Как сохранить здоровье школьника в Калининграде

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-27T19:37:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На вопросы, которые волнуют родителей учеников, особенно первоклашек, ответила педиатр, заведующая отделением по организации медицинской помощи в образовательных учреждениях для детей и подростков детской поликлиники №6 Калининграда Тамара Степанова.

СКОЛИОЗЫ И БЛИЗОРУКОСТЬ

- Тамара Васильевна, эксперты-медики утверждают, что к финалу обучения в школе дети теряют здоровье. Так ли это?

- К сожалению, да. Большинство детей, поступающих в школу, имеют первую или вторую группу здоровья, а по окончании – приобретают третью группу.

- Какие болячки чаще всего поражают неокрепшие организмы школьников?

- Чаще всего это заболевания опорно-двигательного аппарата. Нарушение осанки, что в 4-6 процентах случаев переходит в сколиоз. Страдает у школьников зрение, появляются миопия, близорукость. Есть и хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, гастродуодениты, дискинезии желчевыводящих путей. Проблемы с желудком возникают у тех детей, которые неправильно питаются, плохо завтракают, на уроки приходят либо голодные, либо без горячего завтрака, едят всухомятку. На завтрак желательна каша, полноценная еда.

На первом месте у нас идут патологии костно-мышечной системы (16 %). На втором – заболевания глаз (12 %), на третьем – заболевания пищеварительного тракта (6 %), на четвертом – эндокринной системы (5 %).

ВСЕОБЩАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

- Как педиатрическая служба Калининградской области предупреждает развитие тех или иных заболеваний среди учащихся? Расскажите о диспансеризации школьников. Каков порядок ее проведения, как часто специалисты выезжают в школу, есть ли график? Каковы возможности центров здоровья в Калининграде, центра медицинской профилактики и реабилитации?

-В поликлинике диспансеризация - ежедневный процесс. Должно быть охвачено 95 процентов школьного населения. Работаем четко по плану, начиная с 13 января по 31 декабря, который расписан ежедневно, с указанием объемов работ и сроков выхода в конкретную школу, сколько надо осмотреть детей, какими специалистами. По каждой возрастной группе расписан свой объем обследования. Накануне в школу выезжает лаборатория, ведется забор анализов. Кроме того, проводится УЗ-диагностика. Затем в школу выходит бригада узких специалистов по конкретному порядку. Полное заключение делает педиатр, который оценивает результаты УЗ-обследования, анализов, дает оценку состояния здоровья ребенка. Если необходимо, назначается дообследование, например, назначается консультация кардиолога, эндокринолога. Если есть изменения в анализах крови, то школьника также направляем на дополнительное обследование. Таким образом, при полном, комплексном обследовании мы выявляем различные патологии.

НА ПРИВИВКУ, ПЕРВЫЙ КЛАСС!

- Действительно ли ученикам делают плановые прививки только в школе? Можно ли вакцинацию проводить в поликлинике по месту жительства?

- У нас централизованная система работы по вакцинопрофилактике в поликлинике. Есть картотечная служба, которая планирует бригадную работу для всех образовательных учреждений. В детских садах медсестра работает вместе с доктором. Если у ребенка есть отклонения в состоянии здоровья, например, у малыша пиелонефрит, то его направляют в поликлинику для проведения иммунизации. Назначаются УЗ-диагностика, анализы и только после этого делают прививку. Тот же самый алгоритм действует для фельдшеров школ. Здоровых детей прививают в школе, а если ученик не совсем здоров, то его направляют в поликлинику. И уже участковый врач решает вопрос об иммунизации, после обследования и подготовки к вакцинации. Если нужно, то подключается иммунологическая комиссия, которая детально определяет объем диагностики и подготовки к прививке и самой возможности вакцинации, чтобы не навредить ребенку.

- Разработан ли официальный механизм альтернативы пробы Манту, Диаскин-теста - так называемый Т-спот тест, когда у ребенка берут кровь из вены и исследуют на туберкулез? В прошлом году на федеральном уровне шла об этом речь. Понятно, что пока это можно делать только в частных клиниках и за деньги, но, если семья, платежеспособна, школа может принять этот результат и не направлять ребенка на Диаскин-тест?

- Да, существует три теста для ранней диагностики туберкулеза. Если родители категорически отказываются от реакции Манту - постановки туберкулиновых проб, то мы предлагаем Диаскин-тест. Хотя по приказу Минздрава он разрешен с 8 лет. Если опять следует отказ, то предлагаем Т-спот тест, когда по анализу крови, лейкоцитам, лимфоцитам можно выявить инфекцию в организме. Этот тест очень информативен – до 99 процентов определяет присутствие туберкулезной палочки. Но если ребенок отказывается от любого тестирования на туберкулез, то мы направляем его на консультацию к фтизиатру. И врач оценивает эпидокружение ребенка, чтобы не допустить заноса инфекции в организованный коллектив. К сожалению, количество родителей-отказников, в последнее время растет. Приходится, буквально, воевать. Ведь туберкулез на ранних стадиях ничем не проявляется, выявить можно только с помощью проб. Что касается Т-спот теста, то пока поликлиники не владеют этой методикой. Поэтому обращаться можно в частные центры.

МЕДПУНКТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

- Скажите, в каждой школе должен быть медпункт? Кто там работает – врач или фельдшер?

- Медпункты работают во всех школах. Он состоит из двух помещений, в одном проводится вакцинация, туберкулиновые пробы, в другом – прием. Кабинеты лицензированы. Ставка врача рассчитана на 1 тысячу школьного населения, ставка фельдшера - на 500 человек. К сожалению, не хватает докторов. Нагрузка колоссальная. Работают за двоих-троих. Например, школа №40, там обучается 2 тысячи 678 человек, работают два медика. Школу №7 обслуживает один врач-педиатр без фельдшера. Поэтому выезжаем бригадой, обслуживаем прививочную. А сейчас начинается активная иммунизация против гриппа, сроки ограничены, привить надо одномоментно большое количество детей. При этом надо получить согласие родителей.

- Какую помощь могут оказывать в медпунктах школы, а какую – нет? Можно слышать упреки от родителей, что, кроме зеленки и вызова «Скорой», в арсенале медика в школе нет ничего. Так ли это?

- Медпункт предназначен для оказания экстренной и неотложной помощи, проведения профилактики, которая включает в себя раннюю диагностику туберкулеза, проведения прививок, как защиты от управляемых инфекций, осмотров, выявления педикулеза, чесотки. Лечебной работой медкабинет не должен заниматься, это не входит в его функционал. Если ребенок получил травму, ему стало плохо, резко поднялась температура, то фельдшер оказывает экстренную помощь, вызывает «скорую», отстраняет ученика от занятий, направляет в поликлинику. В школе ребенок должен быть здоровым и никаких складов медикаментов быть не должно. В каждом медпункте по стандарту сформирована «неотложка» по синдромам: противосудорожные, противоаллергические, сердечно-сосудистые, обезболивающие препараты. Ведь может возникнуть анафилактический шок или обструкция при бронхиальной астме.

- Школы Калининграда переполнены, там очень шумно и тесно. А наши дети, помимо интеллектуальной, физической нагрузки, подвержены еще психоэмоциональному напряжению. Как снизить градус шума в школе? Какие рекомендации учителям дают по этому поводу детские врачи?

- Каждый день бываю в школах. Там, где педагоги нормально организуют работу, шума нет, на уроках тихо, никто не носится на переменах сломя голову. И мы постоянно говорим учителям, что травм в школах быть не должно, ребенок приходит сюда учиться и по крайней мере не должен ухудшать свое здоровье. Конечно, ученики начальных классов должны иметь возможность поиграть между занятиями, малыши - получать разрядку. Как правило, начальная школа изолирована от старших классов и это правильно.

ВАЖНО!

Как научить ребенка умению концентрировать внимание

Специалисты Реацентра в Калининграде готовы предложить несколько вариантов решения этой проблемы у школьников

- Умение сконцентрировать свое внимание на чем-то определенном, не быть рассеянным – это основные факторы хорошей успеваемости в школе, - говорит психолог Реацентра Калининград Ирина Попова. - Если ребенок в начальных классах так и не научился быть внимательным то, к сожалению, в дальнейшем ему будет сложно получать знания. Важно, как можно раньше научить ребенка концентрации внимания. И эта цель требует развития у детей всех необходимых для обучения познавательных процессов - мышления, памяти, воображения, внимания.

- В наш центр обращается много калининградских семей с жалобами, что их дети – не усидчивы, не внимательны, - продолжает невролог-рефлексотерапевт Реацентра Олеся Балобнова. – Мы предлагаем разные варианты: это игры, курсы специальных упражнений, но всегда эти способы приносят должный эффект – устойчивый и качественный результат.

В таких случаях, когда работы клинического психолога не достаточно, мы предлагаем пройти курс микротоковой рефлексотерапии при заболеваниях центральной нервной системы. Это лечение не только поможет добиться более длительного и устойчивого результата в развитии внимания, мышления, памяти, но и укрепить в целом, всю нервную систему ребенка. Как показывает наш опыт, после такого лечения дети легче усваивают большие объемы информации, становятся более успешными в обучении. После лечения ребенок перестает жаловаться на утомляемость и головные боли. Становится активным в школьной жизни.