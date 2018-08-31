Историк моды Александр Васильев: Мы на редкость американизированная нация

СЕГОДНЯ 14:23 2018-08-31T14:24:22+03:00

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Еще недавно историк моды и коллекционер старинной одежды Александр Васильев записывал выпуски «Модного приговора», а на выходные прилетел в Калининградскую область. Побывал в Зеленоградске, где у него квартиры в старом довоенном доме. Занимался, как всегда, домашними делами и контролировал ремонт. В бывшем Кранце Васильев восстанавливает довоенный особняк. С собой он привез два чемодана антикварных вещей, которые будут использованы для оформления интерьеров.

«Это наше, родное!»

- В Калининграде предпринимательница начала производство кокошников, и они хорошо расходятся: есть покупатели даже из-за границы. В чем секрет популярности этого головного убора из прошлого?

- В годы советской власти кокошник связывался с боярским бытом, с высоким происхождением, даже если речь шла о крестьянском костюме. Не нужно забывать, что кокошники носили не только боярыни, но и крестьянки. Это свадебный головной убор.. Каждый уезд и каждая волость в России имели кокошник своей формы.

До революции кокошник входил в состав любого маскарадного костюма. Не наряжались, как сейчас, в Барби и Бетмена. Сегодня у нас ассоциации сплошь американские. Мы хотим культурной независимости, но мы на редкость американизированная нация. Джинсы, футболки и кроссовки – для нас это все! Кокошники же были очень популяризированы первой русской эмиграцией в 20-е годы в Париже, Праге, в Берлине. Было немало модных домов, которые выпускали головные уборы наподобие кокошников. Это было популярно в Голливуде, в русском балете за границей…

Но вот в Россию приходит чемпионат мира по футболу. Приезжает куча иностранцев и они смотрят на нашу жизнь своими глазами. Не надо забывать, что Россия, на мой взгляд, как жила за железным занавесом, так и живет. Но не могу сказать, что толпы иностранцев привлечены в города России. В воскресенье в центре Калининграда я не видел интуристов. Но на чемпионат мира они приезжали, причем в национальных костюмах. Каждая нация так демонстрирует свой патриотизм. И тут выясняется, что мы такие ура-патриоты, а национального костюма у нас не сохранилось. Наш национальный костюм – это «Дольче и Габбана». Я ответственен за эти слова! У нас нет магазинов, где торговали бы русским мужским национальным костюмом, то есть косовороткой. Сарафанов не продают. У нас никто и никуда не ходит в национальных костюмах: не важно, есть праздник или нет. В других странах ходят везде.

Но тут, в дни чемпионата, надо было как-то встрепенуться. Некоторые болельщики пришли на стадион в кокошниках. Произошло какое-то просветление и прозрение: «Кокошник - это наше родное, ни у одной другой нации такого нет!». Да, нет. Да, наше родное. А что же молчали сто лет?

Я последние годы много говорю, что вернуть кокошник в обиход необходимо. Не для того, чтобы какой-нибудь недалекий человек в соцсетях написал, что Васильев призывает нас ходить в кокошниках. Я не призываю, а говорю, что свадебный убор русской женщины в церкви выглядит много гармоничнее с жемчужным кокошником, чем с пластмассовыми китайскими цветочками. Во всем мире люди хотели бы иметь кокошники. Ведь привозят же кимоно из Японии, тапочки с острым загнутым носом из Марокко, из Мексики везут сомбреро. Из России можно привезти уникальный элемент народного костюма. И я счастлив, что это случилось, что кокошники пошли в дело. А возьмем русскую обувь. У нас хоть кто-то плетет лапти, хотя бы для туристов?

- Большая ошибка, что нет.

- Конечно! А косоворотки кто-то шьет? А орнаменты? Ведь у нас столько рукодельниц. Я бы первый носил косоворотку. Это прекрасная вещь, но у нас этого нет. И пока в Милане не скажут, что косоворотку носить можно, мы не очухаемся. Мы дико не самостоятельны в вопросах моды.

Русский кокошник стал одним из мемов прошедшего чемпионата мира по футболу.Фото: Александр КАТЕРУША

Вперед, в прошлое!

- Но иногда мы делаем рывки, - продолжает Васильев. - Калининград не восстанавливался 70 лет после войны, хаотично застраивался. Но вот, к ЧМ-2018 были воздвигнуты очень успешные потемкинские деревни на Ленинском проспекте, который приобрел ярко выраженный немецкий вид. Эти фасады с мансардами, назовем их так, которые построены на хрущевках, создают впечатление, что войны тут не бывало. Конечно, это неправда, но случились эти фасады в одночасье.

Россия, на мой взгляд, страна непредсказуемая, как в плохом, так и в хорошем смысле слова. Что скажут, то быстренько и сделают. Стоит кому-то сказать, что школьной формой будет косоворотка, как тут же ее введут.

- А что, было бы неплохо!

- Если бы додумались и сделали, то это стало бы гениальным решением проблемы. Во всяком случае, проблемы с национальным самосознанием не вставало бы больше никогда. Косоворотку для школьников нужно сделать из плотного трикотажного полотна темно-синего цвета, с металлическими пуговицами. Так, чтобы не страдали из-за размера, и чтобы не было холодно зимой. Летнюю версию надо сделать из хлопка с полиэстеровыми нитями, чтобы легко было гладить и стирать или не надо было бы гладить вообще. Сегодня сделать такие ткани есть возможность. И носить косоворотку под ремень, как это делали раньше. Без пиджака, без галстука, никакой рубашки. Вместо трех элементов взять один. Это и дешевле будет. Школьники бы любили, потому что это как sportswear (от англ. «спортивная одежда») с внутренними карманами в боковых швах. Ребенок бы знал, какой он нации и из какой страны.

- Тогда девочкам что носить?

- У девочек есть прекрасное платье с фартуком. Это старинная гимназическая форма – серое унылое платье со стоечкой из кружева, с черными или белыми фартучками. В СССР в этом смысле палец о палец не ударили. Они просто укоротили длину гимназических платьев царской России. Только пионерский галстук добавили.

Сувенир из 90-х

- Расскажите о кокошниках в вашей коллекции старинной одежды.

- У меня кокошники от XVIII до XX века. Большую часть представляют собой региональные кокошники северных губерний, где их носили больше. Это тверские, нижегородские, архангельские. Но также есть кокошники московские, из центральных районов России. Кроме кокошников в ту пору было очень много видов других головных уборов, о которых сейчас совсем забыли. Это кички и сборники. Они представляют собой часто сшитые из парчи шапки особых присборенных форм, тоже вышитые жемчугом.

Также у меня большая коллекция кокошников XX века. Это вещи, сделанные в 30-е годы, которые принадлежали часто к маскарадному, театральному или балетному костюму. У меня много кокошников балерины Ксении Триполитовой, которой 103 года, и она до сих пор живет в Париже.

- Какие были последние приобретения в коллекцию?

- Я все время что-то получаю новое. Последний дар – это концертные костюмы солистки группы «Комбинация» Татьяны Ивановой. Он сделан двумя знаменитыми модельерами 90-х годов Серединым и Васильевым (это однофамилец, но не родственник). Они все вышиты камнями, блестками и бисером. В этом году группе «Комбинация» 30 лет, они вновь объединились в своем золотом составе с Аленой Апиной и едут покорять города России (смеется). И Татьяна Иванова подарила мне платья буквально два дня назад.