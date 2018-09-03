Диверсия в Петрово: Перед участниками велопробега «Тур де Кранц» высыпали гвозди и саморезы

СЕГОДНЯ 17:02 2018-09-03T17:40:36+03:00

"Комсомолка" подводит итоги самого масштабного велопробега года - в нем приняли участие, как минимум, 8 тысяч человек [фото]

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Гвоздь велопробега

В воскресенье 2 сентября в Калининградской области прошел уже 33-й традиционный велопробег «Тур де Кранц». Тысячи велосипедистов, как обычно, проехали по маршруту Калининград-Зеленоградск-Калининград, и, казалось, все снова пройдет гладко (падения – не в счет, их на таких многотысячных заездах в любом случае не избежать). Но не тут-то было!

По официальным данным, в велопробеге приняли участие 8 тысяч человек.Фото: Иван МАРКОВ

Когда колонна возвращалась обратно, более сотни велосипедистов стали жертвами специально организованной диверсии. В поселке Петрово неизвестные рассыпали по дороге мелкие гвозди, из-за чего около сотни участников велопробега вынуждены были сойти с маршрута из-за проколов камер. Более того, недалеко от этого места была и вторая ловушка, уже в поселке Холмогоровка - тут на дороге рассыпали мелкие саморезы по металлу. Западня вновь вынудила из-за проколов спешиться десятки человек.

Буквально через несколько минут после обнаружения рассыпанных гвоздей один из проколовшихся велосипедистов остановился и начал предупреждать коллег об опасности. В итоге, чтобы избежать аварии, велотуристы вынуждены были нести велосипеды в руках пару сотен метров. Кстати, после финиша оказавшиеся дома участники велопробега объявляли этому добровольцу благодарность за предупреждение через соцсети, так как его крики помогли спастись от поломок сотням, если не тысячам человек.

Гвозди в поселке Петрово. Фото из сообщества "Тур-де-Кранц. Велопробег в Зеленоградск".Фото: vk.com

Но, конечно, куда больше было злости и негодования от жертв "партизана".

- В следующий раз лучше пусть машина организаторов впереди едет и проверяет дороги по рации доложит, потому что это не дело, - пишет участник велопробега Юрий Кошелев. - Если сейчас повторилось, значит и в следующий раз повторится.

Подозрение пало на автомобилистов, недовольных из-за того, что перкрыли дорогу на Зеленоградск.

- У машин колес нет что ли? – пишет участник велопробега Александр Орехов. - Сами себе яму вырыли. А на месте пробивших колеса коллективный запрос подал в полицию, так как суммарный ущерб большой. Пусть ищут.

Один из участников велопробега пытается починить колесо.Фото: Иван МАРКОВ

Были, конечно, и предложения отправиться в Холмогоровку и Петрово на поиски злоумышленников. Пока неизвестно, чем эти поиски закончились, но в комментариях появился и один из жителей Петрово по имени Артур Карпов, пообещавший найти того, кто это сделал. Правда, как он сообщил «Комсомолке», поиски пока ни к чему не привели.

Новый рекорд

Тем не менее, эпизод с саморезами и гвоздями, по общему признанию, был пока что самым неприятным. В этом году, к слову, было больше участников, чем в прошлом. Вероятно, велопробег даже можно назвать самым массовым, так как только по официальным данным на нем собралось более 8 тысяч человек. До этого, по словам организаторов, больше всего велосипедистов на «Тур де Кранц» приехало в сентябре 2016 года (тогда было около 7000 человек), а прошлый год вообще ознаменовался небольшим падением интереса (менее 6000 участников).

Были и вот такие необычные велосипеды.Фото: Иван МАРКОВ

- В этот раз 4200 человек успели пройти платную регистрацию (она стоила 250 рублей, и обладателю этой регистрации полагался сухой паек и памятная футболка – Ред.), а также 1500 человек зарегистрировались бесплатно, - сообщил «Комсомолке» пресс-атташе министерства спорта Калининградской области Дмитрий Иванов. – То, что некоторые номера участников были выше 11 или 12 тысяч, ни о чем не говорит, большие числа использовались, скорее, для красоты. Тем не менее, по нашим подсчетам, вместе с примкнувшими к велопробегу без регистрации численность участников перевалила за 8000. Вероятно, их было даже 10 000, но подсчитать точное количество, я думаю, невозможно.

Первый незрячий велосипедист

Отметился велопробег не только диверсией и небывалой массовостью, но и участием велосипедистов с ограниченными возможностями. Так на мероприятие в очередной раз на своем хэндбайке отправился Дмитрий Андреев из Гурьевска (у спортсмена парализованы ноги), был участник с ДЦП на трехколесном велосипеде, а также впервые вместе со всеми поехал инвалид по зрению Сергей Киселев (он уже 12 лет «живет в темноте»).

Сергей признался, что время от времени совершал тренировки, в чем ему не раз помогали калининградские велосипедисты. Ранее он приобрел тандем и приглашал волонтеров помочь ему научиться на нем ездить.

Сергей Киселев (в синей футболке) - первый незрячий участник "Тур де Кранц".Фото: Иван МАРКОВ

- Первым пилотом был очень опытный велосипедист Влад, он уже несколько раз помогал мне на тренировках, - говорит Киселев. – Дело в том, что я регулярно прохожу обследования, и недавно врачи мне сказали, что уменьшения физических нагрузок уже оказывает влияние на мой организм. Это и гиподинамия, из-за которой страдает не только сердце и сосуды, а даже желудок. В общем, движение нужно регулярное, и велопробег в этом очень помог.

Утром 3 сентября Киселев успел пообщаться и с ведущими радио «Комсомольская правда».

- Эмоции меня перехлестывают, конечно, - признался Сергей. – Мне это запомнится надолго. Рулевым был у меня человек, знающий все дорожные ситуации. Велопоток был все-таки очень плотным, и рулевой себя очень хорошо показал. Благодаря ему очень хорошо все прошло. Я периодически езжу, но это бывает нечасто, и не такие большие расстояния я преодолеваю. Не всегда получается и «первого пилота» найти, рулевого то есть. Еще и такого, кто мог бы взять ответственность и за меня, и за дорожную ситуацию. Такой продолжительный пробег мне интересен был, да и реакция окружающих тоже. Я так понимаю, количество слепых, участвовавших в велопробеге, можно посчитать легко, по количеству тандемов, их было три, по-моему. Так вот незрячим на тандеме был только я один. То, что я был всего один – удивительно и даже обидно.

Сейчас в планах у Сергей участие в велопробеге «КГТУ-Планета Спорт», который состоится 30 сентября.