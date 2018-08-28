2018-08-28T16:10:36+03:00
Общество

В Калининграде аутиста хотят судить за репост картинки в социальной сети

27-летнему Артуру Смирнову предъявили обвинение в экстремизме "по признаку пола"
Игорь ОРЕХОВ
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Артур Смирнов, по утверждению матери, последнее время сидит на лекарствах.Артур Смирнов, по утверждению матери, последнее время сидит на лекарствах.Фото: change.org
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Калининградка Инга Смирнова направила прокурору Калининградской области петицию с требованием прекратить уголовное дело в отношении ее сыну, обвиняемого в экстремизме. Текст петиции размещен на портале change.org.

Еще в 2014 году на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 23-летний тогда Артур Смирнов, аутист с синдромом Аспергера, разместил некую картинку. По утверждению матери парня, это изображение имеется в свободном доступе на различных интернет-сайтах и ее легко найти с помощью поисковой системы. Однако именно эта картинка была признана правоохранителями «возбуждающей чувства ненависти и вражды по признаку пола – женщин». И подозреваемым в экстремизме выступил именно Артур Смирнов.

Дома у Смирновых прошел обыск с последующим изъятием компьютера и мобильного телефона. Самому парню назначали психиатрические экспертизы – в том числе в медицинском стационаре. Артур был вынужден прекратить учебу в БФУ имени Канта. И сегодня, как говорит Инга Викторовна, вынужден сидеть на нейролептиках и антидепрессантах.

На днях Артуру было предъявлено официальное обвинение по признакам части 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ.

- Следовать обещает закрыть дело, если сын «деятельно раскается», - добавила Инга Смирнова. – То есть, Артур должен сознаться в преступлении, согласиться, с тем, что он экстремист. Но почему он должен себя оговаривать?

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