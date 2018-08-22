В Калининграде задолженность по аренде земли выросла до 355 миллионов

СЕГОДНЯ 21:01 2018-08-22T21:10:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительстве Калининградской области прошло совещание под руководством губернатора Антона Алиханова, посвященное вопросу уплаты арендных платежей за землю в Калининграде. В совещании приняли участие представители службы судебных приставов по Калининградской области, министр регионального контроля Елена Серая и сами должники. Глава региона сообщил, что в Калининграде сложилась большая задолженность по аренде – более 354,7 миллиона рублей. Поэтому и было решено провести совещание.

Губернатор отметил, что тут есть как недоработки муниципалитета и службы судебных приставов, так и использование арендаторами схем, что должно вызывать интерес правоохранительных органов.

Одну такую схему Антон Алиханов озвучил: ООО «Рога и Копыта» арендует земельный участок, подконтрольное ему ООО «Рога и Копыта-2» строит дом на этом участке по договору субаренды. Претензий друг к другу они не имеют. Дом вводится в эксплуатацию. Долг за землю висит, в доме живут люди. Компания, у которой было право аренды, «растворяется в ночи, банкротится, исчезает с радаров».

- При этом дом построен, достигнут экономический эффект. Все счастливы, кроме бюджета муниципалитета, который ничего не получил. А мы сидим и размышляем, почему у нас один из самых высоких уровней муниципального долга в стране, - сказал губернатор и отметил, что в правительстве есть достаточный объем информации для выявления и пресечения недобросовестных арендаторов.

Министр Елена Серая.Фото: Александр КАТЕРУША

Министр Елена Серая, выступая с докладом, рассказала, что в Калининграде насчитывается сегодня 268 должников с суммой задолженности свыше 100 тысяч рублей.

- 16 должников с суммой задолженности свыше 40 миллионов рублей, либо ликвидированы, либо находятся в процедуре банкротства очень большое количество лет. То есть возможность взыскания с них уже утеряна! В процедуре банкротства у нас 8 арендаторов-должников с общей задолженностью 19,4 миллиона рублей, - сказала Серая и отметила, что половина должников банкротятся уже более 8 лет.

В правительство региона пригласили как раз крупнейших должников, у которых около миллиона или больше миллиона рублей долга. Некоторые из них тут же сообщили, что долг уже погасили или совсем скоро погасят. Остальным, видимо, предстоит общение с судебными приставами.

Поступления от арендных платежей в полной мере идут в бюджет Калининграда. А недополученные доходы - это нерешенные социально значимые вопросы.

- Мы постоянно обсуждаем вопросы социальной инфраструктуры. 354 миллиона рублей – это хороший мост, новая поликлиника, целых два детских сада, дороги. Это то, что может нам сегодня помочь решить конкретные городские проблемы, - сказал Антон Алиханов. – Эту работу мы начали со Светлогорска. Там есть объем задолженностей, который уже невозможен к взысканию. Это больше 100 миллионов рублей. Просто уже все банкроты давным-давно. Нужно в таком случае расторгать договор аренды и возвращать этот участок в оборот, сдавая его другой организации. Пока мы ждем, что банкротство закончится, идет время. Например, есть случай, когда банкротство длится 8 лет и ничего кроме зарплаты арбитражному управляющему, не происходит. Такое арбитражное управление нам не нужно.

В Калининграде системная работа по расторжению подобных контрактов организована лучше, чем в других муниципалитетах. Для примера, в Светлогорске объем задолженности уходил за 300 миллионов рублей и он был на уровне доходной части всего бюджета этого района. Сейчас задолженность там сокращается.

- Есть проблемы, которые мы решили высветить для руководства службы судебных приставов, прокуратуры, других органов, для того, чтобы понять, где и в чем сложности. Уже промежуточным положительным результатом этой работы стало то, что достаточно большое количество должников либо уже погасили долги, либо собираются сделать это в ближайшее время, - сказал после совещания Антон Алиханов. - Исполнительных производств у наших приставов огромное количество, не все успевают, может быть где-то некачественно что-то дорабатывают. Но есть приоритетные для нас и для города Калининграда вещи, на которые необходимо сделать особый акцент. Мы со своей стороны – министерства регионального контроля и администрации – обладаем формальными и неформальными сведениями относительно того, в какую сторону смотреть, чтобы обнаружить какое-то имущество, либо предпринять действие, которое понудит должника рассчитаться с долгами.

Глава Калининграда Алексей Силанов отметил, что власти намерены ежеквартально анализировать ситуацию с поступлениями арендной платы за землю с участием представителей силовых структур.

- Мы несколько укрепим наше подразделение в администрации, которое занимается этим направлением деятельности, - сказал Алексей Силанов.