«Балтика» проиграла на глазах у Черчесова

СЕГОДНЯ 11:53 2018-09-04T11:56:00+03:00

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До этого субботнего матча наша команда не проигрывала уже три игры подряд, но в столице эта прекрасная серия, увы, прервалась. Матч со «Спартаком-2» собрал на трибунах 600 зрителей, из которых 25 фанов болели за «Балтику». Как уточняет пресс-служба клуба, в основном это были калининградцы, сейчас проживающие в Москве и ее окрестностях. А еще среди зрителей находились президент ФНЛ Игорь Ефремов и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. На всякий случай напомним, что в нынешнем сезоне в «Балтику» перешел сын наставника нашей сборной Станислав. Правда, пока что место в воротах Черчесов-младший в официальных играх не занимал. Не стал исключением и матч со «Спартаком-2», в котором тренерский штаб отдал предпочтение Илье Лантратову

Практически по всем показателям игра выдалась равной. Счет на 20-й минуте открыли спартаковцы благодаря точному удару Владислава Пантелеева. На 47-й минуте Максим Григорьев отыграл разницу после красивой комбинации с участием Алана Касаева и Виталия Каленковича. Ничейный счет оставался на табло до 82-й минуты, когда серия ошибок наших игроков привела ко второму голу в ворота «Балтики». Его автором стал полузащитник «Спартака» Николай Тюнин. Итог - 2:1 в пользу хозяев.

"Балтика" занимает 15-е место.Фото: Карен АПРИЯНЦ

- В очередной раз я должен извиниться перед болельщиками, - заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий. - Мы проигрываем командам, которые уступают нам в возрасте. Мы играем ниже уровня, который мы можем показывать. И если мы не прилагаем максимум стараний, то играть нам непросто. Сегодня это яркий пример. Первый тайм был на стороне соперника, потом мы выправили игру. Но удача поворачивается к тем, кто ее больше заслуживает. Из оптимального основного состава у нас сегодня не было сразу шестерых игроков. А те, кто их заменил, пока не соответствуют должному уровню.

Следующую игру «Балтика» проведет на своем стадионе в субботу, 8 августа, против воронежского «Факела». Для удобства болельщиков до стадиона из центра города пустят специальный шаттлы. Стоимость билета - 20 рублей.