Бывшие супруги из Калининграда борются за 10 миллионов рублей в телешоу «Союзники»

СЕГОДНЯ 12:53 2018-08-30T12:53:50+03:00

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На телеканале СТС стартовало новое реалити-шоу «Союзники», в котором принимают участие и наши земляки - Павел и Виктория Волынцевы.

Съемки проходят в интерьерах роскошной виллы, расположенной на берегу океана. Героями программы, представляющей собой эдакую смесь уже хорошо знакомых российскому телезрителю шоу «Последний герой» и «Дом-2», являются восемь разведенных пар. Здесь, на острове им предстоит воссоединиться (по крайней мере, на какое-то время) и пройти множество испытаний, чтобы побороться за самый большой приз в истории отечественного телевидения - 10 миллионов рублей. Хотя нужно сделать важную оговорку: сами экс-супруги этих денег не увидят, весь выигрыш до копейки пойдет на будущее ребенка бывших возлюбленных.

Кстати, ведущими проекта стали Агния Дитковските и Алексей Чадов, которые ранее также состояли в браке, но развелись.

Калининградцы Вика и Павел познакомилась почти девять лет назад на пляже. И практически сразу же стали жить вместе, а через полгода 18-летняя девушка забеременела. Увы, став матерью, Вика не смогла справиться с новым статусом, а главное – примириться с любовью Павла к веселым вечеринкам и долгим посиделкам с друзьями. И в итоге завела любовника, чего уже не смог простить ее муж.

Сегодня бывшим супругам сложно даже просто смотреть друг другу в глаза.

- Я хотела, чтобы было как в фильмах, чтобы папа вставал среди ночи к ребенку, - признается Виктория на камеру. - Чувство, которое я испытываю к Павлу прямо сейчас - ненависть. Я ведь и изменила-то ему только потому, что хотела поставить окончательную точку в наших отношениях.

В свою очередь, Павел не ощущает своей вины перед Викой и считает, что она манипулирует сыном.

- Я не верю, что паса с мамой не перестанут ругаться,- грустно произнес шестилетний Миша.

В первых выпусках шоу героям предстояло пройти ряд изнуряющих испытаний вроде полуторачасового бега с тяжелым грузом и под палящим солнцем. Но самое главное – все задания придуманы так, что герои обязательно зависят друг от друга или находятся в экстремальной близости.

В перерывах между проверками на выносливость заново сведенные вместе пары остаются тет-а-тет и выясняют отношения – как правило, довольно бурно. Так, в одном из выпусков Вика стала обвинять Павла в рукоприкладстве на глазах их ребенка. Бывший муж, естественно, все отрицал.

А дальше все по уже известному для таких программ сценарию. Победитель получает иммунитет, а остальные соперники в конце каждой недели голосуют на выбывание какой-то пары. К настоящему моменту проект покинули уже две из них, но калининградцы пока держатся.

Шоу выходит в эфир по воскресеньям, в 18:30.