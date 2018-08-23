«О потоках туристов говорить рано»: «Домик Канта» за первые выходные принял 67 посетителей

СЕГОДНЯ 10:50 2018-08-23T10:50:50+03:00

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Музей «Домик Канта» в поселке Веселовка Черняховского района открылся в прошлый четверг. На открытии глава черняховской районной администрации Сергей Булычев сообщил, что местные турфирмы буквально били копытом в ожидании этого события. В среду 22 августа «Комсомолка» решила проверить, как протекает жизнь в новоиспеченном музее, и есть ли вообще там эта жизнь. Со всеми подробностями корреспондентов познакомила заведующая домом-музеем Светлана Недосекина.

- О каких-то потоках сейчас еще рано говорить, но в пятницу, субботу и воскресенье мы вдвоем, наверное, даже не успевали справляться, - говорит Недосекина. - Групп больших пока практически нет. Первая группа была в субботу, и это были немцы, 16 человек. Завтра мы ждем группу из БФУ имени Канта, послезавтра ждем очень большую группу из Черняховска, из библиотеки.

По словам Недосекиной, музей «потихонечку раскрутится», тем не менее, как она сама признается, турфирмы пока проявляют к новому объекту лишь незначительный интерес.

- Турфирмы пока спят, - честно говорит заведующая домом-музеем. - Вот, правда, сегодня у нас тут появился первый частный гид, молодой человек из Гусева, грубо говоря, он приезжал на разведку. Но я надеюсь, что турфирмы к нам поедут не сегодня – завтра. Сами понимаете, что три дня работы – это пока еще ничто.

Заведующая музеем Светлана Недосекина.Фото: Иван МАРКОВ

- Сколько посетителей к вам приехало в пятницу?

- В пятницу у нас тут было 14 человек, в субботу 30 и 37 в воскресенье. Основная масса – это жители Черняховска и Гусева, калининградцев совсем немножко. Мне кажется, что для них это далековато. Хотя, из Калининграда к нам приезжали участники велоклуба. Местные жители зато очень музеем интересуются. Есть тут несколько ребятишек, которые почти каждый день к нам приходят, - говорит заведующая.

- О расширении экспозиции ваш директор что-то говорил…

- Это не сразу. Пока мы проводим экскурсии на основе той экспозиции, что у нас есть сегодня, рассказываем о жизни Канта в Юдшене (довоенное название Веселовки – Ред.), о его юношеских пристрастиях, о том, что он не просто был сухим философом, а человеком с разносторонними интересами.

Что касается сайта музея, то, по словам Светланы Недосекиной, он вряд ли появится в ближайшее время, но сотрудники планируют завести для него странички в соцсетях.

О развитии сопутствующей туристической инфраструктуры, как оказалось, говорить сегодня тоже рано.

- Кафе тут будет, но оно откроется, когда построят следующее здание, - добавляет Недосекина. - Мы только в декабре планируем деньги получить на его строительство по программе международного сотрудничества. По планам, кроме кафе, в здании будет еще конференц-зал и хостел. Там же мы планируем открыть экспозицию по истории переселения как тех жителей, которые появились на этой земле во время церковных гонений, также будет отдельная экспозиция о переселенцах уже наших, советских, приехавших сюда после Второй Мировой.

На данный момент в музее работает четыре сотрудника: заведующая из Черняховска, кассир, смотритель и дворник – из Веселовки. Также планируется, что вскоре тут появится еще один научный сотрудник, ожидается, что он также будет из Черняховска.

Цены на билеты тут тоже вполне щадящие: 80 рублей стоит взрослый, 50 – детский, также в 50 рублей с человека обойдется экскурсия, а экскурсия для группы от 10 человек стоит 500 рублей.

Напомним, что к реставрации практически руинированного объекта приступили в феврале 2017 года, и срок сдачи дома-музея несколько раз сдвигался.