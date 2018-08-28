Эхо Евро-2008: Торбинский забивает, «Балтика» - выигрывает

СЕГОДНЯ 13:48 2018-08-28T13:48:43+03:00

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Несмотря на то, что на прошлой неделе «Балтика» наконец-то начала побеждать, атмосфера вокруг воскресной игры с «Шинником» продолжала накаляться. В СМИ попала информация о финансовых проблемах клуба и возможном бойкоте матча со стороны игроков, после чего в пятницу вечером в правительстве области даже собрали срочное совещания. Главным итогом стало включение в состав совета директоров клуба вице-премьера Натальи Ищенко. Кроме того, журналистам сообщили, что денежные вопросы тоже практически решены.

- Подписан договор с «Янтарным комбинатом», и уже в ближайшие дни поступят первые платежи, поэтому финансовая ситуация в клубе тоже под контролем, – заявил председатель совета директоров клуба Александр Шендерюк-Жидков.

Как оказалось в воскресенье, болельщиков все этитревожные слухи не отпугнули. Поддержать команду на новый стадион пришли 9800 зрителей. Привычная цифра в нынешнем сезоне, хотя для ФНЛ уже не рекордная. В этом же туре наибольший зрительский интерес вызвал матч «Нижний Новгород» – «Авангард», где новая арена приняла 31 369 зрителей.

После «сухого» матча в Кубке России главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий снова доверил место в воротах Илье Лантратову, оставив в запасе Евгения Помазана. И «балтийцы» опять не пропустили! В атаке дела тоже шли неплохо. Наши парни больше владели мячом (58%), чаще подавали угловые (4 раза) и били по воротам (13 ударов против 10 у соперников). Развязка наступила на 78-й минуте, а главным героем стал самый именитый игрок «Балтики». Дмитрий Торбинский, забивший победный гол в ворота голландцев на Евро-2008, принес и первую домашнюю победу нашей команде в этом сезоне. На 78-й минуте Дмитрий оказался самым расторопным в штрафной ярославцев и отправил мяч в правый от вратаря нижний угол ворот. Итог - 1:0 в пользу «Балтики».

- Сыграли вполне достойно за исключением завершающей стадии, - отметил на пресс-конференции Валерий Непомнящий. - Моя благодарность ребятам, старались держать игру. Моменты увеличились, надежно сыграли в обороне.

Учитывая кубковую встречу, «Балтика» одержала уже третью победу подряд. Теперь в субботу калининградцы сыграют в Москве со «Спартаком-2», а 8 сентября вернутся домой, чтобы принять воронежский «Факел».

Напомним, что в конце сентября (точная дата пока не объявлена) «Балтика» проведет в Калининграде матч 1/16 Кубка России. За выход в следующую стадию нам придется сражаться с действующим чемпионом Премьер-лиги - московским «Локомотивом».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Черчесов пригласил футболиста из Калининграда в сборную

Полузащитник Дмитрий Стоцкий получил вызов в сборную для подготовки к матчу Лиги Наций УЕФА с Турцией (7 сентября) и контрольному матчу с Чехией (10 сентября). Стоцкий, напомним, является воспитанником калининградского футбола. 1 ноября 2009 года он дебютировал за «Балтику», а в сезоне 2014/2015 стал капитаном команды. В феврале 2015 года Стоцкий перешел в клуб Премьер-Лиги «Уфа». С нынешнего сезона выступает за «Краснодар».