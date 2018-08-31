2018-08-31T13:16:55+03:00
Общество

День знаний: В Калининграде сядут за парты 56 тысяч школьников

В преддверии начала учебного года мэр Алексей Силанов провел городское родительское собрание
Николай Литвинов
Поделиться:
В этом учебном году в 52 общеобразовательных учреждениях Калининграда будут обучаться более 56 тысяч ребят.В этом учебном году в 52 общеобразовательных учреждениях Калининграда будут обучаться более 56 тысяч ребят.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Встреча состоялась в лицее №18. Глава Калининграда Алексей Силанов рассказал родителям о перспективах развития системе образования города. В том числе - о перспективах и планах, строительстве новых школ и детских садов, расширении уже имеющихся учреждений и создании дополнительных мест.

- Наша основная задача - обеспечение доступности образования, - подчеркнул Алексей Силанов. - Калининград входит в первую десятку городов по вводу жилья и, к сожалению, инфраструктура не успевает за масштабами строительства.

В этом учебном году в 52 общеобразовательных учреждениях Калининграда будут обучаться более 56 тысяч ребят. При этом 21% учеников пойдут во вторую смену.

Глава Калининграда Алексей Силанов рассказал родителям о перспективах развития системе образования города. Фото: мэрия Калининграда

Глава Калининграда Алексей Силанов рассказал родителям о перспективах развития системе образования города.Фото: мэрия Калининграда

Во время собрания родители задавали самые вопросы - о бесплатном питании, охране и безопасности детей, предельной наполняемости классов и детсадовских групп, возможносяхи дополнительного образования. Разговор продолжался около двух часов, после чего Алексей Силанов поздравил всех с началом учебного года поблагодарил за участие.

- Все замечания и пожелания, высказанные на собрании, будут учтены, - заверил мэр.

- Главное, это то, что мы услышали родителей. И ответили на вопросы, - прокомментировала начальник комитета по образованию Татьяна Петухова. - Помимо «горячей линии», действующей в нашем комитете, обращений, принимаемых в устной или письменной форме, очень важен диалог. Главный итог собрания - это диалог. Соотнесли задачи образования и то, что волнует родителей, и сделали вывод, что правильно оцениваем проблемы и задачи, которые предстоит решать в ближайшие годы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как отметим 75-летие Победы?

Вчера заместитель главы администрации, председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова и председатель Общественного совета при главе Калининграда Альвидас Мулиуолис встретились с руководством городских ветеранских организаций. Темой встречи стала, в том числе, подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Один из важнейших вопросов по подготовке к юбилейным мероприятиям, которые пройдут в первой половине 2020 года, - состояние городских памятников и мемориалов. Представители ветеранских организаций перечислили ряд объектов, которые, на их взгляд, нуждаются во вмешательстве специалистов. Особое внимание попросили уделить памятному знаку морякам-балтийцам на Московском. Бетонная стелла с течением времени стала разрушаться и в настоящее время угрожает безопасности граждан, посещающих памятник.

- Необходимо дополнительно обсудить вопросы подготовки к юбилейным мероприятиям в ветеранских организациях, чтобы определить основные приоритеты в работе на 2019 год, - заявил по итогам встречи Альвидас Мулиуолис .

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День учителя: идеи необычных подарков от класса, коллег, родителей
День учителя отмечается 5 октября. Одна из традиций этого праздника — вручать преподавателям подарки в благодарность за их нелегкий труд. Но что именно подарить на День учителя? Вот несколько вариантов
Новости 24
В центре Зеленоградска открыли новую парковку на 27 машин
В Калининград могут летать самолеты китайского авиаперевозчика Hainan Airlines
Нацпарк «Куршская» снизил стоимость абонементов на посещение
Житель Гвардейского района выращивал в своей теплице коноплю
Корейские судостроители планируют локализовать производство в Калининграде
На Окружной дороге сбили 10-летнего велосипедиста
В Гусеве на год дисквалифицировали директора аптеки за невыплату зарплаты
В воскресенье в Калининграде ограничат движение транспорта из-за велопробега
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и горячей воды
Под Калининградом автомобиль насмерть сбил женщину и скрылся
На польских дорогах появятся новые дорожные знаки
В Калининграде сотрудница банка оформляла кредиты на «мертвые души»
Директор нацпарка «Куршская коса» стал почетным гражданином Зеленоградска
На территории Музея Мирового океана в Калининграде пройдут съемки сериала «Порт»
Власти области купят семь квартир для врачей из Гусева