Немецкий политолог Александр Рар: Америка никуда не отпустит Европу

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-30T14:29:32+03:00

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Очередным гостем дискуссионного клуба RuBaltic в БФУ имени Канта был известный немецкий политолог Александр Рар. На мероприятии побывал корреспондент "Комсомолки". Предлагаем вашему вниманию наиболее любопытные тезисы его выступления.

О текущей ситуации в мире

- Я думал, что после Украины мы, все-таки, опомнимся, как это было после Кубинского кризиса в 1962 году. Что будут созданы какие-то прямые контакты, какие-то структуры, будут возможны доверительные отношения. И были определенные признаки того, что может быть лучше. Вы провели прекрасный чемпионат мира по футболу - конечно, спортивное мероприятие, но в то же время и политическое. Россия открыла себя миру, и на какое-то время все конфликты исчезли из повестки дня. Но сейчас, к сожалению, я вижу, что сегодня впереди у нас много серьезнейших вызовов. В том числе непонятна роль Соединенных Штатов Америки, где сейчас происходит напряженная внутриполитическая борьба. Нам в Европе от этого очень некомфортно, даже страшно. И ситуация становится все хуже и хуже. Американцы предпочитают действовать исключительно в своих собственных интересах, а ЕС пытается спастись, оставшись хотя бы в экономическом плане Еврозоной. В какой-то мере Запад будет консолидироваться, но станет более слабым, чем сегодня. И в этом большая опасность, поскольку попытки остаться у руля мировой политики будут реализовываться через попытки применения силы, через провоцирование конфликтов. Сейчас рушатся все международные договоренности и институты. Налицо серьезные разногласия Запада с Россией, Китаем, Азией. Не все народы и цивилизации восприняли попытку глобального расширения западной либеральной демократии, начав этому активно сопротивляться. Мы сейчас живем во времени, очень интересном для ученых, историков, политологов. Но это и очень опасное время, когда происходящие процессы вскоре могут привести мир в хаотическое состояние.

О государственном суверенитете

- В мире существуют разные понимания суверенитета. Америка сейчас всем доказывает, что для нее главное – собственные национальные интересы. И будет продолжать это доказывать. Россия всем объясняет, что после разрушения государства в 1991 году, пройдя очень сложный этап восстановления государственности в последующие годы, для страны нет другой альтернативы кроме укрепления своего суверенитета. А вот в Европейском союзе – обратный процесс. Государствам, которые вступают в ЕС, говорят о необходимости отказа от национального суверенитета в пользу общеевропейских интересов. И Германия тут впереди всех членов Евросоюза. Ей вообще не позволили бы объединиться, если бы не определенные обещания, данные странам-победительницам во Второй Мировой войне. Сегодня ЕС – уже не то экономическое содружество, которое было в 1970-1980-е годы, и даже уже не политический союз, и уж тем более не военный (и я думаю, никогда не будет военным). Это конгломерат либеральных ценностей со своими идеями и мировоззрением. Когда, например, поляки или венгры отказываются принимать мигрантов, ссылаясь на то, что они имеют право так решать, будучи суверенными государствами, им отвечают, что вы отдали свой суверенитет и должны подчиняться указаниям из Брюсселя. Суверенитет сегодня – весьма размытое понятие, которое наверняка будет приобретать какие-то новые формы.

О причинах разногласий между Россией и ЕС

- Лично я симпатизирую христианским ценностям и считаю, что это именно та основа, на которой Европа должна продолжать развиваться. Но на Западе сложилась своя правда и свой императив, который сначала постепенно, шаг за шагом создавался с 1945 года. В последнее время его создание заметно ускорилось. Еще приезжая в СССР я чувствовал, что там искренне хотят дружить с Европой, считая себя ее неотъемлемой частью. В 90-е, когда россияне начали массово приезжать в Европу, они думали, что вместе с остальными европейцами можно устроить мир на Земле. Но в Европе произошла революция, которую на востоке не заметили и до сих пор не хотят замечать. Это революция постмодернизма, которая совершалась представителями элит, активно участвовавшими в студенческих волнениях 1960-х. В начале постмодернистской революции этим людям было чуть за 50, и главным их кредо было – разрушить любые границы, которые якобы сдерживают всеобщую свободу. Сейчас всем этим революционерами уже под 70, но они хотят успеть. Отсюда, например, современная гендерная политика с ее легализацией однополых браков и усиленной заботой о правах секс-меньшинств. Конечной же целью является создание новых стандартов и даже целого мировоззрения, которое разрушает устои старого мира. На востоке участвовать в этом не хотят. Конфликт наглядно можно объяснить на примере миграции в Европу из стран Азии и Африки. Германское общество в вопросе отношения к мигрантам разделилось на две примерно равные части части. Одни воспринимают мигрантов негативно, потому что боятся исламизации Европы, исчезновения своих традиций и национальной культуры. Другие считают, что настало время создавать новую цивилизацию, стирая все государственные границы и суверенитеты. Эти люди уверены, что приехавшие азиаты, арабы и африканцы через какие-то пару лет станут убежденными приверженцами либеральных ценностей, новыми европейцами, полностью восприняв новую, постмодернистскую культуру. Вас будут убеждать в этом с горящими глазами и абсолютной уверенностью в своей правоте. А если попробуете спорить, моментально сделают вывод, что вы мыслите средневековыми категориями. Именно в этой разнице мировоззрений, на мой взгляд, и заключается истинная причина нынешнего конфликта между Западом и Россией, Востоком в целом. И это очень опасно.

Об отношениях Евросоюза и США

- Конечно, Америка никуда не отпустит Европу. А нынешние европейские элиты не способны вести независимую политику. Современная Европа с Америкой просто срослась – идеологически, политически, в военном отношении. Несмотря на некоторую разницу в менталитете американцев и европейцев, сегодня это одно целое. Самосознание и мировоззрение, сформированные у жителей Европы, таковы, что европейцы просто не могут представить себя без Америки. Ведь экономические связи с Россией на самом деле часто преувеличиваются. Это для РФ Европейский союз – главный торговый партнер, а для ЕС Россия – на восьмом месте. Да, санкции больно бьют и по европейской экономике, но они для нее не критичны – как, думаю, и для России. Я очень надеюсь, что европейцы поймут, что настало время противостоять абсолютно тупому давлению со стороны американцев, которые просто командуют: вы будете делать так, как мы хотим. Хотелось бы верить, что наступит прозрение, и Европа найдет возможности выбраться из-под американского диктата. Но сомневаюсь, что это произойдет быстро, еще при нынешних европейских элитах.

О «правых» в Германии

- В Германии есть прививка от национализма, от гитлеризма, от расизма, от крайне правой идеологии. Поэтому даже если многие в чем-то согласны с лозунгами «AfD» («Альтернатива для Германии», партия правых консерваторов и евроскептиков в ФРГ – Ред.), то признаются, что не могут отдать голос за партию, в рядах которой есть люди, например, ставящие под сомнение Холокост. Да, нее сейчас от 15 до 20 процентов голосов избирателей. Но это не 30 процентов, как у французского «Национального фронта» Марин Ле Пен. Хотя, если что-то произойдет, скажем, миграционная политика выйдет из-под контроля, конечно, «AfD» сможет получить поддержку, не меньшую, чем у правых партий в Австрии, Италии и Франции.