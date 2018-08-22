Грузчики из «Храброво» отправили послание коллегам в Питер с просьбой сохранить картину пассажирки
Забавная история со счастливым концом произошла с жительницей Санкт-Петербурга. Как сообщили в группе аэропорта "Храброво" в Вконтакте, Виктория возвращалась из Калининграда домой и везла с собой на память о нашем славном городе ценную янтарную картину.
- Хочу взять эту с собой в салон, - сказала Виктория на стойке регистрации в аэропорту "Храброво".
- Ну что вы, девушка, - ответили ей, - она слишком большая, в салон не получится, только в багаж.
Виктория загрустила. Она не раз и не два видела, как грузчики обращаются с багажом пассажиров.
- И нет никаких вариантов?
- Идите к представителям авиакомпании, может, они вам помогут.
Увы, девушки из авиакомпании "Победа" Виктории не помогли:
- Да вы что? В салон нельзя. Только в багаж. И стоить это будет три тысячи рублей.
Как ни пыталась Виктория их уговорить, строгие девушки ни в какую: не положено и все тут! Делать нечего, Вика замотала картину в одежду, поместила в полиэтиленовый пакет (коробок в аэропорту "Храброво" не оказалось) и понесла упаковщику. Попросила жалобно:
- Упакуйте, пожалуйста, так, чтобы не разбилась.
Упаковщик только успехнулся:
- Вы серьезно? Да она не доедет в багажном отделении, как бы я ее не упаковал. Это же картина!
- Ну постарайтесь, пожалуйста.
Сотрудник "Храброво" просит питерских коллег позаботиться о грузе.Фото: vk.com
Упаковщик постарался, как мог, но Виктория загрустила еще больше - ей казалось, что шансы на то, что груз придет в целости и сохранности были минимальны. Потом девушка взяла авторучку и на обеих сторонах пакета написала крупно: "Пожалуйста, аккуратно. Картина!" И отдала ценный пакет в багаж, заплатив при этом не три тысячи рублей, а одну.
Все полтора часа полета из Калининграда в Петербург Виктория сидела, как на иголках: "Как там мой багаж? Жива ли еще моя картина?" В Питере, в аэропорту "Пулково" ждала багаж с тревогой. Да что там с тревогой, со страхом! "Чуть не поседела, когда видела, как падают друг на друга чемоданы", - вспоминала потом девушка.
Но багаж вскоре закончился - пассажиры разобрали сумки и чемоданы, - а вот картины не было. Ни целой, ни разбитой. Что случилось?
Завершился диалог цитатой классика.Фото: vk.com
И вдруг Виктория видит: идет мужчина в оранжевой жилетке, несет знакомый пакет. Вроде даже и не порваный. Девушка обрадовалась, а сотрудник аэропорта хитро ей подмигивает и говорит:
- Держите ваш ценный груз.
И протягивает пакет.
На нем была наклейка с надписью "Стекло" и кое-что еще. Это "кое-что" Викторию больше всего поразило и обрадовало. После ее собственноручной надписи "Пожалуйста аккуратно. Картина!" калининградский грузчик сделал пометку: "Хорошо я постараюсь. Эй, ребята в Питере, давайте постараемся". Ребята в Питере постарались - с картиной обошлись, как с драгоценным грузом. И ответили - так же, авторучкой на белом полиэтиленовом пакете -цитатой классика: "Живопись - это искусство выражения невидимого через видимое".
Недаром говорят, что Питер - культурная столица. Впрочем, последнюю фразу, может, написал и калининградец - достоверно это неизвестно.
Главное - янтарная картина долетела в целости и сохранности. И Виктория в соцсетях от души поблагодарила всех причастных: и грузчиков из Калининграда и Петербурга, и сотрудницу стойки регистрации в "Храброво", и упаковщика.