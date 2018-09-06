«Купили квартиру, сделали ремонт – и узнали, что дом идет под снос!»

СЕГОДНЯ 11:04 2018-09-06T11:04:51+03:00

Сергей Драгальцев: "Главное, чтобы еще и после переселения в квартире не пришлось делать капремонт". Фото: Иван МАРКОВ

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Найти в Калининграде более страшные многоквартирные дома, чем на улице Новинской – это надо постараться. Целый ряд унылых бараков стоит тут с начала 1960-х годов.

«Р-раз – и мы этажом ниже!»

Новоселам власти обещали, что, максимум, через 25 лет все горожане получат намного более комфортабельное жилье. Большинство жильцов обещанного так и не дождалось, а их потомки ежедневно сражаются со все новыми коммунальными напастями.

Дом №14 - первый от перекрестка Новинской с улицей Володарского. Сквозные дыры в стенах, гнилые рамы в окнах, прогибающиеся полы. В коридоре деревянные перегородки давно пошли волнами, и по ним сверху вниз постоянно что-то стекает. Электрощит, к которому со всех сторон протянуты покрытые пылью черные провода, горел уже бессчетное количество раз. Утеплитель между стенками отсутствует, а заменявший его шлак давно осыпался вниз.

Окна одной из квартир на первом этаже вместо стекол затянуты полиэтиленом. Жильцы давно умерли, но платежные квитанции, как говорят соседи, до сих пор приходят и уже высыпаются из переполненного почтового ящика. Верхние соседи однажды почувствовали, что пол буквально уходит из-под ног, и вскрыли опустевшую квартиру, чтобы выяснить причину. Оказалось, все перекрытия буквально рассыпаются в труху, и в любой момент проживающие на втором этаже могут мгновенно переселиться на первый - вместе со всем домашним скарбом.

- Когда стиральная машина белье выжимает, начинает вибрировать, и я сажусь на нее, потому что боюсь провалиться раньше времени, - рассказывает калининградка Ирина. – Сейчас-то еще ничего, самый ад начинается зимой, когда по комнатам ветер гуляет. Сплю обычно в одежде, детей с внуками в гости не зову, потому что боюсь за них.

Жильцы улицы Новинской считают, что если у них в квартире нет сквозных дыр, им сильно повезло в этой жизни.Фото: Иван МАРКОВ

«Ремонтирую и плачу»

Здешние старожилы давно поняли, что приватизировать квартиры не стоит, лучше уж еще подождать неизбежного расселения. Но есть и несведущие новички. Например, пенсионерка Манура Акчибаева поселилась в доме №18 в 2011 году, и с тех пор успела хлебнуть горя.

- Заходите-заходите, если не страшно! – приветливо приглашает она меня в свою квартиру. - Зять купил мне жилье это. Дед-то мой умер, и дети решили меня из Казахстана в Калининград забрать. И теперь я каждый день какие-то щели залепляю и замазываю.

На подоконнике в спальне виднеются следы свежего ремонта. Пенсионерка купила баллон с монтажной пеной и залила ею щель, из которой, как говорит, вода лилась ручьем. Под окном черные от плесени обои. Такая же картина на кухне.

- Вы посмотрите, какие стены, - бабушка стучит кулаком по стене, и внутри что-то осыпается. – Это же картон! Думаю, что этот дом – настоящий позор и города, и области, и страны! Зато деньги я плачу за коммунальные услуги регулярно и добросовестно. Вы уж извините, что ору, просто сил уже нет терпеть все это. Ничего здесь даже делать не хочется, потому что уже на следующий день все равно прахом пойдет.

Обратите внимание на электрощиток. До короткого замыкания один шаг.Фото: Иван МАРКОВ

«Винить некого, кроме себя»

Но больше всего не повезло семье Драгальцевых, перебравшийся из приграничного поселка Никитино в дом №16. Продавец квартиры, конечно, не сообщил, что здание в скором времени должно пойти под снос.

- В область мы еще в 90-е из Казахстана переехали и сначала обосновались в Никитино, - рассказывает Сергей Драгальцев. – Но там мы не могли уже больше жить: ни школы, ни магазина - ничего нет, а с нами бабушка, которой 95 лет. В Калининграде подыскивали недорогое жилье и наткнулись на этот вариант. Вместе с оформлением обошлось все где-то в 1 200 000 рублей. Потом еще почти полмиллиона в ремонт вбухали. Почему так много? Первым делом взялись за канализацию. Вода стояла в подъезде, нечистоты текли, и потом в речку все это дело сливались. Я сам трубу к канализационному колодцу провел. (С соседних домов, кстати, до сих пор все стоки направляют прямо в реку.) Потом в квартире перебрали все, начиная с канализации и отопления, и заканчивая стенами, потолками и дверьми. Тут ведь даже батареи были спилены. В общем, ремонтом занимались битых два года, а как закончили, узнали, что дом-то сносить собираются!

С помощью несложных подсчетов Драгальцевы, наконец, сообразили, что за те же деньги в полнее могли бы подыскать себе нормальную квартиру в нормальном же доме.

- В общем, сами виноваты, - вздыхает Сергей. - Говорят, сносить начнут в следующем мае. Пока, вроде, намечено убрать три дома, включая наш.

Вместо заключения

Как сообщили в мэрии Калининграда, дома №№ 14, 16, 18, 20 и 22 по улице Новинской должны были снести еще к 15 мая этого года. Новый срок сноса, установленный муниципалитетом – 30 мая 2019 года.