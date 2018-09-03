Почему БСМП в Калининграде называли «больницей имени Калинина»?

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-03T12:39:48+03:00

Такое объявление было опубликовано в местной печати 70 лет назад - в августе 1948 года.

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Если сегодня в нашей области то и дело натыкаешься на «янтарные» наименования, то в советский период у нас царило засилье «калининских» названий. В общем, это было бы в духе тех времен: не просто больница, а – имени Калинина! Но на поверку оказалось, что в этой истории все не так уж однозначно.

Калининградские старожилы часто называют БСМП больницей имени Калинина. Скажем, на остановке, что на площади Маршала Василевского, пожилой дядя запутался в номерах маршрутов. И, обращаясь к окружающим, уточняет:

– Этот автобус идет до больницы имени Калинина?

Услышав подобное, горожане помоложе растерянно пожимают плечами. А разобравшись, что речь идет о БСМП, кто-нибудь глубокомысленно замечает:

– Видимо, так она называлась раньше. А когда началась борьба с «проклятым советским прошлым», имя Калинина убрали из наименования больницы.

На самом деле изначально это была больница №2 (дата ее рождения – 11 сентября 1946-го). До перевода в 1947 году в корпуса на улице Александра Невского она ютилась в полуразрушенном здании рядом с нынешней областной филармонией. И уже тогда ее стали называть «имени Калинина». Сперва в обиходе, а затем и в СМИ.

Правда, если в печати о ней писал кто-то из ее работников, в названии почему-то не было имени всесоюзного старосты. Больница № 2 – и точка. А как же Калинин? Странно.

В 1970 году в судьбе этого медицинского учреждения произошел новый важный поворот. 26 июня 1970-го горисполком принял решение о присоединении городской станции скорой помощи к больнице №2. В результате чего на базе последней и была организована БСМП. В соответствующем приказе по горздравотделу читаем: «Передать больнице №2 станцию скорой медицинской помощи с санитарным автотранспортом, имуществом и оборудованием. Впредь именовать 2-ую городскую больницу – БОЛЬНИЦЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ». Про Калинина – ни слова. Хотя забыть о такой «мелочи» ответственные лица никак не могли.

При этом в местной прессе как до этого слияния, так и после нередко писали не о БСМП или больнице №2, а о больнице имени Калинина. Например, вот объявление о том, что в новогоднюю ночь по Невского (тогда, кстати, это была не улица, а целый проспект) автобусы будут ходить до «горбольницы №2 им. Калинина». Вот письмо родных, которые благодарят врачей «больницы имени Калинина» за спасение дедушки. А вот заметка о буднях областной медицины, которая и вовсе ставит в тупик: «Светлое имя Михаила Ивановича Калинина носит одно из лучших медучреждений нашей области – Калининградская городская больница имени № 2».

Как же все это понимать? По нашей просьбе (за поиск спасибо областному архиву и лично Варваре Егоровой) были изучены документы по данному медучреждению. И вот резюме специалистов: официально эта больница никогда не носила имя Калинина.

Выходит, «больница имени Калинина» – народное творчество. Неформальный топоним, на протяжении десятилетий удивительным образом не только сосуществовавший наравне с официальным названием, но и вытеснявший его. И оказавшийся настолько живучим, что даже сейчас все еще не совсем ушел в прошлое. Правда, почему он возник и с чьей легкой руки – об этом история, как говорится, умалчивает.