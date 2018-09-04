2018-09-04T21:15:02+03:00
Общество

«А в ответ - хамство»: Как в Калининграде паркуются на местах для инвалидов

Водители с ограниченными возможностями жалуются на тех, кто не соблюдает их права
Светлана БАРОН
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У инвалида далеко не всегда получается найти место для своего автомобиля.У инвалида далеко не всегда получается найти место для своего автомобиля.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В России изменился порядок получения специального автомобильного знака для лиц с ограниченными возможностями. Теперь знак "Инвалид" просто так не купишь на АЗС: с 4 сентября его можно оформить только в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы. В эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» выяснили, почему не инвалиды упорно ставят машины на полюбившиеся места, даже оплачивая штрафы, и что самые большие проблемы — на парковках у супермаркетов.

- Пока я был здоров, мне было все равно, кто паркуется на инвалидных местах. А теперь я инвалид второй группы (онкология, половина органов вырезали), и постоянно сталкиваюсь с хамством! - рассказал свою историю калининградец Сергей. - Приезжаешь, все места заняты. Делаешь кому-то замечание, а в ответ слышишь смех. Куда смотрит служба безопасности супермаркетов? Они должны следить и вызывать эвакуатор нарушителям! Таксисты регулярно стоят на местах для инвалидов — курят, музыку слушают.

Автомобиль Татьяны, чей муж недавно получил инвалидность, неделю назад чуть не эвакуировали от Центра соцзащиты.

- Все места для инвалидов заняли машины без значка, и нам свою пришлось оставить прямо около входа, ведь супругу просто тяжело ходить. Возвращаемся, а там уже эвакуатор, и забирает не тех нарушителей, а наш автомобиль! Сотрудника эвакуатора удалось уговорить, в нем проснулся человек. Даже посоветовал: ставьте в следующий хоть поперек, перед нарушителями, - рассказала калининградка.

По словам Татьяны, в Калининграде даже не всегда можно увидеть правильную разметку. Так, ширина парковочного места для машины инвалида должна быть на метр шире обычного, чтобы можно было выгрузить коляску. Это условие часто не соблюдается, как и удаленность от входа — не дальше 50 метров.

Самые популярные места у нарушителей — парковки возле супермаркетов, говорит Павел Крукович, инспектор по пропаганде городского отдела ГИБДД Калининграда. Но эвакуация все-таки проходит ежедневно.

- С начала года только в Калининграде с парковочных мест для инвалидов эвакуировано 860 автомобилей. Это не 860 нарушителей — некоторые неоднократно ставят машины не по правилам, даже оплатив штрафы (5 тыс. рублей, - прим. ред.) Но по сравнению с другими городами России у нас довольно дисциплинированные водители, - говорит Крукович.

Если вы видите нарушителя, который припарковался в неположенном месте (и не только для инвалидов), вызывайте эвакуатор: телефон дежурной части ГИБДД в Калининграде - 552 511, 552 512.

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