Министр образования Светлана Трусенева: Вопрос о ликвидации школ и детских садов в Калининграде не стоит

СЕГОДНЯ 21:19 2018-08-24T21:20:13+03:00

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Про интеграцию

- В Калининградской области идет активный процесс объединения школ и детских садов. Скажите, что об этом нужно знать родителям? Чему радоваться? Чего опасаться?

- Могу успокоить родителей. Вопрос о ликвидации детских садов, школ не стоит. С точки зрения доступности образования ничего не меняется. Для чего мы это делаем? Переход на федеральные государственные образовательные стандарты требует обеспечить преемственность образовательных программ от ступени дошкольного образования – к начальной школе. Объединение – это одно юридическое лицо, усиление ответственности за итоговый результат. Это то, что обеспечит эффективность работы учреждений образования в новом формате, в рамках новых требований.

Но объединение образовательных учреждений не носит массового характера, нет единого рецепта – как это реализовать. Процесс идет практически во всех муниципалитетах области. И где-то пока пошли на то, чтобы объединить только детские сады, где-то – школы. Например, в Гвардейске объединяются две школы. Это позволит организовать учебный процесс так, что в одном здании будут заниматься старшие классы, в другой – начальное и среднее звенья. Это восполнит и кадровый дефицит, и инфраструктурный. Это позволит учителям-предметникам, работая на параллели, дифференцировать подходы к детям одаренным, к детям, которым требуется дополнительное сопровождение. В любом случае в основе объединения - задача повышения качества образования.

Речи о сокращении учителей не идет. А вопрос экономической целесообразности стоит на последнем месте. Все учреждения получат положенный объем финансирования. В планах – создание образовательных кластеров в регионе. Когда для обеспечения преемственности образовательных стандартов будут интегрироваться в единое образовательное поле и детские сады, и школы, и другие учреждения.

Об учителях

- Каких учителей-предметников не хватает особенно?

- Математика, русский язык, литература. Всего на сегодня у нас 198 вакансий. Много это? Учитывая, что в области 177 школ, нетрудно посчитать, что примерно в каждой школе сейчас свободна ставка. Такую ситуацию мы ежегодно в августе фиксируем. Но к 1 сентября эти вопросы обязательно решатся: и за счет новых кадров, и за счет перераспределения нагрузки среди педагогов.

- Когда же нам поможет пединститут БФУ имени Канта с учителями-предметниками?

- В следующем году ждем первый выпуск бакалавров физико-математического института. Они пройдут обучение в рамках методического модуля, и диплом позволит работать в школе.

- Кадровый состав учителей пополняется за счет миграции?

- Да, и за этот год мы приняли на работу в школы области 200 учителей. Это рекорд! Если честно, мне приятно, что к нам идут работать педагоги состоявшиеся, представители других педагогических школ. Мы наблюдаем и обмен опытом, и конкуренцию.

- Как вы оцениваете уровень подготовки школьных учителей?

- Есть над чем работать. Но сегодня учителя раз в три года проходят плановое повышение квалификации. Раз в два-три месяца участвуют в семинарах, вебинарах, учатся дистанционно, для многих заниматься самообразованием – это норма. В этом году Калининградская область в числе первых российских регионов апробировала национальную систему педагогического роста. Это потребовало от педагогов много времени и сил, я благодарна им всем за отклик, понимание. В чем ценность этой системы? Педагог проходит тестирование по всем направлениям деятельности: как он знает свой предмет, как он знает основы методики, основы психологии. И затем под дефицит компетенций конкретного учителя создается индивидуальная программа.

Светлана Трусенева.Фото: Эдуард Молчанов

- Приметы нынешнего времени – учителя перестают быть кумирами, про учителя сегодня говорят, что это, скорее, робот: есть часы, есть инструментарий, есть алгоритм, есть результат…

- От учителя сегодня хотят, чтобы он был для ребенка еще и мамой, бабушкой, старшей сестрой. На мой взгляд, это завышенное требование. Мы живем уже в другой парадигме. В школах сегодня жесткое управление, контроль, учитель зачастую не располагает свободным временем на разговоры по душам с детьми, с родителями. В то же время, когда мы собираемся на «Последний звонок», видим слезы учителей и детей, когда проходит ЕГЭ, мы видим, как учителя переживают за свою детвору. Никуда эта связь педагога и ученика, тепло этих отношений не уходят.

- Какая сегодня средняя зарплата у учителей в Калининграде?

- 31 500 рублей.

- А средний возраст педагога?

- 47 лет. 20% учителей – пенсионного возраста.

Про завтраки и обеды

- Все ли школы в новом учебном году перейдут на новое меню, которое презентовали в школе № 56 Калининграда?

- Мы всем рекомендовали это меню. 80% школ с 1 сентября переходят на него. Но есть учреждения, где де-юре контракты с поставщиками питания заключены до конца календарного года, эти учреждения начнут кормить школьников по-новому уже в 2019 году.

- Повысится ли стоимость завтраков, обедов?

- Новое меню на цене не скажется.

Про ремонт школ

- Есть какие-то особенности подготовки школ к новому учебному году?

- Мы взялись за фасады школ. Наши школы станут и эстетически выглядеть лучше, станут теплее, комфортнее. В Калининграде завершается ремонт фасада исторического здания на Каштановой аллее, где расположен центр образовательной жизни региона – ШИЛИ. Прошел глобальный ремонт в здании школы № 28 на улице Суворова. Большая работа проделана в образовательных учреждениях Краснознаменска, Гвардейском, Правдинском и других муниципалитетах.

На подготовку к новому учебному году потрачено порядка 300 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципальных бюджетов. По объемам это чуть больше, чем в прошлом году.

Про колледж-классы

- Чего ждать от нового учебного года школьникам?

- У девятиклассников становится обязательным экзамен «Устная речь». В новом учебном году вводится ЕГЭ по китайскому языку. В Калининграде пока нет школьников, изучающих этот предмет, но система должна быть готова и к такой ситуации.

Большое изменение ждет тех ребят, кто после 9-го класса продолжит обучение в школе. В 17 школах региона, начиная с этого года, заработают колледж-классы. Мы их открываем по запросу родителей. Нередки ситуации, когда семьи, проживающие в отдаленных муниципалитетах, не готовы отпускать своих детей после 9-го класса учиться в учреждения среднего профессионального образования вдали от дома. Вот как раз в таких ситуациях вчерашние девятиклассники идут в 10-й колледж-класс общеобразовательной школы, взрослеют дома и при этом получают рабочую профессию и сертификат.

- И если ребенок решит не идти в 11-й класс, он остается без аттестата об окончании общеобразовательного учреждения, но с рабочей профессией?

- Верно.

- Фантастика! В десятом классе можно получить профессию бухгалтера…

- Мы пересмотрели набор профессий, скорректировали под запросы рынка, работодателей, и могу сказать, что как раз на бухгалтеров не учим. После десятого класса ваш ребенок может владеть профессией ветеринара, флориста, инженера автоматизированной системы управления, ландшафтного дизайнера, слесаря, сварщика.

- Расскажите о проекте, который вы начнете реализовать совместно с БФУ имени Канта в этом году. Он ведь ориентирован на одаренных школьников…

- Несколько школ в результате конкурсного отбора станут опорными площадками БФУ. В них создадут специализированные университетские классы, где будут реализованы программы предпрофильной и ранней профильной подготовки, направленные на подготовку востребованных для региона кадров, в том числе на формирование исследовательских, практических и образовательных треков личностного роста и выявление трансформирующихся компетенций школьников. В программу будут включены занятия по профориентированию и пробам, стажировки на предприятиях области.

Вот вам еще один пример интеграции, объединения – школы и вуза, школы и среднего профессионального образования. И мы будем продолжать!