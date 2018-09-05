2018-09-05T17:32:31+03:00
Наука

В Калининграде археологи нашли пивную кружку с тремя ручками

Из обнаруженных на берегу Нижнего озера необычных артефактов уже можно составить обширную экспозицию
Игорь ОРЕХОВ
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Кружка с тремя ручками.Кружка с тремя ручками.Фото: Игорь ОРЕХОВ
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На берегу Нижнего озера в Калининграде продолжаются археологические раскопки. Сотрудникам предприятия «БалтСпецАрхеология» по-прежнему приходится разбираться в массе разновременных фундаментов, оставшихся от некогда довольно плотно застроенной части Кёнигсберга. В настоящее время работы ведутся в подвале некогда весьма популярного у горожан кинотеатра «Урания» и на прилегающей к нему территории.

- Особенностью данного участка можно считать наличие большого количества ям, заполненных керамикой, - рассказывает археолог Евгений Калашников. – По большей части это отходы гончарного производства, существовавшего здесь с 17-го по 19-й век. (Ранее здесь же были обнаружены три больших гончарных печи – Ред.) Причем, судя по большому числу предметов с изображением герба Закхайма мастерская выполняла много заказов для этого городского района после того как тот получил юридические права.

Раскопки на Нижнем озере. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Раскопки на Нижнем озере.Фото: Игорь ОРЕХОВ

Из последних находок обращает на себя внимание печной изразец с изображением двух единорогов и орла. Вероятно, это чей-то герб, но само изделие изначально являлось производственным браком – изразец даже не стали раскрашивать.

Довольно любопытным артефактом можно считать извлеченную из земли кружку – вероятнее всего, пивную. От обычных изделий такого рода ее отличают сразу три ручки. Как объясняют калининградские краеведы, посудина так и называется – Dreinhenkelbecher, то есть, «трехручковая кружка» в переводе на русский. Говорят, существовали еще Drillingsbecher – «трехкружки», когда емкости были спаяны в один «конгломерат», Но подобные археологам на Нижнем озере пока не попадались.

Имеются и другие интересные находки, причем о предназначении некоторых из них пока остается только догадываться.

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