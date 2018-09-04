2018-09-04T19:50:02+03:00
Происшествия

Калининградский полицейский спас водителя упавшего в озеро автомобиля

У находившегося за рулем пенсионера неожиданно случился сердечный приступ
Игорь ОРЕХОВ
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Эдуард Калтырин.Эдуард Калтырин.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Это произошло в Светлогорске около восьми часов вечера 3 сентября. Неожиданно проезжавший мимо озера Тихого автомобиль выкатился за пределы дороги и оказался в воде, начав тонуть. Это уже позже выяснилось, что у 66-летнего водителя стало плохо с сердцем.

Одним из очевидцев происшествия стал сотрудник полиции, который выгуливал свою собаку в районе променада. Оперативный дежурный отделения полиции по Пионерскому городскому округу Эдуард Калтырин в этот момент находился в отпуске.

- Ничуть не задумываясь об угрозе собственной жизни, офицер бросился в воду, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. – Вместе с другими пришедшими на помощь людьми ему удалось разблокировать двери автомобиля и поднять на поверхность пострадавшего. Мужчину доставили на берег. После того как полицейский убедился, что в салоне автомобиля больше никого из людей нет, он оказал водителю первую медицинскую помощь.

Вот так, благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудника правоохранительных органов была спасена жизнь человека.

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