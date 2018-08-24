Черный паку с острыми зубами: В Немане рыбак поймал вместо леща пиранью

СЕГОДНЯ 17:35 2018-08-24T18:12:33+03:00

Эта рыба водится в бассейне реки Амазонки и совершенно нетипична для наших широт

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В местечке Большое село, в районе слияния рек Юры и Немана местный житель Алексей Беляничев поймал настоящую пиранью. Новость о поимке экзотической рыбы сообщила газета «Неманские вести».

- Я ловил лещей на червя, - рассказывает рыболов «Комсомолке». – Рыба клюнула, и я потащил. Рывки были такие сильные, что у меня чуть удочка не сломалась. Так сильно сопротивляется карп или большой линь на 5 кг, не меньше. Наша рыба была похожа на леща, но с оранжевыми плавниками. Больше всего поразили ее зубы, как у человека. Прямо настоящая белая керамика! Мы были в шоке.

Алексей нашел в интернете фотографии похожей рыбы и понял, что выловил настоящую пиранью.

Догадку подтвердили ученые КГТУ. Декан факультета биоресурсов и природопользования Константин Тылик сообщил, что на крючок рыбаку попалась рыба из семейства пираньевых, а именно черный паку. Она водится в бассейне реки Амазонки и совершенно нетипична для наших широт. Достигает длины более метра при массе более 25 кг.

У рыбы оказались очень острые зубы.Фото: Неманские вести

- При нынешней высокой температуре воды в Немане паку может прожить в ней некоторое время, но осенних холодов он точно не выдержит. Условий для размножения этих рыб в наших реках нет, так что не стоит опасаться на счет их распространения, — уверен калининградский ихтиолог.

Константин Тылик отметил, что в отличие от своих сородичей, этот вид не хищный и питается только различными плодами и крупными семенами с твердой кожурой.

Однако, это не значит, что пиранья откажется от мяса, если выпадет счастливый случай. На сайтах, посвященных разведению таких рыб в домашних аквариумах, четко сказано, что черные паку питаются пищей как растительного, так и животного происхождения. Их можно кормить не только зеленым горошком, виноградом и шпинатом, но и мотылем, личинками, рыбешками, мясом и печенью, которые взрослые рыбки с легкостью раздирают зубами.

Черный паку распространен у аквариумистов, но нерадивые или неопытные хозяева часто избавляются от этих рыб, когда они вырастают слишком большими и страшными. Люди не придумывают ничего лучше, чем просто выпустить пиранью в ближайшую реку. Так, вероятно, случилось и с рыбой, которую выудил Алексей в Немане.

Отпускать пиранью рыбак не стал, а привез домой.

- Пока лежит у меня в морозилке. Что с ней делать? Наверное, зажарим и съедим! – смеется Алексей.