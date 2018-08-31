Калининградскому Музею изобразительных искусств передали литографию Ловиса Коринта

СЕГОДНЯ 18:41 2018-08-31T18:41:15+03:00

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В пятницу коллекция Калининградского Музея изобразительных искусств пополнилась литографией Ловиса Коринта с изображением Бранденбургских ворот. Работа, как сообщает пресс-служба музея, была передана из баварского музея Вальхензее в честь 160-летия художника. Привезли ее представители Общества Ловиса Коринта из Гамбурга.

Сама литография была создана Коринтом в 1920 году для туристического справочника.

- Это подарок из Баварии, от Фридхельма Оривола, директора частного музея Вальхензее, - говорит председатель Общества Ханс-Ульрих Вольф. - Музей был создан в память о художнике. Последние десять лет Коринт часто бывал в этом месте.

Также Вольф отметил, что к следующему дню рождения Коринта сделает все возможное, чтобы привезти коллекцию этого художника из Германии в Калининград.

Напомним, крупнейшая в России коллекция графики Коринта принадлежит Калининградскому музею изобразительных искусств.

- Работа, пополнившая сегодня наше собрание, результат дружеских отношений с Обществом Ловиса Коринта и музеем Вальхензе. Цель нашего партнерства – сохранение и популяризация творческого наследия известного художника, – сказала директор Музея изобразительных искусств Галина Заболотская.

Так выглядит литография.Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Ловис Коринт (Франц Генрих Луис) родился 21 июля 1858 года в Тапиау (ныне Гвардейск). Он один из известных восточно-прусских художников, чье творческое наследие составляет особую главу в истории искусства. Ловис Коринт учился Кёнигсбергской академии художеств с 1876 по 1880 годы. Он написал целый ряд книг и статей по искусству для нескольких печатных изданий. Многие произведения Коринта были утеряны во время Второй мировой войны. Некоторое количество его работ в настоящее время находится в различных музеях Европы и в частных коллекциях.