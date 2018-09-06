Запретят ли в Калининграде приносить в школу смартфоны?

СЕГОДНЯ 18:15 2018-09-06T18:14:57+03:00

Пока что ограничения действуют только на использование телефонов во время учебы, да и то не везде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоторые учебные заведения уже ужесточили меры для тех, кто приходит на урок с гаджетом

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Первая неделя нового школьного года спровоцировала первые конфликты. В редакцию радио «Комсомольская правда» обратилась калининградка, чьей дочери-подростку запретили пользоваться смартфоном на уроке. Нужны ли личные гаджеты во время учебного процесса и можно ли запрещать их использование, выясняли в эфире программы «Говорит Калининград».

Родителей никто не спрашивал

- В нашей школе уже с этого года ввели запрет на гаджеты во время урока! И все бы ничего, так еще и говорят, что если не сдадите телефон и не будете подчиняться правилам школы, идите в другую школу. Разве так правильно говорить детям? Нас, родителей, никто не спрашивал, - рассказала калининградка Татьяна.

Дыма без огня не бывает: в конце августа министр просвещения России Ольга Васильева в ходе Общероссийского родительского собрания заявила, что поддерживает идею запрета личных гаджетов в школах. Чиновница пообещала, что власти будут поощрять этот подход, и привела в пример Францию, где в 2018 году законодательно запретили использование мобильных телефонов в младшей и средней школе. Однако это пока только разговоры: отобрать телефон у школьника не могут, говорит заместитель председателя комитета по образованию Калининграда Наталья Ивкова.

- На сегодняшний день официального запрета на использование гаджетов в школах нет. Исключение составляет только проведение государственной итоговой аттестации, законодательно закреплен запрет на использование смартфонов в пунктах ЕГЭ и ОГЭ, и это касается не только учащихся, но и сотрудников, - объясняет Ивкова. - Вместе с этим по закону об образовании, школьники должны выполнять правила устава организации и требования внутреннего распорядка. Школа может предусмотреть в своих правилах порядок использования гаджетов во время проведения учебного процесса. Но эти ограничения, введенные ради дисциплины, должны быть согласованы со всеми участниками образовательного процесса.

А, может, наоборот?

Зачем запрещать процесс, если можно его возглавить? Так решил лучший учитель года в Калининградской области, преподаватель истории и обществознания школы № 50 Алексей Вериногов. На его уроках школьники не прячут телефоны, а активно ими пользуются.

- Существует гигантское количество обучающих приложений. Из использование повышает мотивацию у детей, а педагог становится ближе. Конечно, в целях дисциплины мы перед уроком предупреждаем, чтобы дети перевели телефоны в беззвучный режим, - говорит Вериногов. - Я против инициативы запрещать гаджеты. Во-первых, запретный плод сладок. Во-вторых, современные дети погружены в информационную среду и, выдергивая их, мы только спровоцируем конфликт. Плюс ко всему, в нашей стране взят курс на цифровизацию, а как это делать без гаджетов?

Алексей Вериногов уверен, что для улучшения дисциплины на уроках и родители, и учителя должны прививать подрастающему поколению культуру пользования гаджетами. И действительно, умеем ли мы сами вовремя отложить смартфон и вникнуть в беседу на работе, дома, в кафе?

Программу «Говорит Калининград» о гаджетах в школе слушайте ЗДЕСЬ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для подростков создадут 205 рабочих мест

Дополнительные 205 рабочих мест для подростков будут созданы в Калининграде в этом году. На это выделяется более миллиона бюджетных средств. Как сообщила заместитель главы администрации, председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова, минувшим летом по сравнению с прошлым годом количество рабочих мест было увеличено в четыре раза. Всего же различными формами трудовой деятельности удалось охватить больше 8 тысяч подростков и молодежи. 260 несовершеннолетних калининградцев пошли временно работать в муниципальные учреждения города дворниками, подсобными рабочими, вожатыми, уборщиками служебных помещений. Зарплата ребят составила около 4000 рублей в месяц.