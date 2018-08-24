На форуме в Гусеве обсудили развитие городского округа до 2023 года

СЕГОДНЯ 21:05 2018-08-24T21:05:11+03:00

Изменить размер текста: A A

22 августа в Гусеве впервые прошел общегородской форум «Гусев — выход на новый уровень». В рамках мероприятия жителям предложили принять участие в обсуждении программы развития города на 2018-2023 годы. В самом начале форума, перед торжественной церемонией открытия, горожане выбирали секции, в которых они были наиболее компетентны, например: ЖКХ, благоустройство и инфраструктура; образование; культура; здравоохранение; спорт и физическая культура; бизнес, развитие и поддержка предпринимательства; АПК и развитие сельских территорий.

Стоит отметить, что актовый зал Гусевского агропромышленного колледжа был переполнен, и организаторам даже пришлось доносить стулья. В начале встречи перед собравшимися выступила модератор Екатерина Канаева, которая в обычной жизни является директором политехнического техникума в Гусеве, а также представители власти. Далее горожане распределились на группы и разошлись по секциям.

Самое жаркое обсуждение прошло в группе ЖКХ, так как там собралось наибольшее количество участников, с трудом поместившихся в аудитории. Тут модератор буквально не успевал записывать предложения гусевцев, среди которых были установка детских площадок, строительство автомобильных стоянок, также горожан интересовало, войдут ли их дворы в программу «Безопасный город». Один из участников обсуждения предложил создать программу озеленения города, другой заявил, что Гусеву необходим городской пляж. В этой и других группах жители высказывали как рациональные, так и абсолютно фантастические пожелания, о чем, например, сообщила обходившая секции Екатерина Канаева.

- Только что я зашла в секцию «Здравоохранение», где был выявлен дефицит кадров, - сообщила модератор. - Конечно, этот дефицит не секретный. Так вот, там поступило предложение те колледжи, которые есть у нас в городе, усилить в плане направлений, например, добавить профиль медицинской сестры или фельдшера. Вполне себе реальное предложение. Если его сначала укрепить как коллективное решение, а потом поставить в стратегию и указать, что муниципальное образование сопровождает этот процесс, то можно сказать, что решение правильное. А вот решение построить тут марину и пригнать яхты – это не то. Поэтому каждое принятое тут решение будет взвешено и пропущено через фильтр, так как люди пока не оценивают возможности администрации и муниципального бюджета.

Возвращаясь к группе, посвященной проблемам ЖКХ, Канаева заметила, что ее следовало разделить на несколько частей, чтобы обсуждение проводить более детально. Зато в секции «Образование», где собрались эксперты, привыкшие конструктивно излагать свои мысли, предложения были сформулированы быстрее всего, и тут они оказались наиболее взвешенными.

В любом случае, главная задача форума - получение обратной связи от жителей, - была выполнена. Например, по словам одного из главных участников мероприятия Александра Китаева, консультации с жителями крайне важны: правильные ли принимаются решения властью в интересах жителей.

- Нам это мероприятие нужно, чтобы понять, на что необходимо обратить внимание или что, может быть, делать не стоит, собрать всю информацию и зафиксировать предложения гусевцев, которые помогут сделать наш округ еще лучше, - заявил Александр Китаев. – Сейчас формируется стратегия развития на ближайшие 5 лет, но она сформирована взглядом сверху вниз. Мы же хотим эту стратегию сформировать либо взглядом на уровне, либо взглядом снизу.

В заключение форума модераторы подвели итоги, и теперь с собранными от жителей наказами предстоит работать по их обобщению и анализу. Практика таких форумов региональными властями будет рекомендоваться муниципалитетам.