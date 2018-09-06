2018-09-06T18:56:23+03:00
Общество

АВТОТОР поддержал уникальный всероссийский детский фестиваль «Белый Пароход»

Юные дарования из Калининграда выступили в знаменитом зале им. Чайковского
Николай Литвинов
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Во время гала-концерта ребята смогли выступить на одной сцене вместе со всемирно известными артистамиВо время гала-концерта ребята смогли выступить на одной сцене вместе со всемирно известными артистами
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Музыкальный фестиваль «Белый Пароход» – уникальный проект, призванный помочь детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям из неполных, многодетных семей в получении творческого профессионального образования. В этом году фестиваль состоялся уже в 13-й раз в истории. Все это время его поддерживают Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Анна Нетребко, Валерий Гергиев, Максим Дунаевский, Сергей Юрский, Валерий Меладзе и другие деятели культуры и искусства.

Встретиться со звездами мировой величины, не только пообщаться, но и поучиться у знаменитых артистов и лучших педагогов по вокалу – многие об этом могут только мечтать. У девяти талантливых ребят из нашего региона эта мечта неожиданно сбылась благодаря участию в этом проекте. Все не первый год занимаются музыкой и пением и, конечно, грезят о большой сцене. Четверо из них - Владислава Шум (12 лет), Михаил Петраков (15 лет), Илья Обухов (11 лет) и Ксения Сацуда (6 лет) - дети сотрудников АВТОТОР. Калининградское предприятие выступило одним из генеральных спонсоров фестиваля, география которого в нынешнем году охватила всю страну.

Почти три недели участники фестиваля жили в оздоровительном комплексе «Изумруд» в Подмосковье, где каждый день был расписан буквально по минутам. Двухчасовые репетиции, изучение вокальных партий по голосам, различные мастер-классы, уроки танцев и ритмики и насыщенная культурная программа - особенно запомнилось посещение Московского Кремля и прогулка по Москве-реке на теплоходе «Денис Давыдов». Главным наставником ребят по вокальному мастерству был заслуженный артист России, обладатель премии Grammy, приглашенный солист Большого театра, сотрудничавший с Вашингтонской национальной оперой и другими всемирно известными оперными театрами Николай Диденко.

- У нас были занятия по два часа в день, и это очень помогло - говорит Михаил Петраков. - Можно сказать, многим из нас по-настоящему поставили голос, и теперь мы знаем, что нам нужно делать дальше, чтобы достичь новых высот. Наставники оставили нам свои контакты, мы в любой момент можем им написать и попросить совета. Раньше мы даже мечтать не могли, что сможем так запросто общаться с такими звездами.

Михаил Петраков, Владислава Шум и Илья Обухов (на переднем плане) впервые стали участниками такого грандиозного события

Михаил Петраков, Владислава Шум и Илья Обухов (на переднем плане) впервые стали участниками такого грандиозного события

Особенно теплыми и запоминающимися были встречи и совместные репетиции с заслуженной артисткой России Екатериной Гусевой, российским оперный певцом Василием Ладюком и популярным телеведущим и комментатором Дмитрием Губерниевым, который на протяжении многих лет поддерживает проект и выступает ведущим финальных концертов фестиваля.

О гала-концерте, который проходил в Московской филармонии, ребята вспоминают с особым восторгом.

- Конечно, все очень волновались. Мы готовились и много репетировали. Но, когда выходишь на такую большую сцену, ощущения совсем другие. Я, наверное, на всю жизнь запомню этот день, - говорит Владислава Шум.

Ребята выступали на сцене концертного зала имени Чайковского совместно с артистами с мировыми именами. Сложнейшую программу исполнили под живой аккомпанемент ансамбля «Творческое Содружество Музыкантов».

И сами ребята, и их родители не скрывают - поездка на фестиваль получилась судьбоносной и помогла совсем иначе посмотреть на собственные возможности и творческий потенциал благодаря занятиям с именитыми педагогами. А сколько незабываемых впечатлений и позитивных эмоций!

- Атмосфера была потрясающая, - вспоминает Андрей Мацуда, который сопровождал в поездке свою 6-летнюю внучку Ксению. - Ребята быстро подружились, а когда уезжали, все плакали, обнимались, не хотели расставаться друг с другом! Если бы не АВТОТОР, у наших детей точно не было бы этого яркого события, которое запомнится им на всю жизнь. Спасибо нашей компании за такой важный и добрый шаг!

Отметим, что «Белый Пароход» стал далеко не первым культурным событием, получившим поддержку АВТОТОР. Компания поддерживает несколько десятков культурных программ и проектов. Наиболее масштабными среди них являются международный конкурс органистов им. Микаэла Таривердиева и фестиваль «Орган плюс».

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