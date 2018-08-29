Осенью «Аэрофлот» прекратит полеты в Калининград

СЕГОДНЯ 11:14 2018-08-29T11:17:59+03:00

По одной из версий, полеты в Храброво были «Аэрофлоту» не слишком выгодны. Фото: Александр Подгорчук

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«Аэрофлот» прекратит летать из Калининграда в Москву и обратно с началом действия осенне-зимнего расписания полетов.

- С 28 октября «Аэрофлот» отменяет выполнение практически всех своих рейсов из Москвы в Калининград. На сегодняшний день в расписании сохраняются ночные рейс «Аэрофлота» SU1008/SU1009 по маршруту Москва (Шереметьево)-Калининград-Москва (Шереметьево), - сообщили в пресс-службе аэропорта «Храброво».

Вместо «Аэрофлота» обслуживать калининградское направление станет авиакомпания «Россия». Регулярные рейсы из Москвы (Шереметьево) и обратно будут выполняться ежедневно на самолете Boeing B738 в компоновке 168 (бизнес и эконом класс) и 189 (эконом класс) пассажирских кресел.

В новом расписании первый самолет из столицы будет прибывать в Калининград в 08:15, вылетать в Москву в 09:20. Последний рейс «России» в Храброво станет приземляться в 19:05 и отправляться обратно в 20:00.

Кроме того, авиакомпания «Россия» в зимнем расписании будет выполнять ежедневно четыре рейса по маршруту Санкт-Петербург – Калининград – Санкт-Петербург на воздушных судах Airbus A319 в компоновке 128 пассажирских кресел. Полетная программа запланирована до 30 марта 2019 года.

- По сравнению с прошлым годом в сезоне «Зима-2018» объем провозных емкостей в Москву увеличится более чем на 20%, - уточнили в «Храброво». - Билеты уже доступны в продаже.

Как стало известно СМИ, высвобожденные с калининградских и других рейсов самолеты "Аэрофлот" направит на открытие новых собственных направлений. Эксперты также объясняют такое решение тем, что полеты в самый западный регион страны были «Аэрофлоту» фактически не выгодны.

- Для "Аэрофлота" тарифы не всегда экономически обоснованы, так как это компания премиум-класса, но они доступны населению, - рассказал порталу «Клопс.Ру» главный редактор отраслевого издания Avia.ru Роман Гусаров. - Инфляция раскручивается, рубль падает, себестоимость перевозок становится выше. Варианта два: либо «Аэрофлот» начинает поднимать свои тарифы, либо цены сохраняются, но выходит «Россия».

Получить информацию о рейсах можно на официальном сайте аэропорта и в справочной службе по телефону 300-300.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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