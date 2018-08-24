«Манго телеком» проводит акцию в Калининграде

СЕГОДНЯ 09:10 2018-08-24T10:15:47+03:00

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«Манго телеком», ведущий** российский провайдер облачных коммуникаций для бизнеса, объявил специальную акцию для компаний из Калининграда.

До конца августа «Манго телеком» предлагает со скидкой 50% так называемые «красивые номера». Это специальная категория телефонных номеров с повторяющимися, чередующими или зеркальными элементами. Такие номера запоминаются гораздо легче, чем обычные, и компании активно используют их для работы с клиентами, которая подразумевает постоянные периодические обращения.

Для службы такси, заказа еды, клиентской поддержки и многих других случаев номер, который легко запомнить и просто воспроизвести без необходимости уточнять контакты, например, в интернете, выступает дополнительным фактором лояльности, говорится в материалах «Манго телеком».

Красивые номера также дают значительный прирост количества обращений по рекламе. Часто контакт с рекламой — визуальной или звуковой — не превышает нескольких секунд. Восстановить по памяти телефонный номер в некоторых случаях бывает действительно затруднительно, и по этой причине рекламодатели недополучают часть обращений, разъясняют в «Манго телеком». Легко запоминающийся телефонный номер в рекламном сообщении, по статистике провайдера, способен увеличить эффективность рекламы на 10-20%.

Акция* «Манго телеком» распространяется на «серебряные», «золотые» и «платиновые» номера, выгода по акции — от 3 до 38 тысяч рублей, в зависимости от того, номер какого класса приобретается.

«Манго телеком» — ведущий российский оператор облачной телефонии для бизнеса. Виртуальными АТС MANGO OFFICE пользуются 45 тысяч компаний в 55 городах страны. В основном, предприятия торговли и сервиса, производственные, строительные, медицинские предприятия, технологические компании.

*с 01.08 по 03.09.18г.

**по данным ТМТ Консалтинг за 2017 год.