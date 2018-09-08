«Он был темной стороной Яши»: Убийцей багратионовского «Кулибина» оказался его приятель

СЕГОДНЯ 18:10 2018-09-08T18:27:39+03:00

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В четверг 6 сентября на окраине Багратионовска, в канаве недалеко от памятника в честь сражения при Прейсиш Эйлау, местные жители обнаружили тело подростка без верхней одежды. У погибшего была пробита голова, сломана челюсть и выбиты передние зубы. В пресс-службе регионального управления СК сообщили, что личность погибшего установлена – это 17-летний житель Багратионовского района. Позже в одном из местных интернет-порталов появилась информация, что найденный мертвым подросток – изобретатель-самоучка Яков Б., которого знал весь город из-за велосипеда оригинальной конструкции, на котором он постоянно передвигался. Более того, стало известно, что преступник забрал телефон и одежду своей жертвы, а также уехал на его велосипеде.

«Забросил школу и связался с одним типом»

В пятницу 7 сентября «Комсомолка» отправилась на малую родину Якова, чтобы пообщаться с друзьями и родственниками юноши и разобраться, чем он мог не угодить убийце.

Яков Б. жил на окраине тихого поселка Загородное, что по правую сторону от въезда в Багратионовск. Дом его матери предпоследний на улице. Когда подъезжаем ко входу, из калитки выходят двое, садятся в машину и собираются уехать. По скорбным лицам становится понятно, что это родственники погибшего.

- Вы очень не вовремя, завтра похороны, - говорит девушка с пассажирского сиденья. - С мамой Яши не надо сейчас говорить, лучше постойте здесь, мы позвоним его брату…

Брат тоже не очень хочет разговаривать, но все-таки уделяет нам пару минут.

- Вы что узнать-то хотите? Каким он парнем был? Идите лучше у соседей спросите, - резко говорит мужчина. – Я давно Яшке говорил, чтобы не общался с дебилами этими. У самого много времени не было, у меня семья своя, трое детей, живу в Калининграде. Так, приезжал, затрещину давал с той целью, чтоб дурью не маялся. Он же школу сначала забросил, потом с типом одним багратионовским связался… В общем, это он его убил. В тот день Яша якобы на рыбалку пошел, но был он с этим… Выпили они что ли. Короче, ладно, идите лучше, вон мама идет, не надо вам с ней видеться.

Страсть к велосипедам с детства

От соседей узнаем, что у Якова была девушка Александра, и живет она в соседнем поселке, в Орехово.

- Саша? Что за Саша? – интересуется встретившаяся нам жительница Орехово. – А, яшина девушка! Так бы сразу и сказали. Так это внучка Элки Безродной. Она там, на окраине. Только не знаю, найдете ли ее. Она поступила в Калининград учиться, вроде, а бабка ее выпить любит, ее найти вам сложно будет. А Яша приезжает сюда часто, да. Велик у него такой интересный еще, двухэтажный что ли. Как убили? За что?

Оставляя огорошенную внезапной новостью пенсионерку за спиной, подходим к дому Безродных. Калитка закрыта на нехитрый замок, а ленивая собака, видимо, привыкшая к шумным посиделкам, потягиваясь, вылезает из будки и даже отказывается лаять нам навстречу. Дома пусто, и дверь вместо замка закрывает старая веревка, зато по обе стороны забора в огородах копаются соседи.

- Вчера вечером услышала, - говорит соседка слева. – Меня шокировала эта история. Сначала все говорили, что Якова машина сбила, потом оказалось, что его убили. Кто-то даже сказал, что они выпивали вместе, но я честно скажу, что Яшу я пьяным ни разу не видела.

- За что же его? – присоединяется к разговору сосед справа, седой безбородый старик. – Я его мальчишкой помню, маленьким совсем, он тогда даже в школу не ходил еще. Мать у него пьяница была, но потом она себя как-то в руки взяла, стабилизировалась, так скажем. Дружил Яша с ребятами нашими ореховскими. Только сейчас тут и не осталось уж никого, все в Долгоруково переехали. А мне нравилось, как Яша рассуждал. Если все местные хулиганили постоянно, то он не велся как-то. Помню, что к велосипедам у него всегда страсть была. Как-то иду, а он навстречу мне едет, мелкий еще был, на ободах одних, смешной такой. А взрослее когда стал, приезжал на каком-то большом велике с таким рулем высоким. Спросил еще недавно у него, бросил ли мать пить, так он ответил: «Да, все хорошо».

«Трехэтажный велосипед»

В Орехово, как оказалось, живет и друг Якова, Александр, с которым они вместе изобретали новые конструкции велосипедов. Вдвоем они собирали по соседям старые велосипедные рамы и варили из них многоэтажные конструкции, которые потом пытались заставить ездить.

- Я его видел в последний раз 5 сентября в три часа дня где-то, в день смерти, получается, - говорит Александр. – Приезжал я к нему свой велик отремонтировать, у меня заднее колесо барахлило. У него ж и сварочный аппарат в гараже имеется, и другие инструменты. На следующий день мне сказали, что Яшу убили. А вообще любили мы с ним велосипедами заниматься. Катались по поселку потом, на линию ездили (заброшенное железнодорожное полотно на поселком – Ред.), к нему в Загородное… Недавно вот сварили трехэтажный велик, он сейчас в комнате у него стоит. Так и не опробовали его.

- В поселке не бедокурил он?

- В Орехово – никогда, - отвечает Александр.

- Да тихий он был, - подходит к калитке сашина соседка Вера. – Учиться, конечно, не хотел. На учебу забил то ли с седьмого, то ли с восьмого класса. Даже не знаю, дотянул ли он вообще. Но работать начал рано. Шабашил, неделями дома не бывал. Грядки мог вскопать, распилить что-то, дров поколоть…

Темная сторона Якова

По словам Веры, конфликтов у Якова ни с кем не было. Юноша, скорее, мог просто развернуться и уйти, если чувствовал какую-то агрессию.

- А что касается второго парня, которого в убийстве обвиняют, что о нем сказать можете? - спросили мы.

- О, боже-боже-боже! – отмахнулась Вера.

- То есть, знаком он вам?

- Ага, дом он тут один обокрал, - говорит Александр.

- У соседей велосипед спер, - добавляет Вера. – Дима его зовут. Короче, если своровать что-то нужно – то это к нему.

- Я, если честно, даже не слышал, чтобы он дружил с ним. Может, только на рыбалку вместе ходили, - заключает Саша.

По словам Веры, в поселке ходит слух, что в убийстве Якова могли участвовать несколько человек.

- Дима этот, как мне кажется, не мог его так сильно избить, - размышляет Вера. – Он человек достаточно трусливый. Должны быть еще какие-то люди, сам бы Дима это не провернул. Драться он не умел

С девушкой изобретателя Александрой Мартынушкиной «Комсомолке» также удалось пообщаться. Она, в свою очередь, подтвердила, что Дима был чем-то вроде темной стороны Якова. Вместе с ним покойный уходил на какие-то мутные дела, о которых никогда ничего не рассказывал.

- 5 сентября примерно в 20:26 Яша мне позвонил, он не говорил, что он с Димой, просто сказал, что с другом. Вероятно, не хотел расстраивать, - говорит Александра. - Но он сказал, что к ним должны подойти еще двое, но кто именно, также не уточнил.

Позже, уже после задержания Дмитрия правоохранительными органами Александре позвонила его девушка. Она призналась, что узнала об убийстве одной из первых, но боялась в этом признаться. Когда все прояснилось, она приехала к Саше и просила у нее прощения. Выяснилось, что девушка серьезно опасалась и за свою жизнь. 23-летний Дмитрий якобы регулярно избивал ее.

- Я думала, что хорошо знаю Диму, но, конечно, ошибалась, - продолжает Александра Мартынушкина. – Никогда не могла подумать, что он мог позволить себе такую тупую жестокость. На допросе он сказал, что Яша сам на него напал. Но это невозможно. Только если Дима обо мне что-то сказал или о маме яшиной, тогда он мог выйти из себя. Яша был очень добрым и чутким, в мою сторону никогда не говорил грубостей. Он много мечтал. Хотел свой гараж открыть, мечтал о семье и детях. Уже поступил на тракториста, говорил, что крановщиком станет и начнет хорошие деньги для нас зарабатывать…

По последним данным следственного комитета, подозреваемый 23-летний Дмитрий задержан и уже дал признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.