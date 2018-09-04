"Наш девиз - больше скорости!"

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-04T14:38:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне исполнился год, как мобильный оператор Tele2 запустил в Калининградской области сеть 4G. Эту дату компания решила отметить неформальной встречей с журналистами. Речь шла о достижениях Tele2 в Калининграде и о перспективах телеком-отрасли. Прошла встреча с панорамным видом на роскошную площадку Tele2 на ежегодном фестивале Street Food Weekend, где оператор помогал разрушить популярные стереотипы о еде, предлагал бонусы и давал возможность проверить скорости интернета, погрузившись в виртуальную реальность с помощью 4G.

Главная новость прозвучала в самом начале встречи. Журналистам представили нового директора калининградского филиала Tele2.

- Был моряком, часто бывал в Калининграде, поэтому с юности знаю и люблю этот город... Вот уже 10 лет работаю в телекоммуникационной сфере. До Калининграда возглавлял филиал Tele2 в Петрозаводске, - сказал о себе несколько слов Павел Серяков.

Дальше пошла конкретика непосредственно про мобильную связь, и, как выяснилось, Tele2 действительно есть, чем похвастать. Во-первых, согласно проведенному недавно агентством "Ромир" исследованию, время ожидания ответа в колл-центре Tele2 гораздо меньше, чем у основных конкурентов. Не отстает от скорости и качество обслуживания.

- Добавлю, что сами клиенты выставили нам оценку: пять баллов из пяти возможных, - сказал Павел Серяков.

Во-вторых, у Tele2 в наше непростое время весьма неплохие финансовые показатели. Компания вышла на чистую прибыль в 1 миллиард рублей на полгода раньше запланированных сроков. В-третьих, постоянно растет абонентская база - с начала года она увеличилась на четыре процента, при этом количество пользователей мобильного интернета выросло на 31 процент.

В-четвертых, Tele2 постоянно улучшает качество связи, расширяет зону покрытия и увеличивает скорость передачи данных.

- Больше скорости! - это, можно сказать, наш девиз, - признается Павел Серяков. - Скорость интернета выросла с начала года в три раза. А увеличили ее за счет расширения полосы LTE. С начала года мы запустили базовые станции 4G в Черняховске, Гусеве, Светлом и других городах, увеличили и количество базовых станций 3G. Всего работы прошли в 25 населенных пунктах области, в том числе в Калининграде в районе улиц Борзова, Генерала Озерова, Аллея Смелых и проспекта Мира. Сетью 4G сегодня могут воспользоваться 90 процентов жителей Калининградской области.

Кстати, компания Tele2 стала главным застройщиком распределенной антенной системы на футбольном стадионе «Калининград», которая послужила базой для строительства сетей мобильной связи всех операторов региона. Вы помните проблемы со связью во время главных футбольных игр года? Я нет.

Кроме высоких технических показателей привлекает в Tele2 и гибкая тарифная политика. Компания первой в России начала практиковать обмен минут на гигабайты. Внедрила "тарифный конструктор", который позволяет легким движением пальцев изменить параметры внутри своего тарифного плана. Это очень удобно, учитывая, что в какие-то моменты жизни нам больше приходится пользоваться звонками, в другие нам важнее интернет. Дополнительными удобными возможностями, которые предлагает Tele2, стала услуга бесплатного переноса остатков неиспользованных минут, SMS и гигабайтов на следующий месяц.

Важный вопрос, который волновал журналистов: когда отменят внутрироссийский роуминг?

Как оказалось, в сети Tele2 этой проблемы больше не существует. По словам Павла Серякова, с 22 августа калининградские абоненты оператора могут путешествовать по всей России без роуминга.