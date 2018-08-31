День знаний: В Калининграде сядут за парты 56 тысяч школьников

СЕГОДНЯ 13:13 2018-08-31T13:16:55+03:00

В этом учебном году в 52 общеобразовательных учреждениях Калининграда будут обучаться более 56 тысяч ребят. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Встреча состоялась в лицее №18. Глава Калининграда Алексей Силанов рассказал родителям о перспективах развития системе образования города. В том числе - о перспективах и планах, строительстве новых школ и детских садов, расширении уже имеющихся учреждений и создании дополнительных мест.

- Наша основная задача - обеспечение доступности образования, - подчеркнул Алексей Силанов. - Калининград входит в первую десятку городов по вводу жилья и, к сожалению, инфраструктура не успевает за масштабами строительства.

В этом учебном году в 52 общеобразовательных учреждениях Калининграда будут обучаться более 56 тысяч ребят. При этом 21% учеников пойдут во вторую смену.

Глава Калининграда Алексей Силанов рассказал родителям о перспективах развития системе образования города.Фото: мэрия Калининграда

Во время собрания родители задавали самые вопросы - о бесплатном питании, охране и безопасности детей, предельной наполняемости классов и детсадовских групп, возможносяхи дополнительного образования. Разговор продолжался около двух часов, после чего Алексей Силанов поздравил всех с началом учебного года поблагодарил за участие.

- Все замечания и пожелания, высказанные на собрании, будут учтены, - заверил мэр.

- Главное, это то, что мы услышали родителей. И ответили на вопросы, - прокомментировала начальник комитета по образованию Татьяна Петухова. - Помимо «горячей линии», действующей в нашем комитете, обращений, принимаемых в устной или письменной форме, очень важен диалог. Главный итог собрания - это диалог. Соотнесли задачи образования и то, что волнует родителей, и сделали вывод, что правильно оцениваем проблемы и задачи, которые предстоит решать в ближайшие годы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как отметим 75-летие Победы?

Вчера заместитель главы администрации, председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова и председатель Общественного совета при главе Калининграда Альвидас Мулиуолис встретились с руководством городских ветеранских организаций. Темой встречи стала, в том числе, подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Один из важнейших вопросов по подготовке к юбилейным мероприятиям, которые пройдут в первой половине 2020 года, - состояние городских памятников и мемориалов. Представители ветеранских организаций перечислили ряд объектов, которые, на их взгляд, нуждаются во вмешательстве специалистов. Особое внимание попросили уделить памятному знаку морякам-балтийцам на Московском. Бетонная стелла с течением времени стала разрушаться и в настоящее время угрожает безопасности граждан, посещающих памятник.

- Необходимо дополнительно обсудить вопросы подготовки к юбилейным мероприятиям в ветеранских организациях, чтобы определить основные приоритеты в работе на 2019 год, - заявил по итогам встречи Альвидас Мулиуолис .