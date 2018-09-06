Футбол, жара, туристы: 3 веские причины запомнить это лето в Калининграде

СЕГОДНЯ 19:06 2018-09-06T19:06:41+03:00

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"Мы будем долго помнить это лето" - такая фраза сейчас популярна в интернете. Действительно, я лично не припомню года, когда теплая погода в летние месяцы держалась бы так долго (хотя наверняка такие годы были). Но уж точно чемпионат мира по футболу Калининград принимал в первый и, вероятно, последний раз в жизни. Это основные воспоминания прошедших трех месяцев, но были и другие. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Целый месяц большого футбола

Еще десять лет назад не верилось, что главный мировой футбольный праздник может прийти в наш скромный регион. "Чемпионат мира в Калининграде? Да вы шутите!" Но вот пришел. На Октябрьском острове построили красавец-стадион, который, несмотря на многочисленные мрачные прогнозы, в болоте не утонул. Сделали набережные, починили мосты с фонарями (и неважно, что в какой-то момент при реконструкции одного из путепроводов решили использовать цветочные горшки - исправились же!). Обновили фасады домов в центре города: Ленинский проспект превратился в Ганзейский проспект. Что говорить, Калининград сильно изменился. А в начале июня в город пришло то, ради чего все это и делалось - большой футбол. Счастливчики, которых было не очень много, попали на матчи. Гораздо больше народу было на фан-зоне, в кафе и ресторанах, просто на городских улицах. Согласитесь, атмосфера была потрясающей и неповторимой. Кстати, по официальной статистике, на стадионе матчи чемпионата посмотрели более 132 тысяч человек, на фан-зоне - без малого 270 тысяч.

Да и команды, которые побывали в Калининграде, порадовали. Что интересно, из четырех участников полуфинала мундиаля три из них играли у нас. У хорватов серебряные медали, у бельгийцев - бронзовые. Кстати, болельщики этих двух команд запомнились калининградцам больше всего. Первые лучше и громче всех пели, у вторых были самые запоминающиеся костюмы. Один "Капитан Водка" чего стоит. Конечно, нам хотелось бы, чтобы мундиаль (или что-нибудь подобное) приходил каждое лето, но увы. Хорошего понемножку.

Бельгийские туристы на площади Победы.Фото: Иван МАРКОВ

Вода прогрелась, как в Тунисе

Но не единым футболом жил Калининград. Этим летом на море можно было ездить если не каждый день, то большую часть лета. Где-то к концу июля морская вода прогрелась настолько, что ее стали сравнивать со Средиземным морем где-нибудь в Турции или в Тунисе. В выходные дни пляжи в Светлогорске, Зеленоградске и даже Янтарном (где, как известно, самые широкие и самые чистые песчаные пляжи) были заполнены десятками, если не сотнями тысяч отдыхающих. В поселке Куликово вообще устроили временный летний городок, который пришлось демонтировать с помощью полиции.

- А что? - возмущались отдыхающие, не желающие покидать свои палатки. - В такую погоду жить лучше здесь, чем в душном городе.

Если бы временные жители Куликово вели себя аккуратнее, может, им бы и разрешили пожить до конца лета. А так, увы.

И несколько летних цифр, которые должны запомниться надолго. В течение лета 47 дней температура воздуха превышала 25 градусов по шкале Цельсия. Для сравнения: в прошлом году таких дней было 14. Максимальная температура достигла 31,9 градуса (это случилось в начале августа). Конечно, не рекорд, но в наших широтах показатель нечастый.

Загорать можно было с июня по сентябрь. Нечасто у нас такое бывает.Фото: Иван МАРКОВ

Туристы в городе!

Нельзя сказать, что Калининградская область - забытое туристами место. По показателям туристической привлекательности мы стабильно находились в первой десятке российских регионов. И по итогам этого летнего сезона у Калиниграда есть хорошие шансы побить рекорд. Росту турпотока, конечно, способствовал чемпионат мира по футболу, однако не только. Уже после того, как отгремели баталии на футбольных полях, туристы продолжали ехать: организованные группы туристов можно было регулярно видеть у стен Кафедрального собора, а на площади Победы регулярно встречаются семейные пары, делающие селфи на фоне собора Христа Спасителя. Конечно, в отличие от дней мундиаля основную массу составляли туристы из материковой России. Способствовала этому и хорошая погода, и громкая реклама, которую Калининграду сделал футбольный турнир. Так, по данным сервисов бронирования отелей, Калининград по итогам лета попал в пятерку городов для путешествий с детьми, а также в пятерку городов с лучшими культурными достопримечательностями.

Но есть и ложка дегтя. Показатели туристической привлекательности наверняка были бы еще выше, если бы в Калининградской области бережнее относились к культурно-историческому наследию (сейчас чуть ли не каждую неделю приходят сообщения о разрушении в регионе довоенных построек - худшей рекламы региону придумать сложно). Ведь очевидно, что история является одним из главных конкурентных преимуществ Калининграда. Растерять его очень просто, восстановить - невозможно.