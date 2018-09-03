«Тур де Кранц» и гвозди: Жители Петрово считают, что кто-то испортил репутацию их поселка

СЕГОДНЯ 21:53 2018-09-03T21:59:39+03:00

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Весь вечер воскресенья 2 сентября, а также весь понедельник участники велопробега «Тур де Кранц» обсуждают диверсию с рассыпанными гвоздями, из-за которой около сотни велосипедистов прокололи колеса и вынуждены были либо клеить камеры, либо добираться до финиша на своих двоих.

«Дядя, это не мы»

3 сентября корреспонденты «Комсомолки» отправились в тот самый поселок Петрово, где была устроена первая и самая эффективная ловушка для велосипедистов (вторая была в Холмогоровке, где рассыпали уже саморезы по металлу). Интересно, что гвозди так никто и не убрал. Они по-прежнему лежали россыпями на проезжей части, правда, большую часть к обеду успело снести на обочину. Как бы то ни было, автомобилистам из Петрово и тем, кто проезжает мимо этого населенного пункта, до сих пор можно нарваться на неприятности.

Жители Петрово практически единым фронтом выступили в защиту своего поселка. Школьники, катающиеся вдоль тротуаров на велосипедах, похоже, даже не в курсе, что кто-то что-то рассыпал.

- Какие гвозди? Это не мы, дядя. Это кто-то плохой сделал, мы хорошие, - говорят два паренька-велосипедиста, рассматривая гвозди на моей ладони.

В ближайшем к гвоздевому месту магазине продавец даже возмутилась после вопроса о тех, кто мог такое сделать.

- Наши? Наши не могли, господь с вами! – широко раскрыла глаза женщина. – Это кто-то приезжий, я думаю. Знаете, сколько тут на окраине приезжих? Я иногда даже не понимаю, наши или не наши в магазин заходят.

- Нет, дети у нас хорошие, многие даже в этом же велопробеге участвуют, - поддерживает продавщицу зашедшая в магазин после работы учительница. – Дети, конечно, разные есть, за всех отвечать невозможно, но чтобы специально кто-то насыпал гвоздей на дорогу, такого не может быть.

Спустя сутки после велопробега гвозди с шоссе не убрали.Фото: Иван МАРКОВ

Примерно то же самое отвечают и в других придорожных магазинах, добавляя, что даже гордятся проходящим через поселок велопробегом.

- Мы к нему привыкли, и знаем, что дорогу на несколько часов перекроют, - говорит продавец соседнего продуктового магазина. – Если б кто из детей, мы бы уже знали и по ушам надавали.

Мимо магазина едет из школы старшеклассник в фирменной футболке велопробега. Он даже успел в школе провести опрос по поводу вчерашнего инцидента.

- Да я сам искал этого придурка сегодня, - почесывая в затылке, говорит он. – Не признаются. Я ж ездил вчера, круто было. Да и вообще половина школы поехала, всем это нравится. Я раньше не ездил, а с этого года у меня велик появился, и круто прокатился вообще. Вот если бы поймал, по шее бы надавал точно. Буду продолжать искать…

Кто мог просыпать гвозди?

Тут стоит озвучить все версии, которые за два дня успели обсудить в сообществе велопробега Вконтакте. По мнению участников, гвозди могли появиться из нескольких мест:

- Их могли рассыпать на дороге случайно;

- Диверсию могли устроить автомобилисты, заблокированные в поселке из-за перекрытия дороги ради велопробега;

- Это могла быть просто шутка от петровских детей;

- Авторами гвоздевой ловушки могли быть организаторы велопробега (причина – хайп, большее количество публикаций о мероприятии, успевшем многим приесться);

- Авторами могли стать работники велосервиса или шиномонтажа.

Выдвигались и совсем парадоксальные версии, вплоть до того, что злодеем мог стать один из велосипедистов во главе колонны. Теперь попробуем разобраться.

Школьник из Петрово, который сам пытался найти злоумышленников.Фото: Иван МАРКОВ

Минспорт обратился в полицию

Рассмотрим те версии, которые можно проверить чисто логически. Что касается организаторов, то они поспешили выступить с официальным заявлением по поводу гвоздей.

- Подобных инцидентов, который произошел 2 сентября в районе поселка Петрово Гурьевского городского округа, в истории проведения мероприятия ранее не было, - сообщает пресс-служба министерства спорта Калининградской области. - На трассе были разбросаны гвозди после того, как первая часть колонны с сопровождением пересекла данный участок. В результате несколько десятков участников велопробега «Тур де Кранц» повредили свои транспортные средства. Остальных участников, следующих по маршруту, оповестили об инциденте. Технической поддержкой оперативно было оказано необходимое содействие сошедшим с дистанции велосипедистам.

Более того, в минспорте пообещали заняться расследованием инцидента.

- В настоящий момент министерством спорта Калининградской области совместно с правоохранительными органами проводится анализ происшествия для предотвращения подобных инцидентов в будущем, - добавляет пресс-служба.

Велосервис и шиномонтаж

Теперь о велосервисах. Ремонт сотрудники «Планеты спорт», выступавшей одним из спонсоров велопробега, осуществляли только в Зеленоградске и Калининграде (при проколах меняли камеру, за которую необходимо было заплатить). Что же касается проколовшихся в пути, то им предлагали доставить велосипед до Калининграда в специальном фургоне с условием, что ремонт будет производиться в сервисе магазина-спонсора. К слову, по словам некоторых потерпевших, места в фургоне хватило далеко не всем, поэтому некоторым пришлось добираться до Калининграда пешком. Как бы то ни было, планировать диверсию ради очереди в сервис тоже слишком рискованно с точки зрения репутационных рисков.

Мужики из ближайшего шиномонтажа, расположенного в Холмогоровке, на проколах тоже ничего не выгадали. По их словам, пока с гвоздями в покрышке за два дня к ним никто не обратился. Один из мастеров даже побежал проверять свой личный автомобиль, так как ехал он как раз со стороны Петрово. Тем не менее, стоявший рядом с автосервисом мужчина недовольно буркнул под нос:

- А вообще задрали эти идиоты на велосипедах! – зло прошипел он. – Ради этого тупого заезда на два с лишним часа все перекрыли нахрен. Мало им гвоздей насыпали, надо было чего-нибудь поядренее…

Как бы то ни было, а из-за гвоздей 33-й «Тур де Кранц» точно запомнится. И если найдут злоумышленника, и даже если он так и не выйдет из тени.