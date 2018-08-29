Дедушку-хомлина с Медового моста назвали Карл

СЕГОДНЯ 11:06 2018-08-29T11:06:53+03:00

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Дедушке-хомлину, который с июня «живет» на Медовом мосту в Калининграде, выбрали имя. Как сообщила в эфире радио «Комсомольская правда» автор идеи Наталья Шевченко, сказочного персонажа назвали Карл.

- Хомлины — это своебразные мифологические домовые. Они живут рядом с людьми много лет и создают изделия из янтаря, - рассказала Наталья. - Первый персонаж родился в моей голове восемь лет назад, и всегда был дедушкой Форестом, ведь он отвечает за работу с деревом, любит мед. Но мне понравились все пять имен, которые мы вывели в финал по предложениям калининградцев: Форест, Хониг, Брюкке, Моня и Карл. Если ты создаешь городского персонажа, хорошо, когда все могут поучаствовать в придумывании его имени, потому мы устроили голосование.

Кстати, дедушке Карлу недолго скучать в одиночестве. В Калининград из Москвы уже прибыл новый персонаж — бабушка-хомлин. Ее делал тот же скульптор, что и первую. Установить ее Наталья обещает уже скоро «в месте, где много янтаря». Позже появятся и другие члены семьи - папа с мамой и трое детишек.

- Я в Калининграде живу всего 10 лет. Когда я приехала сюда, мне не хватало такой сказки. Казалось, здесь на каждом углу должны жить гномики, домовые… такая аура у нашей территории. Так появились хомлины. Кстати, установки скульптуры дедушки мы добивались два года. Но это и хорошо. Если бы каждая чокнутая девица, как я, устанавливала свои скульптуры — что было бы? - смеется Наталья.

По словам «мамы» хомлинов, в маленькую фигурку влюбились не только в Калининграде — регулярно приходят письма с просьбой установить такие же в других городах — от Москвы до Владивостока. Но образ запатентован и останется в Калининграде.

Сама Наталья Шевченко владеет мастерской изделий из янтаря и отмечает, что через два-три года янтарь уже не будет ассоциироваться с «бабушкиными бусами». Кстати, у мастерицы есть личный секрет, как отличить натуральный янтарь от пластмассы: возьмите пилочку для ногтей, потрите в уголке и понюхайте опилки. Янтарь пахнет янтарем, а эпоксидная смола запаха не имеет.