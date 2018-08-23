СМИ заявили, что «Балтика» бойкотирует следующую игру с «Шинником»: что происходит?

СЕГОДНЯ 13:16 2018-08-23T14:03:16+03:00

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В среду начались продажи билетов на очередной матч калининградской "Балтики" с ярославским "Шинником", а в четверг появилась информация, что команда может игру бойкотировать. По информации издания «Чемпионат», "игроки калининградской команды уже четыре месяца не получают зарплату" - мол, у клуба серьезные финансовые проблемы. «Сообщается, что счета «Балтики» в данный момент арестованы», - отмечают на «Чемпионате».

Точные цифры никто не называет, но по информации, которая поступает «Комсомолке» от источников, близких к клубу, речь идет о долгах в 200-300 миллионов рублей.

В калининградском офисе клуба к матчу с «Шинником» готовятся.

- Игра будет, - говорят в клубе.

Сама команда уже целую неделю отсутствует в Калининграде. Ребята уехали на выездной матч в Курск, где провели игру с местным "Авангардом". Потом три дня готовились в Москве и 22 августа играли в Орехово-Зуево на Кубок России с клубом "Знамя Труда". Выиграли со счетом 1:0 и вышли в 1/16 финала Кубка России. Футболисты вернутся в Калининград к вечеру четверга, 23 августа.

Что же происходит? Мы обратились за комментарием к известному спортивному комментаторы, бывшему пресс-аташе "Балтики" Виталию Макарову.

- Это кошмар. Такая история с долгами и финансовыми проблемами тянется не первый год. Предыдущие когда она еще была под контролем, пытались эти долги как-то реструктуризировать, выплачивали, сокращали, - сказал Виатлий Макаров. - Накоплены долги, нет денег для дальнейшего участия в первенстве и взять их пока неоткуда. Все пожелания руководства привести в «Балтику» спонсора натыкаются на определенные кадровые проблемы. Получаем замкнутый круг. Чем это может закончиться – неизвестно. Боюсь, что это может закончиться крайне плохо. Я даже не исключаю ситуацию с банкротством.

- Не так давно объявили нового спонсора ФК «Балтика» - Калининградский янтарный комбинат. Не помогло?

- Янтарный комбинат не настолько мощное предприятие, чтобы закрыть все предыдущие долги и двигать вперед команду. Был разговор о федеральном спонсоре. Его, правда, официально не оглашали и версии ходили разные. Но это была временная помощь, глобально это не закрывало проблем.

У нас много было заявлено еще по прошлому году по зарплатам. Это резко увеличивало затратную часть клуба. Когда закончился год, произошло обновление: набрали много игроков, таких как Алан Касаев и Владимир Дядюн под очень высокие контракты, пришел новый тренер. По совокупности: куча долгов в прошлом году плюс новые люди – все накопилось, как снежный ком. Это катится и с каждым матчем все больше и больше. А футболисты – я посмотрел матч в Орехово-Зуево – такое ощущение, что дурака валяют на поле. Я не знаю, что будет с «Шинником». Обязательно приду на стадион и посмотрю игру. Мне хочется понять, что происходит.

- То есть балтийцы специально плохо играют?

- Специально никто не сдает игр. Но сразу понятно по настроению футболистов и по самоотдаче, бьются ли они на поле или просто отбывают номер. По мне так «Балтика» последние игры просто отбывает номер!

- И до того дошло, что бойкот объявили?

- Такие вещи обычно декларируются, редко доходит дело до реализации на практике. Метод достаточно действенный. Раз они где-то неофициально, в каких-то кулуарах об этом заявляют, то ситуация близка к критической.

- Довели до ручки?

- Да, если они уже о бойкоте начинают говорить. До этого были разговоры, что да, зреет внутри такая неприятность. Сейчас это начинает выплескиваться.

Напомним, что после 7 туров первенства ФНЛ «Балтика» занимает 17-е место в турнирной таблице, находясь в условной "зоне вылета". Матч восьмого тура между «Балтикой» и «Шинником» должен пройти в воскресенье 26 августа на стадионе «Калининград».

В минувшем сезоне «Балтика» заняла 5-е место в ФНЛ.