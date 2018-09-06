Режим МПП между Калининградом и Польшей: обещанного еще три года ждать?

СЕГОДНЯ 11:11 2018-09-06T11:11:14+03:00

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Никто не обратил внимания на то, что вопрос о возобновлении малого приграничного передвижения между Польшей и Калининградской областью как-то сам собой исчез из актуальной повестки дня? Да-да, помним: не далее как в конце августа официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением на эту тему. Мол, все предложения РФ насчет возобновления взаимовыгодного формата наталкиваются на глухую стену, выстроенную польскими коллегами-русофобами. Однако, честно говоря, прозвучало это все как-то обыденно, можно сказать, в рамках дежурной констатации очевидного факта. И даже не мало-мальски значимую сенсацию не потянуло.

Для тех, кто не знает: пресловутое МПП действовало с лета 2012-года по июль 2016 годов. Затем польские власти заморозили проект под предлогом обеспечения безопасности проходившего в Варшаве форума НАТО и Всемирных дней молодежи. Предполагалось, что пауза продлиться каких-нибудь пару месяцев, но локальный безвиз так и не вернули до сих пор. И для тех, кто еще надеется на его возобновление (говорят, такие оптимисты есть, хотя в это слабо верится), у нас плохие новости. Сегодня нет ни малейших оснований рассчитывать на то, что режим МПП между северными воеводствами Жечи Посполитой и нашей Калининградчиной вновь начнет действовать в ближайшем будущем.

В силу политической конъюнктуры официальной Варшаве сейчас плевать на построенные специально для россиян «лидлы» и «бедронки» в польском приграничье, равно как и на прочие соображения экономического порядка. Впрочем, ключевое слово здесь – «сейчас». Есть основания полагать, что ситуация может измениться ближе к 2021 году.

Общеизвестно, что Республика Польша до последнего времени являлась крупнейшим получателем денег из бюджета Евросоюза. По мнению многих экспертов, успехи экономики страны в немалой степени были обусловлены как раз такими вот щедрыми финансовыми вливаниями. Но, похоже, этот рог изобилия Брюссель намерен если не перекрыть совсем, то значительно прикрутить. В проекте бюджета ЕС на 2021-2017 годы страны Восточной Европы вообще получат на 13 процентов меньше денег, нежели раньше. Для Польши это будет означать минус в размере от восьми до 15 миллиардов евро.

Причин для такого «аттракциона неслыханной жадности» хватает – начиная от знаменитого уже Брекзита до сложного положения в экономике многих стран-членов ЕС. Как бы то ни было, уже объявлено, что теперь, выделяя средства тому или иному жаждущему, Еврокомиссия будет учитывать тамошние доход на душу населения, уровень безработицы среди молодежи, объемы инвестиций в образование, демографические данные, а также – внимание – количество принятых мигрантов. По последнему пункту Варшава и Брюссель вообще в жестких контрах.

В общем, как только Польша начнет испытывать реальный недостаток в деньгах, наверняка вспомнит и о МПП с Калининградской областью. Хотя есть все основания считать, что проблема на самом-то деле явно преувеличена. И чтобы понять это, достаточно оценить длину сегодняшних очередей у контрольно-пропускных пунктов на российско-польской границе.