В поселок Весново пришел мобильный интернет от компании «МегаФон»

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-30T18:39:05+03:00

29 августа в поселке Весново был проведен запуск базовой станции, которая обеспечила более 700 местных жителей мобильной связью и интернетом

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Совместный проект по улучшению покрытия и внедрению цифровых технологий в малых населенных пунктах реализован Правительством Калининградской области и компанией «МегаФон». Теперь всем жителям муниципалитета доступен скоростной мобильный интернет 4G.

Телекоммуникационная компания также организовала беспроводной широкополосный доступ для местной школы и органов местного самоуправления. С 1 сентября школьникам поселка уже будет доступен быстрый мобильный интернет 4G.

.Фото: Правительство Калининградской области

«Компания «МегаФон» активно сотрудничает с правительством и муниципалитетом. Недавно они выиграли масштабный проект по «Безопасному городу», есть планы по созданию ситуационно-информационного центра. Совместными усилиями будем развивать не только цифровизацию социальных учреждений, но и помогать бизнесу», – подчеркнул губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В настоящий момент 99% населения Калининградской области проживает на территориях, охваченных сотовой связью. В зону уверенного приема входят все районные центры и крупные населенные пункты.

.Фото: Правительство Калининградской области

«Сейчас скорости мобильного интернета в поселке достигают 40 мбит/сек на мобильных устройствах, поддерживающих технологию LTE. В условиях цифровой повестки государства мы стараемся улучшать сеть для того, чтобы наши абоненты в любых точках области имели все самые современные возможности доступа к государственным и образовательным онлайн-ресурсам», — говорит директор Калининградского отделения компании «МегаФон» Сергей Лихобабин.