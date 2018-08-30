Жительница Балтийска Людмила Бондарева: «К психотерапевту не пошла, мне помогла Донцова»

СЕГОДНЯ 12:04 2018-08-30T12:01:53+03:00

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Рассказать свою историю и поделиться рекомендациями согласилась жительница Балтийска Людмила Бондарева.

- То, что у меня не все хорошо с грудью, чувствовала давно, но все оттягивала визит к доктору, - рассказывает Людмила. – Да, боялась, да, не хотела слышать неприятное. Но все же обратилась к врачу в Балтийске, и там мне сказали срочно обращаться к онкологам в Калининград. Тогда и решила для себя: нужно заниматься своим вопросом серьезно…

- В 2009 году оперировал меня онколог, настоящий врач - Вельвиль Давидович Мирочник. Операция проходила на улице Иванникова, в Калининграде. К сожалению, этот врач ушел из жизни, - вспоминает Людмила Николаевна. – Знакомые мне говорили тогда, что оперирующий хирург должен быть молодым. А я интуитивно тянулась именно к этому доктору – к его опыту, мудрости, знаниям. С благодарностью вспоминаю Вельвиль Давидовича.

Два года после операции у Людмилы была инвалидность, дважды проходила химию, дважды лысела, носила парики.

– Но все это можно пережить, когда есть главное – желание жить, - уверена она. - Размышляла я так: «Да, у меня рак молочной железы. Да, у меня была операция на органе. Да, можно ведь жить и так»… Конечно, психологически было очень тяжело. Но психотерапевта я не искала. Знакомые говорят, что я - сильный человек. А вот книги Дарьи Донцовой мне очень помогли. Там, где она делится своим опытом как онкобольная. Я поняла, что с таким диагнозом нужно серьезно пересмотреть свою жизнь. В том числе, как можно больше смеяться. Убеждена: рак боится юмора!

- Что сейчас? – говорит наша героиня. – Вернулась к работе, у меня третья рабочая группа инвалидности. Раз в год прохожу глубокое обследование. Наблюдаюсь в онкополиклинике в консультативно-диагностическом центре Калининградской областной клинической больнице, мой врач – Виктор Николаевич Полончук. Чувствую себя хорошо. Радуюсь жизни, детям, внукам, друзьям, коллегам, жизни. И хочу посоветовать: никогда не отчаивайтесь, не унывайте, не жалейте себя, обязательно идите за помощью, не бойтесь врачей. Чем раньше вы узнаете о болезни – тем лучше!

В ТЕМУ

В Калининграде проводят операции на предупреждение рака желудка

О совместном проекте врача-патологоанатома Михаила Шушвала и врача-эндоскописта Геннадия Ляшенко Калинингадской областной коинической больницы рассказали в региональном минздраве. Это исследование специалисты проводили в течение трех лет.

- С 2015 по 2018 годы было выполнено 22 эндоскопических подслизистых диссекций желудка (ESD) с дальнейшими исследованиями, - сообщают ведомстве. – Речь идет об органосохраняющих операциях, в процессе которых у пациента участок слизистой удаляется и направляется на патоморфологические исследования. При таком подходе злокачественные новообразования выявляются на довольно ранней стадии, что дает большие шансы на сохранение органа. Данное направление для исследований было выбрано не случайно, ведь среди наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований рак желудка диагностируется в 6,8 % случаев.

Результатом трехлетних исследований стало выявление врачами областной больницы различных патологий, среди которых особый интерес представляли восемь случаев раннего рака слизистой желудка и семь - с предраковыми процессами.

Эндоскопическая подслизистая диссекция (ESD) с морфологическими и иммуногистохимическими исследованиями помогает улучшить прогноз лечения пациента и даже избежать химиотерапии и инвалидизации.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Калининградцы собирают деньги на реабилитацию 9-летней Вике Кояковой

Родные девочки благодарны читателям «Комсомолки» за поддержку, и снова обращаются за помощью

О Вике «Комсомолка» рассказывала уже не раз. Родилась девочка раньше срока в сентябре 2008 года весом 930 грамм. Несколько месяцев ее выхаживали врачи. И к концу 2008 года девочку выписали домой с длинным списком диагнозов: органическое поражение ЦНС, ретинопатия (слепота) недоношенных 5 степени, отслойка сетчатой оболочки глаз с обеих сторон, эпилепсия, патологический вывих левого бедра.

Вот уже девять лет мама и старший брат Вики делают все, чтобы девочка крепла, росла, развивалась, жила. Семья Вики благодарит читателей «Комсомолки» за отзывчивость. Ведь благодаря вам, неравнодушным, Вика перенесла уже несколько операций, несколько этапов реабилитации. И вот – снова семья девочки просит о помощи. На этот раз нужно собрать средства для очередного этапа реабилитации ребенка в Евпатории.

- Для оплаты двухнедельного курса в военном детском клиническом санатории Евпатории нам нужно собрать 146 000 рублей до 30 сентября 2018 года, - говорит мама девочки Оксана Коякова. – С 2 по 17 октября лечение проводится по ОМС, то есть бесплатно, а с 17 октября по 1 ноября – за свой счет. Спасибо всем читателям «Комсомолки» за оказанное содействие, за ваши добрые сердца. Мы очень надеемся на вашу помощь.

Средства можно перечислять на карту «Сбербанка» 5469 2000 1303 8616, получатель Коякова Оксана Михайловна.