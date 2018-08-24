2018-08-24T21:41:26+03:00
Политика

Немецкий политолог: «Я вас уверяю, Германия не собирается забирать Калининград!»

Выступивший в БФУ имени Канта известный эксперт по геополитике Александр Рар попытался успокоить местных алармистов
Игорь ОРЕХОВ
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Александр Рар.Александр Рар.Фото: Игорь ОРЕХОВ
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На выступление этого зарубежного гостя в стенах БФУ имени Канта народ ломился, словно на концерт Стаса Михайлова или какой-нибудь зарубежной суперзвезды. В определенном смысле так оно и есть – имя Александра Рара, который был очередным гостем дискуссионного клуба RuBaltic.Ru мало-мальски сведущим в геополитике людям говорит само за себя. Да и темы, которые предполагалось обсудить на лекции известнейшего журналиста-международника и авторитетного политолога, выглядели весьма актуально: «Новая холодная война» между Западом и Россией», «Жизнь в эпоху санкций», «Бизнес и политика в германо-российских отношениях» и для нас особенно – «Калининградская область в отношениях Германии и России».

- Была надежда, что после событий 2014 года на Украине мы опомнимся, - с заметной грустью констатировал Рар, который под словом «мы» подразумевал то ли коллективный Запад, то ли Запад и Россию. – Как опомнились после Кубинского кризиса 1962 года, когда были созданы прямые контакты, ряд структур, призванных сдерживать напряженность. К сожалению, теперь это не получилось, и у нас впереди множество серьезных вызовов.

Наиболее актуальных мировых проблем – как уже существующих, так и потенциально грядущих – Рар в той или иной степени коснулся по ходу своего выступления. Попутно даже попытался успокоить местных алармистов, выразивших опасения насчет возможных посягательств ФРГ на российский эксклав. (Другое дело, что борцов с германизацией региона немецкий гость, похоже, так и не убедил).

- Мы сейчас живем во времени, чрезвычайно интересном для ученых, историков, политологов, - резюмировал Рар. - Но это и очень опасное время, когда происходящие процессы могут повергнуть мир в хаос.

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