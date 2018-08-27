Как кокошники из Калининграда покоряют мир

СЕГОДНЯ 16:06 2018-08-27T16:05:31+03:00

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От 550 до 35 тысяч рублей

Все началось с того, что калининградка Елена Данилова увидела модный показ одного из популярных российских дизайнеров. На головах у моделей были давно забытые русские кокошники.

- Мне так понравилось, что я захотела себе такой кокошник. Когда приобрела, решила попробовать производить такие аксессуары. Потому что в Калининграде такого не было, - рассказывает Елена. – Я очень люблю Россию и бесконечно рада тому, что здесь родилась. Но Калининград все-таки не совсем типичный русский город, бывший Кёнигсберг. Но я захотела возродить национальную традицию и начала делать русские кокошники. Сначала расшитые хрусталем и дорогими камнями. Потом мы стали производить и обычные тканевые, для повседневной носки. Такие ободки удобные, совершенно не давят. Я могу весь день носить такую корону и к вечеру забываю, что она на голове!

Елена Данилова начинала раскручивать свою продукцию через социальные сети.Фото: Александр КАТЕРУША

Начинала калининградка с домашнего производства, за два года расширилась так, что теперь продает изделия в магазине, а отшивают их в ателье. Оно пока небольшое, всего на две швейные машинки. Одна мастерица вручную шьет кокошники, другая украшает их камнями и искусственными цветами, янтарем и хрусталем.

Тут же товар упаковывают в пакетики. Часть отвозят в магазин, часть Лена сама отправляет посылками по почте. Сама же хозяйка ведет и странички в социальных сетях.

Сегодня в ассортименте несколько десятков видов русских кокошников. Есть тканевые, кожаные, обтянутые кружевом и усыпанные цветами. Самые простые, сделанные из бархата, стоят 550 рублей. Самая дорогая модель, украшенная янтарем обойдется в 35 тысяч рублей.

Вариант с яркими камнями.Фото: Александр КАТЕРУША

- В месяц мы отправляем от 50 и больше кокошников. А в декабре был пик. Мы продали сто штук и столько же выслали посылками. Многие покупали обычные тканевые кокошники, чтобы украшать их самостоятельно, по своему вкусу, - рассказывает предприниматель.

А вот отличный кокошник для невесты.Фото: Александр КАТЕРУША

Начинала продавать через соцсети

Продавать красивые изделия Лена начинала через соцсети. Признается, что первые клиенты появились через полгода после того, как начала выкладывать красивые фотографии с хештегами. Сначала кокошники стали покупать модницы из других регионов России, потом русские, живущие за границей. Следом подтянулись и иностранцы.

- Первая заграничная продажа – в Филиппины. Потом я отправляла кокошник в Сингапур, где в нем русская девушка представляла нашу страну на конкурсе красоты. Затем была Швеция, Чехия, США. Очень много клиентов из Германии. Иностранцы, конечно, покупают через интернет, - рассказывает предприниматель. – Сейчас с нами хотят сотрудничать предприниматели из Австралии и Бразилии. Они очень заинтересовались, хотят продавать русский аксессуар в своих магазинах.

У Елены работают несколько опытных сотрудниц.Фото: Александр КАТЕРУША

На интерес к продукции Елены Даниловой в США обратил внимание глава Калининградского отделения Российского экспортного центра Александр Пряхин.

И в России у Елены есть постоянные клиенты. Так, одна дама из Мурманска приобретает каждую новую модель. Сейчас у нее набралось уже около 30 кокошников из Калининграда.

- Наши кокошники любят дети. У них нет зажатости: надели и пошли. Взрослые часто смущаются. Надевают кокошник со смехом, все-таки это нестандартный аксессуар. Но со временем привыкают и начинают носить, - говорит Елена.

Действительно, почему не выйти в красивом кокошнике на День города или не надеть его на юбилей, на свадьбу или годовщину?

Со всеми иностранными покупателями Елена лично поддерживает связь:

- Им всем очень нравится русский аксессуар. После чемпионата мира по футболу кокошник стал официальным символом России, его знают теперь во всем мире. Иностранцы любят покупать кокошники на свадьбу. Смотрится очень красиво. Ведь каждая девушка мечтает примерить корону.

По словам Елены, иметь дома кокошник – совершенно нормально для современной женщины. Дорогие аксессуары, украшенные янтарем, можно передавать по наследству.