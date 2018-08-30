Белые пошли, ждем опят: эксперт рассказал, где найти лучшие грибы, как их правильно собрать и приготовить

СЕГОДНЯ 16:16 2018-08-30T16:18:02+03:00

По словам специалиста по тихой охоте Игоря Голубева, грибов больше там, где ходит много народу

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Несмотря на достаточно сухое и жаркое лето, грибы в калининградских лесах уже появились в изобилии. А в сентябре их будет еще больше! Грибник, рыбак и блогер Игорь Голубев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» о самых редких экземплярах, о грибных приметах и как точно определить «плохой» продукт.

- Я уже собирал белые и подосиновики. Ждем первых опят. Причем, в глухие ельники не надо лезть - сейчас лучше идти в светлый, реденький лес. Первые грибы появляются на опушках, - говорит Игорь.

По словам грибника, чаще всего в Калининградской области встречаются опята. Очень редко, но можно найти вкуснейший гриб-баран. Жареным он по вкусу напоминает курятину, а если высушить и перемолоть на кофемолке, а зимой добавить в суп — аромат будет сказочный.

- Я лично эти грибы встречал в районе Краснолесья, в Роминтенской пуще. Гриб-баран напоминает гору сухих листьев, потому его не всегда замечают. А весить он может 7-8 кг, - говорит Голубев.

Мужчина признается, что его любимые грибы — сыроежки, и делится любимым рецептом — в кляре. Снимите пленку со шляпки, отварите в подсоленной воде, обваляйте в яйце с мукой и обжарьте. Есть можно горячими и холодными, даже чай с ними пить!

- Если сомневаетесь в съедобности гриба — не думайте, выбрасывайте, - советует эксперт. - У нас в области есть несколько «ложных грибов». Я рекомендую лизнуть срез: плохие грибы, как правило, горькие. Даже если он условно съедобный, даст такую горечь в общей массе, что вы выбросите их все.

Собираясь в лес по грибы, эксперт советует отказаться от традиционных резиновых сапог в пользу обуви из EVA — материала (так называемого, вспененного пластика). Они намного легче, лучше отводят влагу. Не забудьте дождевик и непромокаемые штаны.

По словам Игоря Голубева, грибов больше там, где ходит много народу (ведь люди переносят грибницу на обуви). Так что, если лес популярен, то и грибов там много. Но ехать за ними нужно пораньше, пока конкуренты не собрали. Приготовить собранный урожай желательно сразу. Хотите хранить — отварите и положите в морозильный шкаф, потом всю зиму можно размораживать и жарить.

И не забывайте о безопасности, не ходите в лес поодиночке. Не лишним будет установить на смартфон навигационную программу, которая не зависит от наличия интернета.

Полное интервью с Игорем Голубевым слушайте ЗДЕСЬ.