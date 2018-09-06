Детский эндокринолог в Калининграде: Где получить помощь специалиста

СЕГОДНЯ 19:15 2018-09-06T19:20:03+03:00

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- Юлия Николаевна, традиционный для нашей рубрики вопрос – доступна ли помощь детского эндокринолога в нашем регионе?

- Пока таких специалистов в нашей области недостаточно. Это редкая, сложная профессия в медицине. Ставки детских эндокринологов в шести детских поликлиниках Калининграда открыты, но врачей не хватает. В городской поликлиника №1 работает детский эндокринолог, также ведет прием доктор в других поликлиниках на четверть ставки. В детской областной больнице работают три детских врача-эндокринолога, и здесь проблем нет. Доктора также подрабатывают в городских поликлиниках, чтобы обеспечить доступность этой медицинской помощи для пациентов. К сожалению, в области нет ставок детских эндокринологов, и дети из районов приезжают на прием в консультативный центр при поликлинике ДОБ, где доступность можно считать удовлетворительной, доктор работает ежедневно 4 часа на приеме. Большого скопления людей нет, так как все пациенты записываются на прием заранее. Но на количество детского населения региону требуется около 15 ставок эндокринологов, а у нас в два раза меньше.

- Как решить кадровую проблему?

- Нужно больше врачей, надо привлекать квалифицированные кадры, заниматься обучением специалистов. Не каждый идет в эту профессию. Ведь эндокринология подразумевает все. Эндокринолог должен знать все области медицины.

- Какие проблемы со здоровьем, связанные с нарушением обмена веществ и гормонального обмена, появляются у маленьких калининградцев?

- Это в первую очередь сахарный диабет 1 и 2 типов. На втором месте обширный перечень заболеваний, которые выявлять крайне сложно. Но с открытием эндокринологического отделения в ДОБ мы внедрили все современные методики диагностики эндокринных заболеваний, в том числе и редких болезней, таких как гипопитуитаризм, подразумевающий дефицит гормона роста и других гипофизарных гормонов, а также, преждевременное половое развитие центрального и периферического генеза.

- От ожирения, избыточного веса тоже лечат детские эндокринологи?

- Да, и это серьезная проблема. Наша задача выявить патологические нарушения как можно раньше, а также тех детей, у которых высокий риск развития сахарного диабета 2 типа. Выявляем нарушения метаболизма, назначаем лечение в раннем возрасте, чтобы в дальнейшем не развивался диабет. Главная цель - снизить количество людей с диабетом 2 типа. Кроме того, мы выявляем детей с надпочечниковой недостаточностью. Чаще всего, это врожденные генетические заболевания, проявляющиеся в разном возрасте, но также и приобретенные формы болезни. Крайне актуальны для Калининградской области заболевания щитовидной железы у детей, поскольку в области имеется умеренный дефицит йода, несмотря на то, что мы живем рядом с морем. Такая же ситуация и на севере Польши, Германии, Прибалтики. Поэтому требуется своевременная йодопрофилактика. На сегодняшний день, мы выявляем много детей с нетоксическим диффузным зобом, увеличением щитовидной железы, связанным с недостаточностью йода в организме. Чаще всего, это заболевание встречается у подростков в период активного полового созревания вследствие повышенной потребности организма в йоде в этом возрастном периоде. Как правило, функция щитовидной железы при этом заболевании не нарушена, либо снижена. Достаточно редко у детей встречаются заболевания щитовидной железы с повышенной функцией, или тиреотоксикозом. Эффективно лечим.

- Каковы основные причины эндокринологических заболеваний у детей? Неправильное питание, наследственность?

- Любое эндокринное заболевание развивается вследствие либо избытка, либо недостатка секреции гормонов. Болезни щитовидной железы часто являются аутоиммунными заболеваниями, как и сахарный диабет 1 типа. Они имеют генетическую предрасположенность, а провоцируют начало болезни у детей вирусные инфекции. Гипофизарная недостаточность – врожденная патология, но она может быть и приобретенной при наличии опухолей гипофиза и гипоталамуса в головном мозге, или, после перенесенных черепно-мозговых травм или инфекционных болезней. Заболевания надпочечников чаще всего наследственные. Причины разные, нельзя сказать, что влияет только генетика.

При патологическом ожирении обязательно присутствует наследственность, но также влияет и неправильное питание. Дети, увы, употребляют много сладостей, фастфуда, трансгенных жиров и так далее, что приводит к нарушению метаболизма и раннему ожирению. У ребенка должна быть здоровая, домашняя пища, частое, дробное питание. Нельзя кормить один раз в день и много, так мы их перекармливаем. Родителей зачастую нет рядом, и ребенок не ест «нормальную» пищу, перекусывая бутербродами, чипсами и конфетками. Если это происходит, то неминуемо развивается ожирение. Если говорить об алиментарном ожирении из-за неправильного питания, то такое заболевание не требует медикаментозной коррекции, надо лишь наладить полноценное сбалансированное питание, его режим, расписать ингредиенты пищи, белки, жиры, углеводы. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы нормализовать вес. Конечно, нужны и физические нагрузки. Но если у ребенка ожирение на фоне нарушенного метаболизма с риском развития в дальнейшем сахарного диабета 2 типа, то без лекарств не обойтись. На сегодняшний день, в Калининградской области на учете состоят 15 подростков с сахарным диабетом 2 типа, и даже есть дети в возрасте до 10 лет с таким диагнозом.

- Наблюдается ли рост эндокринных заболеваний у детей?

- К сожалению, да. В основном, это сахарный диабет, ожирение и болезни щитовидной железы. Такая тенденция прослеживается во всем мире. Но также стоит отметить, что в нашей области значительно улучшилась выявляемость данных патологий благодаря регулярным профилактическим осмотрам детей, в которых участвуют и детские эндокринологи.

- В каком возрасте чаще всего происходит сбой в эндокринной системе?

- В подростковом, за исключением врожденных патологий. В этот время идет активная секреция половых гормонов, гормона роста и других. Если говорить о сахарном диабете, все эти гормоны являются контринсулярными, то есть значительно повышают сахар в крови, что может спровоцировать развитие сахарного диабета 1 типа на фоне вирусных инфекций, но только у тех, кто имеет генетическую предрасположенность, и сахарного диабета 2 типа на фоне неправильного питания и ожирения.

- Какие первые признаки нарушения обмена веществ у детей? Что должно насторожить родителей?

- Надо обращать внимание на рост и вес ребенка. Низкорослость, недостаточный или избыточный вес, увеличение размеров щитовидной железы – клинические признаки, которые могут увидеть родители. При сахарном диабете – первые признаки: жажда, полиурия или потеря веса. Это классическая клиническая картина диабета первого типа. Надо сдать анализ крови на сахар. Заболевания надпочечников родителям увидеть сложно. При недостаточности надпочечников, как правило, повышенная утомляемость, слабость , низкое артериальное давление, плохой аппетит или его отсутствие, особенно по утрам. Ребенок худеет, появляется гиперпигментированая кожа в тяжелых случаях. При повышенной функции щитовидной железы можно увидеть выраженную потливость, тремор рук, учащенное сердцебиение, увеличение глазных яблок. Сниженную функцию щитовидной железы, гипотиреоз, родители тоже могут заметить. Он сопровождается повышенной сонливостью, снижением памяти и успеваемости в школе. Ребенок постоянно хочет спать, набирает избыточный вес. Однако, многие эндокринные заболевания может заподозрить только педиатр, который должен во время направить на консультацию и обследование к детскому эндокринологу.

- Как обстоит положение с обеспечением лекарственными препаратами?

- Дети с сахарным диабетом 1 типа получают в нашей области бесплатно самые лучшие высококачественные инсулины, которые есть в мире. По другим эндокринным патологиям, как правило, родители покупают лекарства сами, за исключением льготного обеспечения Федерального и Регионального уровней при некоторых редких заболеваниях.

- Диабет у ребенка – это приговор на всю жизнь?

- Нет, конечно. Качество жизни ребенка зависит от многих причин, но в большей степени, от соблюдения всех назначений, предписаний и рекомендаций врача. Болезнь на сегодняшний день подразумевает пожизненную инсулиновую терапию. Очень важна первая встреча родителей и ребенка с доктором. Каково будет восприятие болезни, какой настрой. Бывает, что папы и мамы в шоке от диагноза и не хотят принимать болезнь. Тогда и у ребенка такое же восприятие. И в дальнейшем, у подростка и взрослого оно сохранится. Конечно, это тяжелая, коварная болезнь. Но правильный образ жизни, своевременное и качественное лечение позволяют ребенку вырасти полноценным человеком. Здесь очень важно правильное питание. А врачи должны лечить ребенка так, чтобы не было никаких осложнений. И при современных инсулинах можно добиться стопроцентного успеха. Но, к сожалению, не каждый ребенок и родитель готовы выполнять наши рекомендации.

- Где можно получить консультацию эндокринолога?

- Дети, проживающие в городе Калининграде, должны обращаться в детские поликлиники по месту жительства. Дети из области могут получить помощь в областном консультативном центре при ДОБ. В экстренных случаях, мы готовы всех принять на госпитализацию в ДОБ.

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