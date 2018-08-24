2018-08-24T21:48:03+03:00
Общество

Учитель года-2018 в Калининграде: «Споров на моих уроках достаточно, теперь попробуем игру»

Накануне в Калининграде объявили имена победителей педагогических конкурсов – «Учитель года» и «Воспитатель года»
Надежда Ржевская
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Преподаватель истории и обществознания школы № 50 Алексей Вериногов.Преподаватель истории и обществознания школы № 50 Алексей Вериногов.
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Победителем ежегодного конкурса «Учитель года» в Калининградской области стал 28-летний преподаватель истории и обществознания школы № 50 Алексей Вериногов. «Комсомолка» дозвонилась учителю и задала несколько вопросов.

- Сколько лет вы преподает в школе № 50?

- Пять лет. Окончил БФУ имени Канта, гуманитарный институт, кафедру истории и пришел работать в родную школу.

- Уточню. Вы - выпускник 50-й?

- Да, и мне приятно об этом говорить.

- Одно дело учиться, другое – учить. Не страшно было идти в школу?

- Признаюсь, было страшно, но это чувство быстро прошло.

- Когда вы в университет поступили, знали, что придете работать в школу?

- Да, знал. Меня опыт предков вдохновил. Мои бабушка, дедушка и прадед - педагоги.

- В каких классах преподаете?

- В средней школе: с пятого по девятый. В новом учебном году буду работать и со старшеклассниками.

- Вы, как педагог, удовлетворены учебниками по истории? Столько несогласных вокруг…

- Вполне! Считаю, что учебник – это лишь часть учебного процесса.

- Чем запомнилось участие в конкурсе «Учитель года»?

- Скорее подготовкой к конкурсным этапам. Лично я эту историю воспринял как возможность обменяться опытом.

- Что вы «подсмотрели» у коллег и начнете применять уже в новом учебном году? Приведите пример…

- Чего на моих уроков много, так это дискуссий, а вот с игровыми технологиями… Пожалуй, это направление будем с ребятами осваивать.

- О дискуссиях. Спорят ученые и педагоги про обязательный ЕГЭ по истории. Как вы к этому относитесь?

- Положительно отношусь к идее сделать обязательным экзамен для 11-классников именно по истории России. Математику ведь тоже сдают – базовый уровень, это то, что обязательно для всех, и профильный уровень – для тех, кто планирует связать свое дальнейшее образование с этой наукой. Не за горами момент, когда история России будет интегрирована в общемировую, и дети будут сдавать экзамен шире.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Янтарный аист улетел в Зеленоградск

По традиции, победитель конкурса «Учитель года» получил статуэтку янтарного пеликана. А вот победитель конкурса «Воспитатель года», а в этом году - это воспитатель из детского сада №4 Зеленоградска Ольга Мовчан, – получила статуэтку янтарного аиста.

Воспитатель из детского сада №4 Зеленоградска Ольга Мовчан.

Воспитатель из детского сада №4 Зеленоградска Ольга Мовчан.

У Ольги Мовчан есть своя страница на сайте детского сада № 4 Зеленоградска.

Вот каких принципов придерживается лучший воспитатель этого года.

- Детство – это волшебная сказка, которая живет в душе каждого из нас всю жизнь, - пишет Ольга Мовчан. - Потому что именно в детстве светит самое яркое солнце, растут самые большие деревья, сбываются самые заветные мечты. А разве можно себе представить счастливое детство без любящего педагога? Я не волшебник, я - воспитатель детского сада! Я хочу сделать детство каждого ребенка, наполненным счастливыми моментами и яркими впечатлениями. Я уверена, что каждый мой воспитанник вырастет здоровым, физически развитым, активным, успешным, логично мыслящим человеком с прочным осознанием своего места в социуме. Но навсегда в его сердце останется частичка волшебной сказки счастливого детства.

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