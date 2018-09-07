В Багратионовске жестоко убит «юный Кулибин»: У юноши забрали куртку и изобретенный им велосипед

СЕГОДНЯ 13:14 2018-09-07T13:41:05+03:00

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В четверг, 6 сентября в Багратионовске местные жители обнаружили в канаве тело подростка без верхней одежды. У погибшего была пробита голова. В пресс-службе регионального управления СК сообщили, что личность погибшего установлена – это 17-летний житель Багратионовского района.

По данным портала «Клопс», 5 сентября 17-летний житель поселка Загородное отправился на рыбалку на озеро в Багратионовске. На месте он встретился со своим 23-летним знакомым, с которым у него произошел конфликт. Старший знакомый жестоко избил юношу, который скончался в результате нанесенных ему увечий. Злоумышленник же забрал куртку и велосипед убитого, а тело сбросил в канаву.

Портал «Багратионовск.Инфо» сообщает, что погибший подросток – 17-летний Яков Б. был известен своими изобретениями. Например, что собрал велосипед собственной конструкции, на котором и передвигался по Багратионовску.

- Я сам придумал эту идею, - сообщил порталу Яков. - Нашел в пункте приема металлолома, старую раму от велосипеда и выкупил за 280 рублей. Дома было колесо от «взрослика» и немного запчастей от других велосипедов. Хотел сделать, что-то необычное, вот и получилось. В основном, езжу на нем на рыбалку, и уже несколько раз заезжал на этом велосипеде на плавучий остров, на озере Лангер.

О юном изобретателе тепло отзываются и его друзья. Например, Кристина Матросова, с которой удалось связаться «Комсомолке», рассказала, что Яков был веселым и жизнерадостным парнем, постоянно что-то придумывал и собирал.

- Он умел буквально из ничего собирать интересные вещи, - говорит Кристина.

Вероятно, причиной убийства изобретателя стала зависть встретившегося ему молодого человека. Известно, что похитил он именно сконструированный подростком транспорт.