2018-09-06T12:48:53+03:00
Происшествия

Примерил - подходят! Калининградец убежал из магазина в кроссовках, не заплатив за них

Действия 36-летнего спортсмена полиция квалифицировала как грабеж
Игорь ОРЕХОВ
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Иногда кроссовки так понравятся, что снимать не хочется!Иногда кроссовки так понравятся, что снимать не хочется!Фото: Иван МАРКОВ
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В последнее время Калининграду везет на забавные криминальные эпизоды. Недавно школьник остался на ночь в супермаркете и пока все спали, вволю поел сладостей и заодно ограбил несколько бутиков. Задержали быстро. А вчера от рук, а, точнее, ног грабителя пострадал еще один магазин.

В торговый центр, что на Ленинском проспекте, вошел мужчина. Выбрал павильон, где торговали спортивной обувью, и попросил примерить кроссовки стоимостью 10 тысяч рублей.

- Ну, как, подходят? – поинтересовался заботливый продавец, видя, как покупатель любуется красивой обувкой у зеркала.

- Сейчас посмотрим! – бодро ответил мужик и... взял высокий старт с места.

- Вполне-не-е! – донеслось до ошарашенного торговца уже издалека.

Охранники бросились следом, но куда им! В новых кроссовках грабитель продемонстрировал такую скорость, которой позавидовал бы восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт.

- Он точно спортсмен, - почесал репу охранник и вызвал полицию.

Разыскивать бегуна пришлось сотрудникам угрозыска УМВД России по Калининграду. От полицейских 36-летний житель города убегать не рискнул. Пришли в квартиру и задержали. Кроссовки были при нем. И теперь бегун будет отбывать установленное законом наказание за грабеж.

Зато какая реклама спортивной обуви!

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