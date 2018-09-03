2018-09-03T13:01:52+03:00
Звезды

Эрнст и Цекало начали снимать в Калининграде остросюжетный сериал «Порт»

Кто сыграет главную роль, пока не сообщается
Николай Литвинов
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Часть съемок пройдет на «Витязе» и набережной Музея Мирового океана.Часть съемок пройдет на «Витязе» и набережной Музея Мирового океана.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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1 сентября в Калининграде снова прозвучала команда «Мотор!». На этот раз продюсерская компания «Среда» (известная такими сериалами как «Метод» и «Мажор») приступила к съемкам многосерийного телевизионного художественного фильма «Порт».

Продюсеры картины – Константин Эрнст и Александр Цекало, режиссер-постановщик – Нурбек Эген. А вот кто сыграет главные роли, пока не сообщается.

Съемки будут проходить в Калининграде и области по 30 ноября. В среду, 5 сентября, съемочная группа будет работать на территории Музея Мирового океана.

- К нам они приедут уже в 6 утра, - рассказала «Комсомолке»пресс-секретарь музея Инесса Зайковская. - Наш музей предоставил для съемок «Витязь», «Космонавт Виктор Пацаев», а также открытую территорию. Знаю, что на «Витязе», например, съемки запланированы в камбузе, и в этой сцене будет задействован главный герой. Возможно, тогда мы все и узнаем, кто играет его роль.

Интересно, что из-за съемок музейные объекты не будут закрывать для посещения. Это значит, что любой желающий сможет купить билет на тот же «Витязь» и погулять по кораблю во время работы киношников. Правда, сама съемочная площадка в это время будет огорожена и посторонних туда, конечно же, не пустят. А еще наверняка будет шанс понаблюдать за творческим процессом, когда киношная братия переместится на набережную.

Кстати, в музее по-прежнему с нетерпением ждут выхода второго сезона сериала «Налет» с Владимиром Машковым в главной роли. Съемки проходили в конце января 2016 года, а премьера на Первом канале состоялась весной 2017-го. Но тогда зрители увидели далеко не все сцены, которые снимались в нашем городе и, в частности, в Музее Мирового океана.

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