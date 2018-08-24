«Манго телеком» проводит акцию в Калининграде
«Манго телеком», ведущий** российский провайдер облачных коммуникаций для бизнеса, объявил специальную акцию для компаний из Калининграда.
До конца августа «Манго телеком» предлагает со скидкой 50% так называемые «красивые номера». Это специальная категория телефонных номеров с повторяющимися, чередующими или зеркальными элементами. Такие номера запоминаются гораздо легче, чем обычные, и компании активно используют их для работы с клиентами, которая подразумевает постоянные периодические обращения.
Для службы такси, заказа еды, клиентской поддержки и многих других случаев номер, который легко запомнить и просто воспроизвести без необходимости уточнять контакты, например, в интернете, выступает дополнительным фактором лояльности, говорится в материалах «Манго телеком».
Красивые номера также дают значительный прирост количества обращений по рекламе. Часто контакт с рекламой — визуальной или звуковой — не превышает нескольких секунд. Восстановить по памяти телефонный номер в некоторых случаях бывает действительно затруднительно, и по этой причине рекламодатели недополучают часть обращений, разъясняют в «Манго телеком». Легко запоминающийся телефонный номер в рекламном сообщении, по статистике провайдера, способен увеличить эффективность рекламы на 10-20%.
Акция* «Манго телеком» распространяется на «серебряные», «золотые» и «платиновые» номера, выгода по акции — от 3 до 38 тысяч рублей, в зависимости от того, номер какого класса приобретается.
«Манго телеком» — ведущий российский оператор облачной телефонии для бизнеса. Виртуальными АТС MANGO OFFICE пользуются 45 тысяч компаний в 55 городах страны. В основном, предприятия торговли и сервиса, производственные, строительные, медицинские предприятия, технологические компании.
*с 01.08 по 03.09.18г.
**по данным ТМТ Консалтинг за 2017 год.