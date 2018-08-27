«Просто ни за что Дениса убили»: Житель поселка Ильичево хотел расстрелять своего племянника, но попал в другого

СЕГОДНЯ 21:15 2018-08-27T21:14:39+03:00

В понедельник в Ильичево был траур. За магазином, где разыгралась трагедия, лежат цветы, на дереве висят венки, горят четыре лампадки. Фото: Иван МАРКОВ

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В субботу вечером в поселке Ильичево Полесского района мужчина расстрелял из ружья четверых человек. Один погиб, трое получили ранения. Вчера мы отправились в тихий, казалось бы, поселок на севере Калининградской области, чтобы попытаться разобраться в том, что же произошло на самом деле.

Два выстрела

В понедельник в Ильичево был траур. За магазином, где разыгралась трагедия, лежат цветы, на дереве висят венки, горят четыре лампадки. Соседи и родственники с семи утра пьют горькую и вытягивают друг из друга подробности. Мы как раз застаем компанию за разговором, но наша попытка выяснить детали тут же принимается в штыки. Агрессивнее всех напирает мужчина с синими от наколок пальцами по имени Сергей. Позже выясняется, что это брат стрелявшего и отец одного из пострадавших.

- Тебе тут что надо? Что ты вынюхиваешь? – рявкает он, подаваясь вперед с угрожающим видом. - Никто тебе ничего не скажет!

На наше счастье из-за стола поднимается бывший милиционер Александр Протянов, у которого хватает смелости отойти в сторону для разговора с журналистом.

- Ну, да, с субботы на воскресенье все было. Пацаны гуляли-отдыхали, - немного путано вспоминает Протянов. - Пять или шесть человек их было. Вот там, на «грибах», где сейчас друг мой Серега сидит, сидел его сын, Ромка, и мой племянник Денис. Они дела свои какие-то обсуждали, и тут брат Сереги пришел, Лёха Чернявский. Сходу он попросил налить ему. Денис налил.

Дальше, как говорится, слово за слово, и вышла ссора. Роман вспомнил, как Лёха сжил со свету свою мать, спокойную и интеллигентную старушку. Дядька пытался было спорить и начал распускать руки. Роман оказался покрепче и, конечно, накостылял родственнику.

Тут все должно было закончиться, но дядя Лёша решил обиды не прощать. Как вспоминают свидетели, он куда-то пропал на короткое время, а потом вернулся с «ухватом» (так местные называют охотничье ружье). Зашел со стороны детской площадки и метров с пятидесяти выстрелил. Друзья не сразу поняли, что произошло - первый выстрел никого не зацепил.

- Он зарядил во второй раз, уже патрон с картечью и снова пальнул. Один – покойник, остальные – подранки. Вот и все, - вздыхает Протянов. - Ранил, получается, племянника своего же, Ромку, жену Дениса (она сейчас на костылях ходит) и еще одного кореша. А Дениса, племянника моего, свалил насмерть. У него две дочки остались. Представляешь, тварь какая?!

Ильичево - обычный поселок в калининградской глубинке.Фото: Иван МАРКОВ

Откуда появилось ружье?

Свидетелем последствий перестрелки оказался отец местного участкового Сергей Толкачев.

- Просто ни за что Дениса убили, - сокрушается он. - Я о нем очень хорошего мнения был. Спокойный парень, воспитанный, работал на лесовозе у предпринимателя в Саранском…

- А почему, - уточняю, - никто не помешал человеку с ружьем после первого выстрела?

- Так темно же было, никто его и не увидел. Даже не поняли, с какой стороны стреляли. А вот после второго выстрела Денису попало в позвоночник и легкое. Минут десять он еще прожил, но приезда «скорой» не дождался. Ближайшая станция у нас в Полесске. Когда машина приехала, уже поздно было.

- Кто-то помощь оказывал?

- Дениса положили, а Ромку у магазина посадили – он стоять не мог, по ногам ему попало, даже чуть выше. Все, конечно, больше вокруг Дениса суетились, кровопотеря у него большая была. Визгу много, конечно, было после стрельбы этой. Тетка его прибежала, Тамара, она Дениса после смерти отца воспитывала, еще кто-то тоже кричал… А тот, кто стрелял, сбежал. Поймали его в тот же вечер. Он же на хуторе тут живет. Правда, домой сразу не шел, кругами все. Со второй попытки его на месте застали.

Откуда у убийцы оказалось ружье, никто так и не понял. В поселке предполагают, что Лёха мог отцовское припрятать.

- Патроны он сам заряжал, картечь у него самокатанная была. Не восьмерка даже, а к девятке ближе, - уверяет Толкачев.- О том, чтобы охотился он, тоже никто не слышал. Он же в последнее время в таком состоянии по деревне ходил, что толку от него, как от охотника, никакого бы не было.

В признании участковому и следователям стрелок написал, что собирался застрелить своего племянника от обиды. Как он умудрился попасть в Дениса, который даже заступался за него во время ссоры с Романом, Чернявский ответить не смог. Умудрился...