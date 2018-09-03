Отельер Борис Бартфельд: Не все калининградские гостиницы смогут пережить эту зиму

СЕГОДНЯ 14:21 2018-09-03T14:31:10+03:00

Традиционно сложнее всего ситуация на побережье, где после окончания сезона постояльцев почти не бывает. Фото: Александр Подгорчук

По словам эксперта, после чемпионата мира поток иностранцев резко сократился, а у наших туристов денег не так много, как хотелось бы

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Поток иностранных туристов в Калининград сокращается, и ближайшие осень и зиму переживут не все отели. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал владелец гостевых домов в Калининграде и Светлогорске, писатель Борис Бартфельд. Подводя итоги летнего сезона, Бартфельд отметил, что туристы, приехавшие в этом году на ЧМ-2018, не озолотили отельеров.

- Люди приезжали в основном на одну ночь, в крайнем случае на две. Некоторые не ночевали вообще, - вспоминает Бартфельд. - Но это был любопытный опыт. У меня, например, жили испанцы, хорваты и израильтяне. Больше всего понравились хорваты — позитивом, общением. А вот туристы из Израиля рассмешили: забыли черные брюки в номере и просили их выслать себе домой. Это им дорого обошлось — порядка трех тысяч рублей за пересылку, но они настаивали, - говорит владелец гостевых домов.

По словам Бартфельда, иностранцев кормили «русским» завтраком — то есть более обильным, чем «европейский», который часто сводится к кофе и булочке с маслом и джемом. Вместо этого гости получали в калининградских отелях даже порции холодца.

Однако после ЧМ поток иностранных туристов стремительно сокращается. Россиян из года в год приезжает в Калининград больше, но не в разы. Кроме того, у туристов из России традиционно немного денег на отдых.

- Ситуация складывается очень сложная, особенно в курортных городах, где зимой заполняемость почти нулевая, - говорит Бартфельд. - К сожалению, допущены большие стратегические ошибки: стимулировалось строительство больших гостиниц, но недостаточно было сделано в плане совершенствования логистической схемы, объектов осмотра. Девять месяцев в году гостиницы на побережье не загружаются. Боюсь, что 2019 и 2020 годы станут годами больших испытаний для калининградского гостиничного бизнеса, некоторые закроются уже этой зимой, будут банкротства, перепрофилирования. Сейчас калининградские гостиницы даже не могут заработать денег на квалифицированный капитальный ремонт, который нужно делать каждые 10-12 лет.

Стоит напомнить, что Калининград вошел в десятку самых популярных городов России для путешествий летом. Наш город занял седьмое место в списке, который составили специалисты сервиса бронирования Tvil.ru. В первую десятку рейтинга вошли ещё шесть городов-организаторов ЧМ-2018, а также Петрозаводск, Краснодар и Воронеж. Первое место занял Санкт-Петербург, второе - Москва, третье - Казань.