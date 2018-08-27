Под Полесском егерь застрелил племянника и ранил еще троих

СЕГОДНЯ 14:29 2018-08-27T14:29:30+03:00

Стрелка задержали по горячим следам, он признался в совершении преступления

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Дикий случай произошел накануне в поселке Ильичевка Полесского района. Во время застолья местный егерь открыл огонь на поражение из охотничьего ружья. В результате племянник егеря был убит наповал, еще три человека получили ранения различной степени тяжести.

- На место происшествия незамедлительно выехала усиленная следственно-оперативная группа отделения полиции, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. –Вооруженный подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления был задержан по горячим следам, оружие изъято.

Как добавила исполняющая обязанности старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Ольга Анисимова, подозреваемый произвел не менее двух выстрелов из ружья, в результате чего один мужчина погиб на месте, еще трое человек были доставлены в больницу с ранениями конечностей и тела.

Задержанный стрелок признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Убийство». Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.