Грузчики из «Храброво» отправили послание коллегам в Питер с просьбой сохранить картину пассажирки

СЕГОДНЯ 17:25 2018-08-22T17:33:19+03:00

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Забавная история со счастливым концом произошла с жительницей Санкт-Петербурга. Как сообщили в группе аэропорта "Храброво" в Вконтакте, Виктория возвращалась из Калининграда домой и везла с собой на память о нашем славном городе ценную янтарную картину.

- Хочу взять эту с собой в салон, - сказала Виктория на стойке регистрации в аэропорту "Храброво".

- Ну что вы, девушка, - ответили ей, - она слишком большая, в салон не получится, только в багаж.

Виктория загрустила. Она не раз и не два видела, как грузчики обращаются с багажом пассажиров.

- И нет никаких вариантов?

- Идите к представителям авиакомпании, может, они вам помогут.

Увы, девушки из авиакомпании "Победа" Виктории не помогли:

- Да вы что? В салон нельзя. Только в багаж. И стоить это будет три тысячи рублей.

Как ни пыталась Виктория их уговорить, строгие девушки ни в какую: не положено и все тут! Делать нечего, Вика замотала картину в одежду, поместила в полиэтиленовый пакет (коробок в аэропорту "Храброво" не оказалось) и понесла упаковщику. Попросила жалобно:

- Упакуйте, пожалуйста, так, чтобы не разбилась.

Упаковщик только успехнулся:

- Вы серьезно? Да она не доедет в багажном отделении, как бы я ее не упаковал. Это же картина!

- Ну постарайтесь, пожалуйста.

Сотрудник "Храброво" просит питерских коллег позаботиться о грузе.Фото: vk.com

Упаковщик постарался, как мог, но Виктория загрустила еще больше - ей казалось, что шансы на то, что груз придет в целости и сохранности были минимальны. Потом девушка взяла авторучку и на обеих сторонах пакета написала крупно: "Пожалуйста, аккуратно. Картина!" И отдала ценный пакет в багаж, заплатив при этом не три тысячи рублей, а одну.

Все полтора часа полета из Калининграда в Петербург Виктория сидела, как на иголках: "Как там мой багаж? Жива ли еще моя картина?" В Питере, в аэропорту "Пулково" ждала багаж с тревогой. Да что там с тревогой, со страхом! "Чуть не поседела, когда видела, как падают друг на друга чемоданы", - вспоминала потом девушка.

Но багаж вскоре закончился - пассажиры разобрали сумки и чемоданы, - а вот картины не было. Ни целой, ни разбитой. Что случилось?

Завершился диалог цитатой классика.Фото: vk.com

И вдруг Виктория видит: идет мужчина в оранжевой жилетке, несет знакомый пакет. Вроде даже и не порваный. Девушка обрадовалась, а сотрудник аэропорта хитро ей подмигивает и говорит:

- Держите ваш ценный груз.

И протягивает пакет.

На нем была наклейка с надписью "Стекло" и кое-что еще. Это "кое-что" Викторию больше всего поразило и обрадовало. После ее собственноручной надписи "Пожалуйста аккуратно. Картина!" калининградский грузчик сделал пометку: "Хорошо я постараюсь. Эй, ребята в Питере, давайте постараемся". Ребята в Питере постарались - с картиной обошлись, как с драгоценным грузом. И ответили - так же, авторучкой на белом полиэтиленовом пакете -цитатой классика: "Живопись - это искусство выражения невидимого через видимое".

Недаром говорят, что Питер - культурная столица. Впрочем, последнюю фразу, может, написал и калининградец - достоверно это неизвестно.

Главное - янтарная картина долетела в целости и сохранности. И Виктория в соцсетях от души поблагодарила всех причастных: и грузчиков из Калининграда и Петербурга, и сотрудницу стойки регистрации в "Храброво", и упаковщика.