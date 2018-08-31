Алжирец Ясер из Междуречья: Люблю Россию, знаю пять языков и не понимаю, в чем моя проблема

СЕГОДНЯ 12:35 2018-08-31T12:54:21+03:00

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Ковры, постоянно висевшие на ограде памятника героям Гросс-Егерсдорфского сражения, установленного в поселке Междуречье, как оказалось, возмутили не только краеведов и корреспондентов «Комсомолки». В соседнем со стелой доме живет семья, у которой поведение односельчан, не уважающих память предков, уже давно вызывает неприятие.

Лёха-Бабай и другие соседи

Елена Беллахцене рассказала, что ее муж Ясер, переехавший из Алжира, был просто шокирован тем, как в России относятся к памятникам, особенно связанным с героическим прошлым народа.

- Когда он впервые увидел висевшие на ограде ковры и что рядом люди с бутылками сидят и выпивают, попросил: «Леночка, объясни им, что такого не должно быть!» Сам-то он по-русски пока не очень хорошо говорит.

- Но вы, конечно, замечание соседям делать не стали?

- Вы с ума сошли?! Тут один Лёха-Бабай чего стоит! – широко раскрывает глаза Елена. – Очень уж выпить любит, а я даже запах алкоголя не переношу.

- У нас в Алжире памятник – это что-то очень важное, это такое место, к которому люди цветы несут, вокруг которого убирают, а потом там все фотографируются, - обстоятельно рассказывает Ясер Беллахцене, аккуратно нарезая баранину. - Например, много памятников эмиру Абд аль-Кадиру, который с французами воевал, это наш национальный герой. Вокруг его монументов так чисто, что все прямо сияет. А тут, в Междуречье, на холме еще есть памятник Ленину. И дети в футбол около него играют. Но так не должно быть, понимаете! В Алжире штраф за такое положен, а то и вообще в тюрьму посадить могут.

- Да тут и клумбы у памятника, о котором все писали, дети используют как песочницы - это нормально вообще? – поддерживает мужа Елена. – А забор как сушилку давно уж приспособили. Абсолютно все и куртки свои там сушат, и паласы, и все, что угодно. Но я так понимаю, это от бедности большой. Если бы людям нормальные условия создали, сушилки поставили хотя бы, все было бы по-другому.

Памятник героям Гросс-Егерсдорфского сражения, на котором жители Междуречья любят сушить ковры.Фото: Иван МАРКОВ

«Белые вороны» в поселке

Надо сразу сказать, что семья Беллахцене в Междуречье – местные «белые вороны», и мнение молодоженов тут не очень ценят. Ясер - уроженец древнего алжирского города Батна, а его жена Елена родом из поселка Ржевское Славского района. Оба в поселке оказались совершенно случайно.

Более десятка лет Елена проработала в Советске на целлюлозно-бумажном заводе, который предоставил ей место в общежитии. Однако не так давно обанкротившееся предприятие передало «общагу» компании «Балтика-Советск» в аренду.

- В 2017 году новый собственник поднял плату сразу на две тысячи рублей, поэтому я и еще несколько человек отказались подписывать новый договор, - рассказывает Елена. – И вот в январе этого года «Советский ЦБЗ» подал иск в городской суд с требованием выселить меня вместе с дочерью. Хорошо, она у меня уже взрослая – 21 год.

В итоге из общежития пришлось выписаться. К тому же, появилась другая проблема – надо было оформить разрешение на временное пребывание в Российской Федерации для Ясера (с ним Елена познакомилась, благодаря одной из социальных сетей в интернете). Женщина решилась на переезд в Междуречье, где у нее сестра с пятью детьми.

- Пойти мне было больше некуда. Сначала жила у сестры в квартире, занимала одну комнату, а как Ясер приехал, сестра помогла мне снять жилье неподалеку.

«Ты что, шпион, что-ли?»

Как рассказывает Ясер, он специально завел аккаунт на российском ресурсе, так как любил Россию и всегда хотел побывать в нашей стране. Мечта осуществилась, когда алжирец познакомился со своей будущей супругой.

- С Леной мы два года общались, созванивались по Скайпу, потом она в первый раз сделала мне приглашение, и я приехал к ней в Советск. Мы были тогда вместе два месяца. Потом я оформил все документы для получения разрешения на временное пребывание в России, и мне сказали, что нужно ждать полгода.

- Да, сейчас, получается, Ясер тут уже в третий раз, но пока все как-то неудачно складывается, - сетует Елена. - Но для начала мы хотели бы жилье в каком-то другом месте снять. Местные считают, что мы не такие, как они. Ясер же очень от всех отличается, и это всех раздражает.

- Да, я хочу уехать отсюда быстрее в Калининград или хотя бы в Черняховск, - оживляется Ясер. - Я умираю тут каждый день! Не понравилось мне в Междуречье. В Советске было намного лучше, там люди спокойнее.

- Его же недавно тут чуть не побили, - сообщает Елена. – Приехал с праздника, из мечети - Курбан-байрам же был. Поэтому Ясер был нарядным, в белой одежде - вот она, кстати, на шкафу висит. Так вот, пошел он по поселку с фотоаппаратом, чтобы местные достопримечательности поснимать. Когда до железной дороги дошел, военные самолеты над поселком пролетали. А Ясер просто восхищается советской и российской армией, поэтому захотел эти истребители, или что там было, сфотографировать. И тут буквально из кустов выскочили два пьяных идиота…

Дальше все было как в плохом анекдоте: изрядно нетрезвые междуреченцы обвинили алжирца в шпионаже и потребовали отдать им фотоаппарат. Спасло Ясера только то, что он на родине играл в футбольной команде, поэтому у него натренированные быстрые ноги.

После скандала в СМИ ковры сушат в другом месте.Фото: Иван МАРКОВ

«Если станет совсем плохо – уедем в Африку!»

Больше всего супруги Беллахцене мечтают хоть как-то трудоустроиться.

- Плохо, что я работу пока найти не могу, - рассуждает алжирец. - А ведь пять языков знаю: английский, русский, французский, арабский, испанский. Просто не понимаю, в чем моя проблема!

- Если бы даже так случилось, что государство вдруг решило отдать мне квартиру, в которой сейчас живу, я бы все равно ни за что здесь не осталась, - признается Елена. - Зато если бы мне тут предложили работу, конечно, задумалась бы. Пока же собираю ягоды и в Калининграде продаю. Сейчас вот предложили какой-то дом разбирать в Нестеровском районе за деньги. Что будет зимой, не знаю, даже боюсь пока думать об этом. На праздник Ясеру немного баранины купила, потому что, по их традициям, на Курбан-байрам обязательно надо мясо попробовать.

На праздник алжирцу еще немного повезло. Телерепортаж о памятнике, где Ясер упомянул, что на родине играл в футбол, увидел тренер футбольного клуба из поселка Свобода. Приехал в гости. Когда Василий Иванович узнал, что Ясер мусульманин, позвонил своему знакомому по имени Артур. Тот пригласил единоверца на праздничный обед и еще дал с собой в подарок баранины.

Как говорят супруги, если они в ближайшее время не смогут найти работу, то начнут думать об эмиграции в Алжир.

- У меня сейчас нет денег совсем, а ведь только один авиабилет на родину стоит 40-50 тысяч рублей, - объясняет Ясер. - Пока еще надеюсь, что получится жить в России, но если станет совсем плохо, заберу Лену, и мы вместе уедем к моим родным в Батну.