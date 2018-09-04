2018-09-04T19:18:42+03:00
Общество

Пьяный калининградский водитель сбежал от польских пограничников в... туалет

Нетрезвый "автобусник" вез группу туристов из Калининграда в Гданьск
Игорь ОРЕХОВ
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Бдительность польских пограничников не подвела.Бдительность польских пограничников не подвела.Фото: Ольга Гончарова
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В воскресенье, 2 сентября, на пограничный переход Гроново прибыл из Калининградской области пассажирский автобус, следовавший в Гданьск.

При виде вошедших в салон польских пограничников водитель транспортного средства явно занервничал и, не отвечая на вопросы «стражей граничны», вдруг устремился в туалет. Офицер терпеливо подождал возвращения россиянина и организовал ему экспресс-тест на наличие алкоголя в крови. Прибор высветил на дисплее показатель – 0,56 промилле.

Вот так и сорвался для наших земляков шоп-тур по гданьским магазинам. Потому что 31-летнего водилу после составления соответствующей документации пограничники передали полицейским из Бранева для дальнейшего разбирательства.

Об инциденте сообщили в Польском культурном центре в Калининграде. Вопрос, почему нетрезвый автобусник не вызвал подозрений у стражей рубежей нашего Отечества, повис в воздухе.

Еще один инцидент произошел уже в нашей области. На остановке под Светлым загорелся пассажирский автобус. В «Сетре» загорелся кондиционер и часть потолка на площади два квадратных метра. Для ликвидации пожара привлекался один пожарный расчет пожарно-спасательной части, в результате ЧП никто из людей не пострадал.

КСТАТИ

В марте нынешнего года в Берлине задержали автобус, перевозивший 40 российских детей из Калининграда. Автобус остановили полицейские и отправили на контроль. По данным немецких СМИ, осмотр показал, что не работали левый передний и правый задний тормоз, бензобак болтался, все тормозные диски были полностью стерты, подвеска переднего моста сломана, а глушитель поврежден так сильно, что мог в любой момент загореться. Детей высадили и разместили в гостинице, после чего они продолжили путь с задержкой.

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