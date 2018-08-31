АВТОТОР выплатил пособие на подготовку к школе каждому работнику, имеющему детей

СЕГОДНЯ 09:15 2018-08-31T10:21:21+03:00

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Пособие на подготовку к школе в конце лета традиционно выплачивается всем работникам АВТОТОР, имеющим детей. На каждого ребенка - 2 тысячи рублей. В этом году такие выплаты составили в сумме около 1,5 миллиона.

Одна из тех, кто получил средства, - контролер ОВК Анастасия Калюжная.

- Моя дочь Элина в этом году идет в первый класс, - говорит Анастасия. - Родители меня поймут, насколько непросто сегодня собрать ребенка. Один только ортопедический рюкзак сколько стоит! У нас практически вся выплата от АВТОТОР ушла на покупку рабочих тетрадей и прочих принадлежностей. Приятно, что работодатель такое внимание проявляет, и это уже не в первый раз. На Новый год у нас были сладкие подарки и бесплатные билеты на елку с Дедом Морозом в один из развлекательных комплексов.

Контролер ОВК Анастасия Калюжная с дочкой Элиной, которая тоже впервые сядет за парту

Инженер-технолог по логистике и комплектации Оксана Лисевич в этот раз получила не одну, а сразу две выплаты, поскольку школьниками стали оба ее сына.

- Я работаю на АВТОТОР с 2006 года, и как только старший сын Глеб пошел в школу, каждое лето мне стали поступать пособия от предприятия, - вспоминает Оксана. - Сейчас Глеб идет уже в четвертый класс, а его брат Егор - в первый. В основном деньги ушли на покупку канцелярских принадлежностей. Для нашего семейного бюджета такая помощь оказалась совсем не лишней.

Инженер-технолог Оксана Лисевич с сыном-первоклассником Егором

Ежегодные выплаты на подготовку к школе гарантированы коллективным договором между работодателем и трудовым коллективом, интересы которого представляет Калининградский региональный профессиональный союз работников автомобилестроения. Помимо пособий ко Дню знаний, например, действует программа по выплате стипендий детям работников, обучающимся в высших учебных заведениях, начиная с 3-го курса. Кроме того, выплачиваются единовременные пособия женщинам, вышедшим на работу по окончании отпуска по уходу за ребенком, и одному из родителей при рождении третьего ребенка и следующих детей.

Пакет социальных льгот и гарантий на АВТОТОР является одним из самых объемных среди калининградских промышленных (да и не только) предприятий. Так, автопроизводитель берет на себя оплату более 80% стоимости комплексного питания работника, для проживающих в отдаленных районах предоставляется бесплатный транспорт, действует даже программа компенсации процентов по ипотеке. Предусмотрен и внушительный перечень премий, а при выходе на пенсию выплачивается вознаграждение в зависимости от стажа работы на АВТОТОР.

Подробную информацию обо всех действующих социальных программах можно получить в отделе кадров АВТОТОР. Там же расскажут и о трудоустройстве - в настоящее время на автозаводе открыт ряд вакансий.

Подробности по телефонам: 7 (4012) 59-00-33 и 7 (4012) 59-01-44.

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