Смартфон для школы: топ-5 приложений для первоклашек

СЕГОДНЯ 09:40 2018-08-31T11:05:18+03:00

Как бы ни относились вы к смартфону в руках своего ребёнка, всё равно наступит день, когда он получит свой личный гаджет

Изменить размер текста: A A

Как правило, это происходит в пору «первый раз в первый класс», а такой день уже завтра. Предлагаем использовать телефон по максимуму — даже самый простой и недорогой аппарат (а именно такие рекомендуют покупать начинающим пользователям) может стать не только средством связи, но и помощником в учёбе. В этом обзоре мы вместе со специалистами МТС расскажем жителям Калининградской области про приложения для закрепления знаний по предметам в начальной школе.

Изучаем арифметику

Приложение «Динозаврик Тим» (6+) наверняка придётся по вкусу всем маленьким школьникам; да что греха таить, даже автору текста, взрослой даме, у которой есть семилетняя дочь, было интересно поиграть в эту забавную обучалку. В игре нужно помочь динозаврику спасти свою семью, решая простейшие примеры (уровень первого класса), составляя из пазлов геометрические фигуры и выполняя другие задания.

Запоминаем таблицу умножения

Программу «Математейка» (6+) оценивают как один из лучших игровых тренажеров для закрепления таблицы умножения. Помимо этого здесь есть сложные примеры, так что это программа не для первоклашек, а для тех, кто постарше, тут все серьёзнее. В «Математейке» огромное количество уровней, которые можно открыть только по мере прохождения предыдущих.

Пишем словарный диктант

«Русский язык» (6+) — программа, скорее, не игровая, а уже классически учебная. Здесь представлено восемь тем, которые чаще всего вызывают затруднения у учащихся начальной школы. По каждой из них школьнику предлагается пройти словарный диктант, состоящий из 10 заданий (кстати, их количество можно менять от 5 до 30). Если ребёнок отвечает неправильно, приложение указывает на ошибку и предлагает запомнить правильное написание. Удобно, что все неправильно написанные слова сохраняются в памяти программы, так что можно без труда устроить своему чаду персональный диктант по самым сложным заданиям.

Расширяем вокабуляр

Приложение «Английский язык для школьников» (6+) помогает расширить словарный запас, потренироваться в аудировании, чтении и правописании. Программа предлагает около 30 разных тем, которые пригодятся всем начинающим изучать язык в младшей школе.

Решаем тесты по истории

Историю России некоторые школьники начинают изучать уже в третьем классе, и зачастую этот предмет вызывает трудности, так что одноимённое приложение (6+) будет очень полезным. Все темы представлены достаточно лаконично — здесь есть даты, краткое описание и основные действующие лица разных периодов.

Не забывайте о безопасности детей в сети. Защитить ребёнка от негативной информации помогут технические средства — специальные сервисы, которые предлагают операторы связи. В МТС такая услуга называется «Контроль интернета», она закрывает для просмотра определённые группы сайтов, определить которые можно как вручную, так и автоматически. Она же даёт возможность смотреть, сколько времени проводит в интернете ребёнок, что он там ищет и смотрит. Вот здесь есть подробная инструкция по настройке детского смартфона.