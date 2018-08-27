2018-08-27T21:14:39+03:00
Происшествия

«Просто ни за что Дениса убили»: Житель поселка Ильичево хотел расстрелять своего племянника, но попал в другого

«Комсомолка» побывала на месте трагедии и поговорила со свидетелями кровавого конфликта
Иван МАРКОВ
Поделиться:
В понедельник в Ильичево был траур. За магазином, где разыгралась трагедия, лежат цветы, на дереве висят венки, горят четыре лампадки.В понедельник в Ильичево был траур. За магазином, где разыгралась трагедия, лежат цветы, на дереве висят венки, горят четыре лампадки.Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В субботу вечером в поселке Ильичево Полесского района мужчина расстрелял из ружья четверых человек. Один погиб, трое получили ранения. Вчера мы отправились в тихий, казалось бы, поселок на севере Калининградской области, чтобы попытаться разобраться в том, что же произошло на самом деле.

Два выстрела

В понедельник в Ильичево был траур. За магазином, где разыгралась трагедия, лежат цветы, на дереве висят венки, горят четыре лампадки. Соседи и родственники с семи утра пьют горькую и вытягивают друг из друга подробности. Мы как раз застаем компанию за разговором, но наша попытка выяснить детали тут же принимается в штыки. Агрессивнее всех напирает мужчина с синими от наколок пальцами по имени Сергей. Позже выясняется, что это брат стрелявшего и отец одного из пострадавших.

- Тебе тут что надо? Что ты вынюхиваешь? – рявкает он, подаваясь вперед с угрожающим видом. - Никто тебе ничего не скажет!

На наше счастье из-за стола поднимается бывший милиционер Александр Протянов, у которого хватает смелости отойти в сторону для разговора с журналистом.

- Ну, да, с субботы на воскресенье все было. Пацаны гуляли-отдыхали, - немного путано вспоминает Протянов. - Пять или шесть человек их было. Вот там, на «грибах», где сейчас друг мой Серега сидит, сидел его сын, Ромка, и мой племянник Денис. Они дела свои какие-то обсуждали, и тут брат Сереги пришел, Лёха Чернявский. Сходу он попросил налить ему. Денис налил.

Дальше, как говорится, слово за слово, и вышла ссора. Роман вспомнил, как Лёха сжил со свету свою мать, спокойную и интеллигентную старушку. Дядька пытался было спорить и начал распускать руки. Роман оказался покрепче и, конечно, накостылял родственнику.

Тут все должно было закончиться, но дядя Лёша решил обиды не прощать. Как вспоминают свидетели, он куда-то пропал на короткое время, а потом вернулся с «ухватом» (так местные называют охотничье ружье). Зашел со стороны детской площадки и метров с пятидесяти выстрелил. Друзья не сразу поняли, что произошло - первый выстрел никого не зацепил.

- Он зарядил во второй раз, уже патрон с картечью и снова пальнул. Один – покойник, остальные – подранки. Вот и все, - вздыхает Протянов. - Ранил, получается, племянника своего же, Ромку, жену Дениса (она сейчас на костылях ходит) и еще одного кореша. А Дениса, племянника моего, свалил насмерть. У него две дочки остались. Представляешь, тварь какая?!

Ильичево - обычный поселок в калининградской глубинке. Фото: Иван МАРКОВ

Ильичево - обычный поселок в калининградской глубинке.Фото: Иван МАРКОВ

Откуда появилось ружье?

Свидетелем последствий перестрелки оказался отец местного участкового Сергей Толкачев.

- Просто ни за что Дениса убили, - сокрушается он. - Я о нем очень хорошего мнения был. Спокойный парень, воспитанный, работал на лесовозе у предпринимателя в Саранском…

- А почему, - уточняю, - никто не помешал человеку с ружьем после первого выстрела?

- Так темно же было, никто его и не увидел. Даже не поняли, с какой стороны стреляли. А вот после второго выстрела Денису попало в позвоночник и легкое. Минут десять он еще прожил, но приезда «скорой» не дождался. Ближайшая станция у нас в Полесске. Когда машина приехала, уже поздно было.

- Кто-то помощь оказывал?

- Дениса положили, а Ромку у магазина посадили – он стоять не мог, по ногам ему попало, даже чуть выше. Все, конечно, больше вокруг Дениса суетились, кровопотеря у него большая была. Визгу много, конечно, было после стрельбы этой. Тетка его прибежала, Тамара, она Дениса после смерти отца воспитывала, еще кто-то тоже кричал… А тот, кто стрелял, сбежал. Поймали его в тот же вечер. Он же на хуторе тут живет. Правда, домой сразу не шел, кругами все. Со второй попытки его на месте застали.

Откуда у убийцы оказалось ружье, никто так и не понял. В поселке предполагают, что Лёха мог отцовское припрятать.

- Патроны он сам заряжал, картечь у него самокатанная была. Не восьмерка даже, а к девятке ближе, - уверяет Толкачев.- О том, чтобы охотился он, тоже никто не слышал. Он же в последнее время в таком состоянии по деревне ходил, что толку от него, как от охотника, никакого бы не было.

В признании участковому и следователям стрелок написал, что собирался застрелить своего племянника от обиды. Как он умудрился попасть в Дениса, который даже заступался за него во время ссоры с Романом, Чернявский ответить не смог. Умудрился...

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Суд уходит в астрал: медиум уверяет, что слышит голос умершего индуса и просит полмиллиона рублей
Сибирячка Лола Байкова передает людям волю покойного индуса и учит бороться с пришельцами. Однако обижается, когда ее последователей называют сектой [фото, видео]
Полковника из колонии строгого режима задержали с 300 тыс. рублей, за которые он обещал устроить УДО заключеному
Появилось видео задержания начальника новокуйбышевской ИК Андрея Гурьянова, которого пять лет назад уже собирались уволить за комнаты свиданий повышенной комфортности
Новости 24
Две тысячи военных и 200 единиц техники: Под Калининградом проходят учения Балтфлота
Калининградская полиция объявила в розыск обвиняемого в незаконном обороте оружия
Черчесов вызвал калининградского футболиста в сборную России
Калининградцы задолжали за электричество 427 млн рублей
В Калининграде беременная женщина обокрала магазин спорттоваров
Под Калининградом трое обманули разносчика пиццы
В Калининградской области более 12 тысяч первоклассников пойдут в школы
Житель Черняховска подал в суд на больницу из-за осложнений после операции
Калининградец незаконно спилил 255 деревьев
Под Правдинском местные жители разобрали на кирпич один из самых красивых амбаров в Калининградской области
Калининградку нагло обманули на валютных операциях
Янтарный комбинат продаст на аукционе 3750 кг янтаря
В Калининграде 274 квартиры отключили от газа
В Зеленоградске установили восемь новых велосипедных парковок
Калининградец застрелил одного и ранил еще несколько человек
На выходных в Калининграде обнаружили гранату и артиллерийский снаряд времен войны
На дорогах Калининградской области сбили пешехода и велосипедиста
Калининградские регбисты выиграли два комплекта золотых медалей домашнего турнира
Ночью в Калининграде разведут два моста
В Калининграде затруднено движение по Аллее Смелых из-за ДТП с автобусом
В Калининградской области с начала года за взятки осудили двоих таможенников
Под Нестеровом сгорел магазин с бытовой химией
В Немане в ДТП погибла 14-летняя девочка
Калининградская "Балтика" на своем поле победила "Шинник"