Как получить сертификат на бесплатный кружок в Калининграде: отвечаем на 10 наивных вопросов

СЕГОДНЯ 11:53 2018-08-29T13:15:59+03:00

Живя в Калининграде, вы имеете право выбрать, например, кружок «Роботехника» в «Школе будущего» Гурьевского района. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Последнее нововведение в сфере дополнительного образования вызвало большой резонанс среди родителей дошколят и школьников. «Комсомолка» собрала 10 самых популярных вопросов читателей на данную тему и постаралась найти ответы.

Вопрос 1. Что это такое – сертификат на дополнительное образование…

Сертификат дополнительного образования – официальное подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях дополнительного образования за счет государства. Это НЕ документ, который ребенок должен предъявить в организации, чтобы его приняли на обучение.

Как объясняют специалисты, раньше государство формировало задание для каждого дома творчества и выделяло для этого средства. Педагоги учреждения решали, какие кружки и секции предлагать для развития школьников. Подход этот оказался не эффективным по многим показателям, в том числе, с точки зрения использования средств. И государство решило его изменить. Теперь деньги идут за ребенком. Для этого и придумали введение электронного сертификата на дополнительное образование.

Вопрос 2. Какую программу выбирать – у частника или государственного учреждения?

Для родителей не должно быть принципиальной разницы, какую организацию выбирать: муниципальную, частную или индивидуального предпринимателя. Главное в другом! Чтобы то образование, которое учреждение дает, вас удовлетворяло. Потому что вы - заказчик, у вас право выбора. Более того, обучаясь по программам, родители вместе с детьми могут оценивать их. Из этого формируются рейтинги – и программ, и учреждений.

Сертификат создает саморегулируемую систему: если программа оправдывает себя и интересна детям, обучающимся по ней – то ее рейтинг высокий. Высокий рейтинг – значит, организация может принять еще больше детей.

Задача новой системы – оставить в навигаторе только качественные и интересные программы. Навигатор допобразования в Калининградской области находится здесь - klgd.pfdo.ru.

Вопрос 3. Говорят, что на один сертификат будет выделяться 8 тысяч рублей в год, на другой - 15 тысяч, откуда такая разница?

Стоимость сертификата определяется финансовой возможностью муниципалитета, на территории которого работает предложенная ребенку программа. Также на объем выделяемых средств влияет уровень сложности выбранной образовательной программы.

Вопрос 4. В Калининградской области уже выдан первый сертификат. Это значит, что система заработала на всей территории региона?

Обладателем первого сертификата в Калининградской области стал ученик «Школы будущего» Гурьевского городского округа Александр Вуевский.

На сегодня далеко не все муниципалитеты включились в работу. Система пока только заполняется информацией. Но уже точно родители Гвардейского, Гурьевского, Гусевского, Мамоновского, Пионерского, Правдинского, Светловского, Советского и Черняховского городских округов, Балтийского муниципального района, Светлогорского района и Калининграда могут зарегистрироваться в системе на сайте klgd.pfdo.ru и выбрать секцию, кружок, куда записать своего ребенка.

Вопрос 5. Почему на указанном сайте, когда выбираешь Калининград, списком идут детские сады, общеобразовательные школы, и только потом – дома творчества?

Потому что абсолютно все учреждения, которые входят в образовательную систему региона, могут участвовать в организации дополнительного образования дошкольников и школьников.

Вопрос 6. Может ли государство обязать частные центры сертифицировать свои программы и входить в единый реестр?

Нет! Это дело – добровольное.

Вопрос 7. После регистрации на сайте klgd.pfdo нужно выбрать секцию, заключить договор на получение услуг. Что происходит дальше?

Дальше бюджетные средства перечислят именно той организации, которая предоставит выбранную услугу вне зависимости от муниципалитета. Да-да, живя в Калининграде, вы имеете право выбрать, например, кружок «Роботехника» в «Школе будущего» Гурьевского района. И за сертификатом вашего ребенка деньги придут в «Школу будущего».

Вопрос 8. Сначала говорили, что один сертификат дает возможность бесплатно заниматься только в одном кружке (или секции). Теперь речь идет о том, что сертификат дает возможность заниматься по трем направлениям. В этом нет противоречия?

Эксперты уверяют, что в этом противоречия нет. Важно понимать другое, что, используя сертификат, ребенок (его родители) может самостоятельно формировать свою образовательную траекторию и за счет государства получать допобразование и в школе после уроков, и в музыкальной школе, и на занятиях спортом.Сначала говорили, что один сертификат дает возможность бесплатно заниматься только в одном кружке (или секции). Теперь речь идет о том, что сертификат дает возможность заниматься по трем направлениям. В этом нет противоречия?

Вопрос 9. С какого возраста можно заявляться на получение сертификата?

С пяти до восемнадцати лет. Сертификат получают один раз. Затем средства на нем будут пополняться ежегодно.

Вопрос 10. Если не получил сертификат, то в бесплатный кружок ребенка не возьмут?

Система сертификатов только вводится, и этот процесс будет продолжаться вплоть до 2021 года. Так что, право ходить бесплатно на кружки без сертификатов у калининградских детей никто не отменяет. Начиная с 1 сентября 2018 года, новая система готова предложить лишь 5% от всего количества кружков и секций, пока заявлено порядка 1000 программ.

Среди предлагаемых кружков превалирует художественное творчество, на втором месте - спорт. Но будут и дефицитные направления: техническое творчество, цифровые технологии, робототехника, иностранный язык.

СПРАВКА «КП»

Документы, необходимые для получения сертификата:

1. ФИО, электронная почта, номер контактного телефона одного из родителей ребенка (законного представителя);

2. Паспортные данные родителя (номер, серия, кем и когда выдан документ);

3. ФИО ребенка, СНИЛС, свидетельство о рождении (номер, кем, когда, где выдан).

При заполнении полей родителем система попросит согласие на обработку персональных данных.