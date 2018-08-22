2018-08-22T17:33:19+03:00
Общество

Грузчики из «Храброво» отправили послание коллегам в Питер с просьбой сохранить картину пассажирки

Ребята из «Пулково» постарались: ценный груз жительницы Петербурга Виктории долетел в целости и сохранности
Кирилл Алексеев
Поделиться:
На обеих сторонах пакета Виктория написала крупно: "Пожалуйста, аккуратно. Картина!"На обеих сторонах пакета Виктория написала крупно: "Пожалуйста, аккуратно. Картина!"Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Забавная история со счастливым концом произошла с жительницей Санкт-Петербурга. Как сообщили в группе аэропорта "Храброво" в Вконтакте, Виктория возвращалась из Калининграда домой и везла с собой на память о нашем славном городе ценную янтарную картину.

- Хочу взять эту с собой в салон, - сказала Виктория на стойке регистрации в аэропорту "Храброво".

- Ну что вы, девушка, - ответили ей, - она слишком большая, в салон не получится, только в багаж.

Виктория загрустила. Она не раз и не два видела, как грузчики обращаются с багажом пассажиров.

- И нет никаких вариантов?

- Идите к представителям авиакомпании, может, они вам помогут.

Увы, девушки из авиакомпании "Победа" Виктории не помогли:

- Да вы что? В салон нельзя. Только в багаж. И стоить это будет три тысячи рублей.

Как ни пыталась Виктория их уговорить, строгие девушки ни в какую: не положено и все тут! Делать нечего, Вика замотала картину в одежду, поместила в полиэтиленовый пакет (коробок в аэропорту "Храброво" не оказалось) и понесла упаковщику. Попросила жалобно:

- Упакуйте, пожалуйста, так, чтобы не разбилась.

Упаковщик только успехнулся:

- Вы серьезно? Да она не доедет в багажном отделении, как бы я ее не упаковал. Это же картина!

- Ну постарайтесь, пожалуйста.

Сотрудник "Храброво" просит питерских коллег позаботиться о грузе. Фото: vk.com

Сотрудник "Храброво" просит питерских коллег позаботиться о грузе.Фото: vk.com

Упаковщик постарался, как мог, но Виктория загрустила еще больше - ей казалось, что шансы на то, что груз придет в целости и сохранности были минимальны. Потом девушка взяла авторучку и на обеих сторонах пакета написала крупно: "Пожалуйста, аккуратно. Картина!" И отдала ценный пакет в багаж, заплатив при этом не три тысячи рублей, а одну.

Все полтора часа полета из Калининграда в Петербург Виктория сидела, как на иголках: "Как там мой багаж? Жива ли еще моя картина?" В Питере, в аэропорту "Пулково" ждала багаж с тревогой. Да что там с тревогой, со страхом! "Чуть не поседела, когда видела, как падают друг на друга чемоданы", - вспоминала потом девушка.

Но багаж вскоре закончился - пассажиры разобрали сумки и чемоданы, - а вот картины не было. Ни целой, ни разбитой. Что случилось?

Завершился диалог цитатой классика. Фото: vk.com

Завершился диалог цитатой классика.Фото: vk.com

И вдруг Виктория видит: идет мужчина в оранжевой жилетке, несет знакомый пакет. Вроде даже и не порваный. Девушка обрадовалась, а сотрудник аэропорта хитро ей подмигивает и говорит:

- Держите ваш ценный груз.

И протягивает пакет.

На нем была наклейка с надписью "Стекло" и кое-что еще. Это "кое-что" Викторию больше всего поразило и обрадовало. После ее собственноручной надписи "Пожалуйста аккуратно. Картина!" калининградский грузчик сделал пометку: "Хорошо я постараюсь. Эй, ребята в Питере, давайте постараемся". Ребята в Питере постарались - с картиной обошлись, как с драгоценным грузом. И ответили - так же, авторучкой на белом полиэтиленовом пакете -цитатой классика: "Живопись - это искусство выражения невидимого через видимое".

kgd_aerokgd_aero
Картина
427 отметок «Нравится»13 комментариевInstagram

Недаром говорят, что Питер - культурная столица. Впрочем, последнюю фразу, может, написал и калининградец - достоверно это неизвестно.

Главное - янтарная картина долетела в целости и сохранности. И Виктория в соцсетях от души поблагодарила всех причастных: и грузчиков из Калининграда и Петербурга, и сотрудницу стойки регистрации в "Храброво", и упаковщика.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В дни проведения Мирового чемпионата фейерверков в Калининграде пустят специальные шаттлы
Калининградскому автовокзалу запретили брать плату за распечатку электронных билетов
У жителя Гвардейска изъяли свыше 80 граммов высушенной конопли
Ангел, Ленин и генерал Епанчин: В Гусеве собираются поставить три памятника в ряд
Правительство области выделило 11,5 млн рублей на ремонт дома под Черняховском
В Калининграде накопили 354,7 миллиона рублей долга по аренде
Началась продажа билетов на игру «Балтика» - «Шинник»
В правительстве назвали крупнейших калининградских экспортеров
В Славске запустят новую фабрику по производству рулонных штор
Пешеходный мост в Гусеве начнут достраивать в сентябре
Под Калининградом на крупном свиноводческом комплексе из-за АЧС уничтожили 4 тысячи свиней
В Калининграде разыскивают мужчину, который показал гениталии двум малолетним девочкам
В ДТП со «скорой» на Литовском валу пострадали два человека
В Калининграде пенсионер на «Мерседесе» сбил пешехода на «зебре»
В Калининграде «зачистили» излюбленные места незаконной торговли арбузами
КЖД оставила дополнительные поезда на побережье до конца недели
Калининградец «из интереса» украл пограничный столб
В Черняховске зарезали 46-летнюю женщину
Калининградская «Балтика» сыграет в 1/32 финала кубка России с ФК «Знамя Труда»
В Калининграде отключено электричество в домах на восьми улицах
Калининградец пытался провезти в Польшу 3,5 кг янтаря-сырца
В Калининграде полиция возбудила уголовное дело по стрельбе на парковке около «Виктории»
Калининградец попал в ДТП на угнанной машине
Калининград вошел в топ-5 самых популярных городов для летних путешествий с детьми
В Калининграде суд взыскал с Минздрава деньги за лекарство для ребенка-инвалида
В Калининграде у пассажира «Мерседеса» нашли 72 свертка с карфентанилом